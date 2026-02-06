Hugo Boss: Smartare kunder gör det svårare för oss

Lyxmodebranschen pressas av både avmattad tillväxt och förändrade kundbeteenden.

Enligt Hugo Boss vd Daniel Grieder har dagens konsument blivit betydligt mer påläst, mer selektiv och mindre benägen att betala för statusmarkörer utan tydligt värde.

I takt med att kunderna får bättre insyn i hur produkter tillverkas ökar kraven på rimlig prissättning, kvalitet och trovärdighet.

Skiftar mellan märken

Den ökade medvetenheten innebär också att lojaliteten minskar, särskilt bland yngre kunder.

” har tyvärr blivit lite mindre lojala”, säger Grieder till Euronews.

För att behålla dem krävs personligare upplevelser, äkthet och ett tydligt kundfokus genom hela köpresan.

Samtidigt tappar pråliga logotyper och synlig varumärkesstatus i attraktionskraft.

Stora logotyper är ute

I stället växer efterfrågan på så kallad ”quiet luxury”, där fokus ligger på material, passform och långsiktig användning snarare än igenkänning.

För många handlar lyx i dag mer om känsla och funktion än om att signalera välstånd, är slutsatsen.

”Stora synliga logotyper som statussymbol är inte längre lika populära”, säger Grieder.