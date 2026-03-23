Den svenska IPO-marknaden befinner sig i ett känsligt läge. Efter att noteringstorkan bröts under 2025, då Sverige tog täten i Europa, skapar nu geopolitisk turbulens en ny inbromsning.
Geopolitisk oro bromsar börsnoteringar
Sverige dominerade den europeiska IPO-marknaden under 2025. Enligt siffror från Baker McKenzie och LSEG Workspace stod Sverige för 80 procent av det totala emissionsvärdet i Europa. Och 74 procent av noteringarna.
Totalt genomfördes 20 börsnoteringar med ett samlat emissionsvärde på cirka 7,4 miljarder kronor.
”Nasdaq förtjänar en eloge för hur man profilerat Stockholm som en plats där även utländska bolag kan noteras”, säger Henric Roth, chef för Baker McKenzies kapitalmarknadsgrupp i Stockholm, till Dagens Juridik.
Krisen i mellanöstern påverkar
Men inför 2026 har bilden förändrats.
Stridigheterna mellan USA, Israel och Iran har pressat upp oljepriserna och ökat börsoron, och många bolag väljer nu att pausa sina noteringsplaner. Carl-Henrik Nordberg, noteringschef på NGM, beskriver ett tuffare klimat.
”Med tanke på vad som händer i världen just nu är det svåra dialoger med investerare om värderingarna. Det blir svårt för många att räkna på värderingarna, vilket lett till en temporär inbromsning”, säger han till Affärsvärlden.
Nordberg räknar ändå med att 2026 i stora drag liknar 2024 och 2025. Med ett fåtal noteringar, men med bolag av hög kvalitet.
Han lyfter också fram att misslyckade stornoteringar som Klarna och Verisure, ner 66 respektive 36 procent sedan sina introduktioner, bidrar till ett negativt sentiment på marknaden.
Struktur viktigare än tajming
Mot den bakgrunden är en ny rapport från revisions- och rådgivningsbyrån BDO, baserad på omkring 370 svenska börsnoteringar de senaste sex åren, talande.
Rapporten slår fast att det långsiktiga utfallet för IPO-bolag i hög grad beror på strukturella faktorer, val av handelsplats, ägarstruktur och bolagsmognad, snarare än vilket marknadsfönster man väljer.
Skillnaderna mellan handelsplatserna är markanta.
Bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista uppvisade en eftermarknadsavkastning nära noll under perioden 2019–2025, medan motsvarande siffra för NGM Nordic SME landade på minus 67 procent. Av de 94 bolag som noterades på Nasdaq First North under rekordåret 2021 har 28 procent avnoterats.
”Det mest intressanta i rapporten är att utfallet på IPO-marknaden i väldigt hög grad verkar handla om strukturella faktorer snarare än tajming”, säger Martin Tidesten, Head of Risk Advisory Services på BDO och rapportens huvudförfattare, till Realtid.