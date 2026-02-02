Försvarsjätten satsar stort på svensk mark

03 feb. 2026

Danmarks statsminister Mette Fredriksen var på besök på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik 2024. (Foto: Jessica Gow/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Publicerad: 02 feb. 2026

En ny byggnad för en kvarts miljard. Det ska BAE Systems Hägglunds bygga i takt med att företaget växer.

Den svenska försvarsindustrin fortsätter att växa i takt med ökade globala säkerhetsspänningar.

Nu genomför BAE Systems Hägglunds en ny storsatsning i Örnsköldsvik.

Där ska bolaget investera 250 miljoner kronor i en ny kontors- och administrationsbyggnad för att möta det snabbt växande behovet av arbetsytor, skriver Dagens PS.

Stark efterfrågan just nu

Bakgrunden är en kraftigt expanderande verksamhet där befintliga lokaler inte längre räcker till.

Det nya huset, som ska uppföras av byggbolaget NCC, omfattar cirka 7 500 kvadratmeter och ska rymma moderna och flexibla kontorslösningar samt förbättrade arbetsmiljöer, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Byggnaden beräknas stå färdig under 2028 och blir ett tydligt tillskott till Hägglunds anläggning i Örnsköldsvik.

Satsningen sker i ett läge där bolaget redovisar stark efterfrågan på flera av sina kärnprodukter, däribland stridsfordonet CV90 och olika typer av bandvagnar.

Samarbeten med flera företag

Nyligen presenterades även en ny miljardaffär med ett israeliskt företag, där CV90 spelar en central roll.

Hägglunds deltar dessutom i internationella samarbeten som väntas växa ytterligare, särskilt inom bandvagnssegmentet.

Utvecklingen markerar en tydlig vändning jämfört med situationen för drygt ett decennium sedan.

Behövde säga upp många

Under början av 2010-talet genomfördes omfattande neddragningar efter att bolaget förlorat en större affär, vilket Örnsköldsviks Allehanda har rapporterat om.

Kort därefter följde dock ett genombrott i form av en omfattande beställning från Norge på stridsfordon, vilket lade grunden för den tillväxt som därefter accelererat.

Sedan dess har orderboken fyllts på från flera håll.

Tio gånger högre omsättning

Leveranser och uppgraderingar av CV90 pågår eller planeras i bland annat Finland, Nederländerna, Schweiz och Sverige, samtidigt som intresset från ytterligare länder ökar.

De ökade försvarsbudgetarna i Europa och globalt har gett tydligt genomslag i verksamheten i Örnsköldsvik.

I dag är bolagets omsättning omkring tio gånger högre än när den nuvarande ledningen tillträdde.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

