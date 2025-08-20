Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Förvaltare lämnar avkastningssuccé – doldisen går vidare

Swedbanks Robur Fokus har gått som tåget de senaste åren.Foto: (Viktoria Bank/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Specialfonden Swedbank Robur Fokus har toppat sin kategori och gett hög och stabil avkastning de senaste åren. Nu väljer fondens förvaltaren att gå vidare.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Swedbank Robur Fokus introducerades 2018 som en ny global aktiefond med fokus på onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag. Fonden månadshandlas och minsta första insättning är 50 000 kronor.

Sedan 2021 har fonden förvaltats av Eric Danckwardt-Lillieström.

Missa inte:
Stort ras i Swedbank Robur: ”Kan svänga mycket på kort tid”. Realtid

Vilket har varit till stor glädje för ägare i fonden då den under de senaste fem åren har haft en genomsnittlig avkastning på 15,6 procent per år, skriver Privata Affärer. I den globala aktiekategorin placerar sig också Robur Fokus i toppskiktet i analysföretaget Morningstars databas.

Går till konkurrenten

Men nu har Danckwardt-Lillieström valt att lämna rollen som förvaltare för att istället gå över till konkurrenten Alcur Fonder.

Eric Danckwardt-Lillieström kan se tillbaka på framgångsrika år som förvaltare på Swedbank Robur Fokus. Foto: (Swedbank / Pressbild)

Ingen ersättare har utsetts för att ta över Robur Fokus på heltid men som en temporär lösning delar nu Ulf Alexandersson och Thomas Karlsson på ansvaret för specialfonden. Båda basar över varsin fond själva i dag: Robur Globalfond respektive Robur Small Cap Global.

ANNONS

Läs även:
Ingen ISK-skatt 2025: Nu köper spararna de här fonderna. News55

Ingen förändring i fondens inriktning kommer att ske under den tiden och Swedbank Robur söker nu efter en permanent ersättare.

”Det ska vara en person med lång erfarenhet av aktieförvaltning, gärna av mindre bolag”, säger Swedbank Roburs presschef Carina Sesser till Privata Affärer.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Chip, finska verkstäder och Amazon i fonden

Just nu har Robur Fokus gått ner med runt 3 procent totalt i år. Men den kursnoteringen gäller per den 31 juli då fonden är månadshandlad.

Läs även:
Nvidia-effekt i Swedbanks hemliga aktiefond. Dagens PS

Största innehaven är den taiwanesiska chipjätten TSMC, finländska verkstadsbolaget Valmet och Amazon. De står för knappt 21 procent av fondens värde.

Totalt ligger det förvaltade kapitalet på runt 2,3 miljarder kronor och avgiften uppgår till 1,50
procent.

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FonderFondförvaltareSwedbankSwedbank Robur Fonder
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Senaste lediga jobben

Legal Counsel AstraZeneca AB & International
Sista ansökningsdag: 31/08/2025
Transfer Pricing Manager till Lantmännen 
Sista ansökningsdag: 31/08/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS