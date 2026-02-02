Försvarsjätten satsar stort på svensk mark

Den svenska försvarsindustrin fortsätter att växa i takt med ökade globala säkerhetsspänningar.

Nu genomför BAE Systems Hägglunds en ny storsatsning i Örnsköldsvik.

Där ska bolaget investera 250 miljoner kronor i en ny kontors- och administrationsbyggnad för att möta det snabbt växande behovet av arbetsytor, skriver Dagens PS.

Stark efterfrågan just nu

Bakgrunden är en kraftigt expanderande verksamhet där befintliga lokaler inte längre räcker till.

Det nya huset, som ska uppföras av byggbolaget NCC, omfattar cirka 7 500 kvadratmeter och ska rymma moderna och flexibla kontorslösningar samt förbättrade arbetsmiljöer, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Byggnaden beräknas stå färdig under 2028 och blir ett tydligt tillskott till Hägglunds anläggning i Örnsköldsvik.

Satsningen sker i ett läge där bolaget redovisar stark efterfrågan på flera av sina kärnprodukter, däribland stridsfordonet CV90 och olika typer av bandvagnar.