Specialfonden Swedbank Robur Fokus har toppat sin kategori och gett hög och stabil avkastning de senaste åren. Nu väljer fondens förvaltaren att gå vidare.
Förvaltare lämnar avkastningssuccé – doldisen går vidare
Mest läst i kategorin
Anställda på designapp kan sälja aktier till jättevärdering
Den som arbetar på grafisk design-startupen Canva kan få ett rejält tillskott till lönen. Företaget erbjuder nämligen medarbetare att sälja sina aktier – till en ny värdering. Australiensiska Canva blev en omtalad succé 2013 när man lanserade sin tjänst för grafisk design. Sedan dess har företagit vuxit stadigt – och nu får medarbetarna rejält betalt …
Trump vill få bort Fed-topp – anklagas för brott
USA:s President Donald Trump skriver på sociala medier att Lisa Cook, styrelseledamot i landets centralbank, Fed, måste avgå. Detta efter att hon har anklagats för att på olaglig väg ordnat förmånliga lånevillkor till sig själv. Under onsdagen skrev Donald Trump på sin sociala medier-plattform Truth Social att Lisa Cook bör avgå från sin post som …
Lånade ut till bedragare – krävs på 161 miljoner
Den norske advokaten Per Asle Ousdal höll i ett pyramidspel värt hundratals miljoner. Nu försöker förvaltaren få in pengar från de som skodde sig på upplägget. För ett år sedan rullades en gigantisk skandal upp i Norge. Det stod klart att advokaten Per Asle Ousdal hade stått för ett omfattande lånebedrägeri. Arbetet med att säkra …
Wall Street-experter: Altman har fel om bubblan
Bubbla eller tillväxtmotor? Trots AI-gurun Sam Altmans uttalanden är Wall Street övertygat om att AI-värderingarna inte är uppblåsta. OpenAI:s vd Sam Altman har sällat sig till en kör av röster som varnar för att den pågående AI-boomen har drag av en klassisk finansbubbla. I en intervju med The Verge liknade han stämningen vid 1990-talets dotcom-yra. …
Försvarsaktier faller efter toppmötet
Stigande förhoppningar om ett toppmöte mellan Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj får europeiska försvarsaktier att backa rejält. Tyska Rheinmetall är ned 3,6 procent medan italienska Leonardo faller 4,6 procent. Detta samtidigt som svenska Saab i sin tur presterar allra sämst på Stockholmsbörsens OMXS30-lista med en nedgång på 3,8 procent. Efter att president Donald Trump träffat …
Swedbank Robur Fokus introducerades 2018 som en ny global aktiefond med fokus på onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag. Fonden månadshandlas och minsta första insättning är 50 000 kronor.
Sedan 2021 har fonden förvaltats av Eric Danckwardt-Lillieström.
Missa inte:
Stort ras i Swedbank Robur: ”Kan svänga mycket på kort tid”. Realtid
Vilket har varit till stor glädje för ägare i fonden då den under de senaste fem åren har haft en genomsnittlig avkastning på 15,6 procent per år, skriver Privata Affärer. I den globala aktiekategorin placerar sig också Robur Fokus i toppskiktet i analysföretaget Morningstars databas.
Går till konkurrenten
Men nu har Danckwardt-Lillieström valt att lämna rollen som förvaltare för att istället gå över till konkurrenten Alcur Fonder.
Ingen ersättare har utsetts för att ta över Robur Fokus på heltid men som en temporär lösning delar nu Ulf Alexandersson och Thomas Karlsson på ansvaret för specialfonden. Båda basar över varsin fond själva i dag: Robur Globalfond respektive Robur Small Cap Global.
Läs även:
Ingen ISK-skatt 2025: Nu köper spararna de här fonderna. News55
Ingen förändring i fondens inriktning kommer att ske under den tiden och Swedbank Robur söker nu efter en permanent ersättare.
”Det ska vara en person med lång erfarenhet av aktieförvaltning, gärna av mindre bolag”, säger Swedbank Roburs presschef Carina Sesser till Privata Affärer.
Senaste nytt
Chip, finska verkstäder och Amazon i fonden
Just nu har Robur Fokus gått ner med runt 3 procent totalt i år. Men den kursnoteringen gäller per den 31 juli då fonden är månadshandlad.
Läs även:
Nvidia-effekt i Swedbanks hemliga aktiefond. Dagens PS
Största innehaven är den taiwanesiska chipjätten TSMC, finländska verkstadsbolaget Valmet och Amazon. De står för knappt 21 procent av fondens värde.
Totalt ligger det förvaltade kapitalet på runt 2,3 miljarder kronor och avgiften uppgår till 1,50
procent.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.