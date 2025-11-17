Detta står i skarp kontrast till den norska oljefondens öppenhet, som nyligen vann pris för att vara världens mest transparenta fond för tredje året i rad, enligt Dagens Næringsliv.

Stiftelsen bildades 2010 när försäkringsbolaget Gjensidige omvandlades till publikt aktiebolag och noterades på börsen. Vid årsskiftet uppgick kapitalet till cirka 98 miljarder kronor, varav majoriteten på 62,5 miljarder består av aktier i Gjensidige.

Resterande 35 miljarder är investerade i aktie- och obligationsfonder, private equity, fastigheter och bankinsättningar.

Redovisar endast avkastning

Det enda stiftelsen redovisar är den totala årliga avkastningen. De har i genomsnitt legat på 7,3 procent sedan 2012. Men hur de olika investeringarna presterat eller vilka fonder kapitalet är placerat i förblir okänt.

Missa inte:

Norska försäkringsbolaget jagar svenska marknadsandelar. Realtid

Kommunikationschef Lars Erik Mørk förklarar i ett mejl till DN att stiftelsen följer en ”långsiktig, styrelsegodkänd kapitalförvaltningsstrategi” och att totalavkastningen ger den bästa bilden av förvaltningen.

ANNONS

”Enstaka siffror utan sammanhang om tidshorisont, risk, ombalansering och valuta kommer att vara vilseledande”, skriver han enligt DN.