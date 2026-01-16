17 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Intellego utökar granskning – ifrågasätter siffror flera år tillbaka

intellego
Intellegos vd Claes Lindahl misstänkts för grovt svindleri. (Foto: Intellego)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 16 jan. 2026

Det skandaldrabbade UV-teknikbolaget Intellego utvidgar KPMG:s forensiska utredning till att omfatta misstänkta transaktioner från 2024 och 2023.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

UV-bolaget Intellego (börskurs Intellego Technologies)  meddelar att samtliga transaktioner och kassaflöden under 2025 kan ifrågasättas.

Den ursprungliga granskningen, som ska presenteras den 30 januari, fokuserar på händelser under 2025.

Läs mer: Skandalbolaget räknade hem storaffär – innan den fanns. Realtid

Men nu skriver Intellego i ett pressmeddelande att man har ”liknande farhågor för 2024 och för vissa transaktioner före 2024”, skriver Dagens Industri..

Omräkning av flera års rapporter

Intellego uppger att arbete pågår med att räkna om alla finansiella rapporter för 2025, och att det ”med stor sannolikhet” även behöver göras för 2024 eller längre tillbaka.

”Våra finansiella rapporter måste omräknas för 2025 och med stor sannolikhet även för 2024 och kanske ännu längre tillbaka”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Missa inte: Intellego: Utredare har avslöjat orderbluff. Realtid

ANNONS

Målet är att presentera de omräknade räkenskaperna den 20 februari tillsammans med kvartalsrapporten för Q4, tre dagar före den extra bolagsstämman den 23 februari.

ANNONS

Polisanmälde tidigare vd

Beskedet kommer tre dagar efter att Intellego polisanmälde sin tidigare vd Claes Lindahl, skriver Affärsvärlden. Lindahl greps i november, misstänkt för grovt svindleri av Ekobrottsmyndigheten.

”Den information vi har samlat in genom samtal med kunder, samt i arbetet med att ta fram svar till den forensiska granskningen som genomförs av KPMG, väcker misstankar om potentiellt allvarliga brott i Intellegos redovisning”, sade tillförordnad vd och styrelseledamot Jacob Laurin i måndags, enligt Affärsvärlden.

Läs även: Småspararna de stora förlorarna i Intellegos krasch. Realtid

Handelsstopp kvarstår

Styrelsen bedömer att det inte är lämpligt att handeln i aktien återupptas innan räkenskaperna räknats om, och spår att handeln inte kommer kunna återupptas före slutet av februari om bolaget ska förbli noterat.

Intellegos likvida medel uppgick på torsdagen till cirka 46 miljoner kronor, exklusive frysta medel.

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkobrottIntellego
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS