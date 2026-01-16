Intellego utökar granskning – ifrågasätter siffror flera år tillbaka

UV-bolaget Intellego (börskurs Intellego Technologies) meddelar att samtliga transaktioner och kassaflöden under 2025 kan ifrågasättas.

Den ursprungliga granskningen, som ska presenteras den 30 januari, fokuserar på händelser under 2025.

Men nu skriver Intellego i ett pressmeddelande att man har ”liknande farhågor för 2024 och för vissa transaktioner före 2024”, skriver Dagens Industri..

Omräkning av flera års rapporter

Intellego uppger att arbete pågår med att räkna om alla finansiella rapporter för 2025, och att det ”med stor sannolikhet” även behöver göras för 2024 eller längre tillbaka.

”Våra finansiella rapporter måste omräknas för 2025 och med stor sannolikhet även för 2024 och kanske ännu längre tillbaka”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Målet är att presentera de omräknade räkenskaperna den 20 februari tillsammans med kvartalsrapporten för Q4, tre dagar före den extra bolagsstämman den 23 februari.