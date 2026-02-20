Grundlurade småsparare: 98 procent av pengarna var bara luft

Det handlar om en av vår tids stora skandaler på Stockholmsbörsen, som Realtid tidigare har rapporterat om. Nu granskar KPMG bolagets siffror flera år bakåt, och allt tyder på en omfattande bluff.

Det handlar om UV-teknikbolaget Intellego och misstanken om att i princip samtliga intäkter i bolaget under 2024 bygger på lögner.

Polisanmäld vd anklagas

”Dagens rapport bringar nytt ljus över hur tidigare VD gick till väga för att vilseleda styrelse, ägare och andra”, uppger Intellegos styrelseordförande Greg Batcheller i pressmeddelandet.

”Redan den 12 januari polisanmälde bolaget den tidigare VD:n Claes Lindahl som sedan november står åtalad misstänkt för grovt svindleri”, skriver Affärsvärlden.

Med anledning av dagens rapport meddelar bolaget att de lämnar in ytterligare en polisanmälan mot Lindahl.

Tiotusentals småsparare i riskzonen

Sedan skandalen uppdagats har aktien handelsstoppats och tiotusentals ägare är fastlåsta i bolaget.

Styrelsen bedömer att det inte är lämpligt att handeln i aktien återupptas innan räkenskaperna räknats om, och spår att handeln inte kommer kunna återupptas före slutet av februari om bolaget ska förbli noterat.