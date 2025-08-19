Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Försvarsaktier faller efter toppmötet

Försvarsaktier
Bolag som tyska Rheinmetall faller tungt. Arkivbild. (Foto: Martin Meissner/AP/TT)
TT
TT
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Stigande förhoppningar om ett toppmöte mellan Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj får europeiska försvarsaktier att backa rejält. Tyska Rheinmetall är ned 3,6 procent medan italienska Leonardo faller 4,6 procent.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Detta samtidigt som svenska Saab i sin tur presterar allra sämst på Stockholmsbörsens OMXS30-lista med en nedgång på 3,8 procent.

Efter att president Donald Trump träffat Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj samt en rad europeiska ledare har Trump meddelat att han vill få till ett möte mellan just Putin och Volodymyr Zelenskyj. Frankrikes president Emmanuel Macron har uttryckt att han vill se att nästa toppmöte ska hållas på europeisk mark.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS