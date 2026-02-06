06 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Hugo Boss: Smartare kunder gör det svårare för oss

hugo boss
Hugo Boss-bossen Daniel Grieder, här med sin svenska fru Louise, menar att dagens konsumenter ställer högre krav på branschen. (Foto: Scott A Garfitt/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 06 feb. 2026Publicerad: 06 feb. 2026

Dagens kunder är både mer skeptiska och mindre lojala. Det ställer nya krav på lyxbolagen, menar Hugo Boss vd Daniel Grieder.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Lyxmodebranschen pressas av både avmattad tillväxt och förändrade kundbeteenden.

Enligt Hugo Boss vd Daniel Grieder har dagens konsument blivit betydligt mer påläst, mer selektiv och mindre benägen att betala för statusmarkörer utan tydligt värde.

I takt med att kunderna får bättre insyn i hur produkter tillverkas ökar kraven på rimlig prissättning, kvalitet och trovärdighet.

Skiftar mellan märken

Den ökade medvetenheten innebär också att lojaliteten minskar, särskilt bland yngre kunder.

” har tyvärr blivit lite mindre lojala”, säger Grieder till Euronews.

För att behålla dem krävs personligare upplevelser, äkthet och ett tydligt kundfokus genom hela köpresan.

Samtidigt tappar pråliga logotyper och synlig varumärkesstatus i attraktionskraft.

ANNONS

Stora logotyper är ute

I stället växer efterfrågan på så kallad ”quiet luxury”, där fokus ligger på material, passform och långsiktig användning snarare än igenkänning.

För många handlar lyx i dag mer om känsla och funktion än om att signalera välstånd, är slutsatsen.

”Stora synliga logotyper som statussymbol är inte längre lika populära”, säger Grieder.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Hugo BossKläderMode
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS