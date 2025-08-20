Förvaltare lämnar avkastningssuccé – doldisen går vidare

Swedbank Robur Fokus introducerades 2018 som en ny global aktiefond med fokus på onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag. Fonden månadshandlas och minsta första insättning är 50 000 kronor.

Sedan 2021 har fonden förvaltats av Eric Danckwardt-Lillieström.

Missa inte:

Stort ras i Swedbank Robur: ”Kan svänga mycket på kort tid”. Realtid

Vilket har varit till stor glädje för ägare i fonden då den under de senaste fem åren har haft en genomsnittlig avkastning på 15,6 procent per år, skriver Privata Affärer. I den globala aktiekategorin placerar sig också Robur Fokus i toppskiktet i analysföretaget Morningstars databas.

Går till konkurrenten

Men nu har Danckwardt-Lillieström valt att lämna rollen som förvaltare för att istället gå över till konkurrenten Alcur Fonder.

Eric Danckwardt-Lillieström kan se tillbaka på framgångsrika år som förvaltare på Swedbank Robur Fokus. Foto: (Swedbank / Pressbild)

Ingen ersättare har utsetts för att ta över Robur Fokus på heltid men som en temporär lösning delar nu Ulf Alexandersson och Thomas Karlsson på ansvaret för specialfonden. Båda basar över varsin fond själva i dag: Robur Globalfond respektive Robur Small Cap Global.

ANNONS

Läs även:

Ingen ISK-skatt 2025: Nu köper spararna de här fonderna. News55

Ingen förändring i fondens inriktning kommer att ske under den tiden och Swedbank Robur söker nu efter en permanent ersättare.

”Det ska vara en person med lång erfarenhet av aktieförvaltning, gärna av mindre bolag”, säger Swedbank Roburs presschef Carina Sesser till Privata Affärer.