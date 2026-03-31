Glad börs väntas efter uttalande från Donald Trump

Optimismen väcktes efter uttalanden från Donald Trump som tyder på en vilja att avsluta kriget i Iran, trots att Hormuzsundet förblir stängt.

Terminer för S&P 500 och Nasdaq klättrade 0,9 procent, medan Dow Jones-terminer steg med 1 procent, rapporterar Yahoo Finance.

Även i Europa stiger börserna i terminshandeln, tyska DAX handlas upp 0,5 procent och franska CAC 40 avancerar 0,8 procent på morgonen enligt DI.

Terminen för Stockholmsbörsen är upp mer än 1 procent.

Inte bara Donald Trump

Marknaden reagerar positivt på möjliga på diplomatiska framsteg efter en period av hög volatilitet, där det amerikanska oljepriset nyligen passerat 100 dollar per fat.

Samtidigt har Fed-chefen Jerome Powell lugnat investerare genom att tona ner risken för spridningseffekter inom privatkreditmarknaden och signalerat att räntehöjningar inte är omedelbart förestående.

Investerare blickar nu framåt mot viktiga siffror för konsumentförtroende och lediga jobb som publiceras under tisdagen för att bedöma den amerikanska ekonomins hälsa.