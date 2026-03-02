Förre Goldman-vd:n: Vi borde förbereda oss på finanskris

Lloyd Blankfein, 71, var chef på Goldman Sachs när finanskrisen brakade loss 2008.

Nu varnar Blankfein för att finansmarknaden blivit alltför självsäker och att risken för en ny kris underskattas.

Nästan två decennier efter den globala finanskrisen 2008 menar han att bristen på en större marknadskollaps sedan dess har skapat en farlig känsla av trygghet.

Ökar risken

Blankfein, som alltså ledde en av världens största investmentbanker, genom den värsta finansiella turbulensen i modern tid, anser att banker och investerare bör agera som om en ny finanskris är oundviklig.

Enligt honom ökar risken för en allvarligare korrigering ju längre perioden av relativ stabilitet varar.

”Jag säger inte att det kommer att hända imorgon eller vilken riktning det kommer ifrån. Men när något händer kommer man att upptäcka att alla tillgångar har handlats till priser som inte kan realiseras på marknaden”, säger han i en intervju med Financial Times.