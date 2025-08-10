Realtid
Foppatoffelns tid kan vara förbi

foppatoffeln
Anders Jansson skojade om Foppatofflor i Melodifestivalen 2014. Men på senare tid har försäljningen sjunkit. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 09 aug. 2025Publicerad: 10 aug. 2025

Den karaktäristiska Foppatoffeln är inte längre lika het. Crocs sjönk som en sten på börsen efter att ha publicerat sin kvartalsrapport.

Under pandemin fick Crocs, vars produkt introducerades av hockeyspelaren Peter Forsberg i Sverige och därmed började kallas för Foppatoffeln, ett rejält lyft.

Gummisandalen, som är känd för att vara mer bekväm än estetiskt tilltalande, blev en favorit när många arbetade hemma.

Men den tiden kan nu vara förbi. Crocs börsvärde rasade med närmare 30 procent på torsdagen efter att ha varnat för fallande försäljning och minskad lönsamhet, skriver BBC.

Trenden på väg bort

Intäkterna i Nordamerika föll med 6,5 procent mellan april och juni, en utveckling som bolaget kopplar till att konsumenterna i högre grad väljer sport- och träningsskor inför fotbolls-VM 2026 nästa år.

I Kina har försäljningen gått bättre efter samarbeten med lokala influerare. (Foto: Andy Wong/AP/TT)

Det tidigare starka intresset för den så kallade ”ugly shoe”-trenden bedöms också ha mattats av.

”Kunderna handlar inte, de går inte ens till butikerna, och vi ser att trafiken minskar”, säger vd:n Andrew Rees.

Senaste nytt

Tullarna påverkar

Crocs uppgav att den amerikanska konsumenten präglas av stor försiktighet till följd av ett högre kostnadsläge och en sämre arbetsmarknad.

Dessutom tynger osäkerheten kring president Donald Trumps handelspolitik. Effekten bedöms bli särskilt kännbar för bolagets varumärke Heydude, som köptes 2021.

Crocs ökade ändå intäkterna globalt med 3,4 procent till 1,1 miljarder dollar, bland annat tack vare fortsatt tillväxt i Kina.

Omsättningen lär falla

Där har bolaget drivit framgångsrika kampanjer med kända profiler och samarbetat med designers för att stärka varumärket, trots att den generella detaljhandeln i landet är svag.

Resultatet utvecklades dock dramatiskt åt fel håll. Från en vinst på 296 miljoner dollar under samma period i fjol redovisades nu en förlust före skatt på 448,6 miljoner dollar.

Ledningen varnar för ett ”oroande” andra halvår och räknar med att omsättningen kan falla med mellan nio och elva procent under det tredje kvartalet – betydligt sämre än analytikernas förväntningar på en mindre ökning, skriver The Guardian.

Sämre kurs än på tre år

Crocs har sedan maj minskat sina kampanjer och rabatter för att skydda varumärkespositionen, även om detta på kort sikt kan påverka försäljningen negativt.

Bolaget arbetar också med att minska lager och sänka kostnader i leverantörskedjan för att mildra effekterna av tullarna.

Torsdagens kursfall var det största för Crocs på en enskild dag sedan 2011 och tog aktien till den lägsta nivån på nästan tre år.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

