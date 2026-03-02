Den långvarige före detta Goldman Sachs-vd:n Lloyd Blankfein är rutinerad när det gäller kriser. Nu vill han se en större beredskap i finansbranschen.
Förre Goldman-vd:n: Vi borde förbereda oss på finanskris
Lloyd Blankfein, 71, var chef på Goldman Sachs när finanskrisen brakade loss 2008.
Nu varnar Blankfein för att finansmarknaden blivit alltför självsäker och att risken för en ny kris underskattas.
Nästan två decennier efter den globala finanskrisen 2008 menar han att bristen på en större marknadskollaps sedan dess har skapat en farlig känsla av trygghet.
Ökar risken
Blankfein, som alltså ledde en av världens största investmentbanker, genom den värsta finansiella turbulensen i modern tid, anser att banker och investerare bör agera som om en ny finanskris är oundviklig.
Enligt honom ökar risken för en allvarligare korrigering ju längre perioden av relativ stabilitet varar.
”Jag säger inte att det kommer att hända imorgon eller vilken riktning det kommer ifrån. Men när något händer kommer man att upptäcka att alla tillgångar har handlats till priser som inte kan realiseras på marknaden”, säger han i en intervju med Financial Times.
Började ifrågasätta värderingen
Under finanskrisen 2008 kollapsade Lehman Brothers i den största konkursen i USA:s historia, medan Bear Stearns och Merrill Lynch tvingades till nödförsäljningar.
Blankfein tillträdde som vd 2006 och beskriver hur Goldman tidigt började ifrågasätta värderingen av riskfyllda tillgångar och pressade handlare att sälja innehav för att testa marknadspriserna.
Han menar att många aktörer före 2008 bar tillgångar i sina balansräkningar till nivåer som inte gick att realisera när likviditeten försvann. När marknaden väl vände blev konsekvenserna dramatiska.
Ser nya orosmoln
Enligt Blankfein hade krisen kunnat mildras om fler institut varit lika aggressiva i sin riskhantering.
”De hade inte samlat så många dåliga tillgångar i sin balansräkning att de inte kunde sälja dem”, säger Blankfein.
I dag ser han nya orosmoln. Snabb tillväxt inom icke-bankbaserad kreditgivning och teknologiska skiften, inte minst kopplade till artificiell intelligens, kan skapa sårbarheter som ännu inte testats i en lågkonjunktur.
”Försökte få ordning på ekonomin”
Samtidigt har regleringar stärkts sedan 2008, men risker kan ha flyttats utanför det traditionella banksystemet.
Blankfein försvarar i stora drag de statliga räddningsinsatserna under krisen och anser att de var nödvändiga för att stabilisera ekonomin, även om de mötte hård kritik från allmänheten.
”De försökte inte rädda . De försökte få ordning på ekonomin”, säger han.
