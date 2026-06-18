Höjer räntan för tredje gången på en månad

Indonesiens centralbank höjer styrräntan. För landets invånare är det nu tredje gången inom loppet av en månad man får vara med om en räntehöjning.

Medan många av världens centralbanker, exempel USA:s Federal Reserve och Norges Bank, valt att avvakta med räntehöjningar, går Indonesiens motsvarighet i en annan riktning och i rasande fart.

Efter en överraskande höjning den 20 maj – den första på två år – och ytterligare en förra veckan så sker det nu igen. Höjningen med 25 punkter innebär att styrräntan nu ligger på 5,75 procent. Bakgrunden till den hökaktiga vägen är att landets valuta har utvecklats väldigt svagt den senaste tiden.

Dessutom har Indonesiens konsumentpriser rusat i höjden som en konsekvens av utvecklingen i Mellanöstern.