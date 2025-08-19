Försvarsaktier faller efter toppmötet

Detta samtidigt som svenska Saab i sin tur presterar allra sämst på Stockholmsbörsens OMXS30-lista med en nedgång på 3,8 procent.

Efter att president Donald Trump träffat Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj samt en rad europeiska ledare har Trump meddelat att han vill få till ett möte mellan just Putin och Volodymyr Zelenskyj. Frankrikes president Emmanuel Macron har uttryckt att han vill se att nästa toppmöte ska hållas på europeisk mark.