Geopolitisk oro bromsar börsnoteringar

Sverige dominerade den europeiska IPO-marknaden under 2025. Enligt siffror från Baker McKenzie och LSEG Workspace stod Sverige för 80 procent av det totala emissionsvärdet i Europa. Och 74 procent av noteringarna.

Läs även: Kriget i Iran kastar skugga över norsk IPO-yra. Dagens PS

Totalt genomfördes 20 börsnoteringar med ett samlat emissionsvärde på cirka 7,4 miljarder kronor.

”Nasdaq förtjänar en eloge för hur man profilerat Stockholm som en plats där även utländska bolag kan noteras”, säger Henric Roth, chef för Baker McKenzies kapitalmarknadsgrupp i Stockholm, till Dagens Juridik.

Krisen i mellanöstern påverkar

Men inför 2026 har bilden förändrats.

Stridigheterna mellan USA, Israel och Iran har pressat upp oljepriserna och ökat börsoron, och många bolag väljer nu att pausa sina noteringsplaner. Carl-Henrik Nordberg, noteringschef på NGM, beskriver ett tuffare klimat.

”Med tanke på vad som händer i världen just nu är det svåra dialoger med investerare om värderingarna. Det blir svårt för många att räkna på värderingarna, vilket lett till en temporär inbromsning”, säger han till Affärsvärlden.

Missa inte: Rekordmånga avnoteringar i år: ”En nödvändig utrensning. Realtid

Nordberg räknar ändå med att 2026 i stora drag liknar 2024 och 2025. Med ett fåtal noteringar, men med bolag av hög kvalitet.

Han lyfter också fram att misslyckade stornoteringar som Klarna och Verisure, ner 66 respektive 36 procent sedan sina introduktioner, bidrar till ett negativt sentiment på marknaden.