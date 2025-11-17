Realtid
Förvaltar 100 miljarder – vägrar redovisa avkastning

Före detta justitieministern Anders Anundsen 2016 när Gjensidigestiftelsen lämnade över 36 nya brandbilar. (Foto: Heiko Junge/NTB/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

En av Norges största stiftelser, Gjensidigestiftelsen, vägrar att lämna ut detaljerade avkastningssiffror för sina investeringar trots att den förvaltar cirka 100 miljarder norska kronor.

Detta står i skarp kontrast till den norska oljefondens öppenhet, som nyligen vann pris för att vara världens mest transparenta fond för tredje året i rad, enligt Dagens Næringsliv.

Stiftelsen bildades 2010 när försäkringsbolaget Gjensidige omvandlades till publikt aktiebolag och noterades på börsen. Vid årsskiftet uppgick kapitalet till cirka 98 miljarder kronor, varav majoriteten på 62,5 miljarder består av aktier i Gjensidige.

Resterande 35 miljarder är investerade i aktie- och obligationsfonder, private equity, fastigheter och bankinsättningar.

Redovisar endast avkastning

Det enda stiftelsen redovisar är den totala årliga avkastningen. De har i genomsnitt legat på 7,3 procent sedan 2012. Men hur de olika investeringarna presterat eller vilka fonder kapitalet är placerat i förblir okänt.

Kommunikationschef Lars Erik Mørk förklarar i ett mejl till DN att stiftelsen följer en ”långsiktig, styrelsegodkänd kapitalförvaltningsstrategi” och att totalavkastningen ger den bästa bilden av förvaltningen.

”Enstaka siffror utan sammanhang om tidshorisont, risk, ombalansering och valuta kommer att vara vilseledande”, skriver han enligt DN.

Vill se mer transparens

Finansexperten Halvor Hoddevik, ordförande för Rann Rådgivning, uppmanar till ökad transparens.

”Stora ansamlingar av föräldralösa medel bör omfattas av strikta rapporteringskrav”, säger han till DN och föreslår att myndigheterna bör överväga att öka kraven på rapportering i relation till hur mycket kapital en stiftelse förvaltar.

Som jämförelse redovisar den betydligt mindre stiftelsen Fritt Ord, värd 3,8 miljarder kronor, alla fonder den investerar i samt avkastning per tillgångsslag i sin årsredovisning.

Försäkringsbolaget har stämts

Samtidigt står moderbolaget Gjensidige inför juridiska utmaningar.

I februari står försäkringsjätten som svarande i Oslo tingsrätt. Detta efter att ha stämts på 590 miljoner norska kronor i samband med ponzi-skandalen kring advokaten Per Asle Ousdal, rapporterar AdvokatWatch.

Gjensidige varnar för att en fällande dom skulle kunna leda till anklagelser om penningtvätt.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

