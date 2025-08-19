Stigande förhoppningar om ett toppmöte mellan Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj får europeiska försvarsaktier att backa rejält. Tyska Rheinmetall är ned 3,6 procent medan italienska Leonardo faller 4,6 procent.
Försvarsaktier faller efter toppmötet
Mest läst i kategorin
Soho House stänger dörren – köps ut från börsen
Medlemsklubben är inte längre öppen för allmänheten. Soho House köps upp av en amerikansk fastighetsjätte efter fyra tuffa år på börsen. För fyra år sedan noterades kedjan för exklusiva medlemsklubbar, Soho House, på New York-börsen. Det har varit en turbulent tid. Nu står det klart att bolaget återigen blir ett privat bolag efter att ha …
Nederländsk uppstickare tar upp kampen på Wall Street
Optiver, med huvudkontor i Amsterdam, har handlat med värdepapper i nästan 40 år. Nu försöker man slå sig in på marknaden i USA. Algoritmhandeln på Wall Street är en av de tuffaste branscherna i finansvärlden. Det stoppar dock inte en nederländsk utmanare från att försöka knuffa ner de amerikanska jättarna från tronen. Optiver trappar upp …
Analys: Kampen om den autonoma miljardmarknaden
Autonoma fordon är inte längre en avlägsen framtidsvision. I dag körs redan över 1,3 miljoner betalda resor per månad med självkörande bilar i amerikanska städer som Phoenix, San Francisco och Los Angeles. Marknaden förväntas växa med 18 procent årligen fram till 2040, då 65 procent av alla nya bilar kan vara utrustade med autonoma funktioner. …
Rysslands skuggekonomi lurar väst – med krypto
Västvärldens sanktioner var avsedda att skadeskjuta Rysslands ekonomi. Som svar har landet byggt upp sitt eget skuggsystem – med en ny kryptovaluta i centrum. Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har sanktionerna från västvärlden försökt strypa Rysslands krigsekonomi. Det har dock inte fungerat lika väl som planerat – och en orsak är kryptovalutor. …
Dyra börser får investerare att omfamna Kina
Historiskt har investerare i väst dragit sig för att placera pengar på Kinas oberäkneliga börs. Men nu gör AI att allt fler riktar blickarna ditåt. Wall Street befinner sig på rekordnivåer, trots att det finns farhågor om hur den amerikanska ekonomin ska utveckla sig framöver. Det har fått investerare att dra öronen åt sig – …
Detta samtidigt som svenska Saab i sin tur presterar allra sämst på Stockholmsbörsens OMXS30-lista med en nedgång på 3,8 procent.
Efter att president Donald Trump träffat Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj samt en rad europeiska ledare har Trump meddelat att han vill få till ett möte mellan just Putin och Volodymyr Zelenskyj. Frankrikes president Emmanuel Macron har uttryckt att han vill se att nästa toppmöte ska hållas på europeisk mark.