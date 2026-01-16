Det skandaldrabbade UV-teknikbolaget Intellego utvidgar KPMG:s forensiska utredning till att omfatta misstänkta transaktioner från 2024 och 2023.
Intellego utökar granskning – ifrågasätter siffror flera år tillbaka
UV-bolaget Intellego (börskurs Intellego Technologies) meddelar att samtliga transaktioner och kassaflöden under 2025 kan ifrågasättas.
Den ursprungliga granskningen, som ska presenteras den 30 januari, fokuserar på händelser under 2025.
Läs mer: Skandalbolaget räknade hem storaffär – innan den fanns. Realtid
Men nu skriver Intellego i ett pressmeddelande att man har ”liknande farhågor för 2024 och för vissa transaktioner före 2024”, skriver Dagens Industri..
Omräkning av flera års rapporter
Intellego uppger att arbete pågår med att räkna om alla finansiella rapporter för 2025, och att det ”med stor sannolikhet” även behöver göras för 2024 eller längre tillbaka.
”Våra finansiella rapporter måste omräknas för 2025 och med stor sannolikhet även för 2024 och kanske ännu längre tillbaka”, skriver bolaget i pressmeddelandet.
Missa inte: Intellego: Utredare har avslöjat orderbluff. Realtid
Målet är att presentera de omräknade räkenskaperna den 20 februari tillsammans med kvartalsrapporten för Q4, tre dagar före den extra bolagsstämman den 23 februari.
Polisanmälde tidigare vd
Beskedet kommer tre dagar efter att Intellego polisanmälde sin tidigare vd Claes Lindahl, skriver Affärsvärlden. Lindahl greps i november, misstänkt för grovt svindleri av Ekobrottsmyndigheten.
”Den information vi har samlat in genom samtal med kunder, samt i arbetet med att ta fram svar till den forensiska granskningen som genomförs av KPMG, väcker misstankar om potentiellt allvarliga brott i Intellegos redovisning”, sade tillförordnad vd och styrelseledamot Jacob Laurin i måndags, enligt Affärsvärlden.
Läs även: Småspararna de stora förlorarna i Intellegos krasch. Realtid
Handelsstopp kvarstår
Styrelsen bedömer att det inte är lämpligt att handeln i aktien återupptas innan räkenskaperna räknats om, och spår att handeln inte kommer kunna återupptas före slutet av februari om bolaget ska förbli noterat.
Intellegos likvida medel uppgick på torsdagen till cirka 46 miljoner kronor, exklusive frysta medel.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
