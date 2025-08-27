Här är gruvaktierna som kan överraska

Liksom resten av världsekonomin har gruvindustrin haft ett volatilt år på grund av de geopolitiska spänningarna. Men flera analytiker menar att gruvindustrin har positivt utsikter på lång sikt.

”En ökande aptit på säkra investeringar som ädelmetaller, liksom framtida efterfrågan på metaller som behövs för att driva artificiell intelligens, har gjort att gruvaktier åter hamnat på investerarnas radar”, skriver Christopher Johnson, analytiker på Morningstar.

Men alla gruvaktier är inte skapta lika och det finns bättre och sämre investeringar menar Johnson.

Trögt för basmetallsjättarna inom gruvaktier

Rio Tinto och Anglo American, två jättar inom basmetaller har haft ett kämpigt 2025.

Rio, den största gruvaktien i brittiska FTSE 100, har fallit i år med 6,4 procent. Detta beror dels på Donald Trumps tullkrig och dels på ett fallande pris på järnmalm, vilket är en stor del av bolagets bas.

Kina har stått för en stor del av den köpta järnmalmen, 60 procent, men frågan är hur stort landets efterfrågan på metall kommer vara då de senaste årens boom i infrastruktur och fastigheter ser ut att avta.

Anglo American såg en ännu större nedgång med 8 procent. Resultatet berodde delvis på lägre diamantvolymer och -priser men även minskade kopparvolymer på grund av lägre kopparåtervinning. Den planerade stängningen av det mindre anrikningsverket Los Bronces i juli 2024 har också dragit ner aktien.