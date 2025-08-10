Den karaktäristiska Foppatoffeln är inte längre lika het. Crocs sjönk som en sten på börsen efter att ha publicerat sin kvartalsrapport.
Foppatoffelns tid kan vara förbi
Mest läst i kategorin
Kan AI rädda USA från skuldberget – eller orsaka nya kriser?
USA gräver sig allt djupare ner i ett skuldhål. Prognoserna kan ändras om AI infriar förhoppningarna – men det finns flera hinder kvar. Den amerikanska kongressens budgetkontor (CBO) är en viktig röst när det gäller att förutspå framtiden för USA:s ekonomi. Nyligen kom kontoret med en dyster prognos: Donald Trumps nya budget kommer att få …
Zombie-fonderna sprider sig genom private equity
Hundratals private equity-fonder har förvandlats till ”zombies” – de kan varken dö eller leva. Nu sitter företag som en gång var branschens stjärnor fast med investeringar de inte kan sälja – medan de fortsätter dra in avgifter från allt mer otåliga investerare. En zombie-fond definieras som en fond som inte kan realisera sina investeringar eller …
Analytiker: Köpläge när Trump skrämmer läkemedelsbolagen
Trots presidentens ultimatum om rekordhöga tullar bedömer experter att chanserna att dessa faktiskt införs är under tio procent. Samtidigt handlas kvalitetsbolag till historiskt låga värderingar. När USA:s president Donald Trump i veckan skickade ultimatum till 17 av världens största läkemedelsbolag sjönk aktierna kraftigt. Men nu växer motståndet mot presidentens tullhot – inte från bolagen, utan …
Riksbankens nya mardrömssiffra delar ekonomerna
Det är andra månaden i rad som Riksbanken får en kalldusch. Men experterna är helt oense om vad siffrorna egentligen betyder. Inflationstakten enligt KPIF-måttet (konsumentprisindex med fast ränta) klättrade till 3,0 procent i juli – upp från 2,8 procent i juni, enligt SCB:s preliminära siffror. ”Det får ändå tolkas som en kalldusch, både för Riksbanken …
Marknaden visar ingen nåd mot Europas bolag
Europeiska företag som missar vinstprognoser straffas nu hårdare än någon gång sedan 2005 – trots att rapportsäsongen faktiskt överträffar förväntningarna. Bolagen i Stoxx Europe 600-indexet som rapporterar sämre vinster än väntat halkar efter sitt jämförelseindex med i genomsnitt 2,3 procentenheter, visar forskning från Goldman Sachs. Det är den värsta reaktionen sedan bankens mätningar började 2005, …
Under pandemin fick Crocs, vars produkt introducerades av hockeyspelaren Peter Forsberg i Sverige och därmed började kallas för Foppatoffeln, ett rejält lyft.
Gummisandalen, som är känd för att vara mer bekväm än estetiskt tilltalande, blev en favorit när många arbetade hemma.
Missa inte: Tullarna leder till priskrig i Kina: ”Handlar inte om vinst längre”. Realtid
Men den tiden kan nu vara förbi. Crocs börsvärde rasade med närmare 30 procent på torsdagen efter att ha varnat för fallande försäljning och minskad lönsamhet, skriver BBC.
Trenden på väg bort
Intäkterna i Nordamerika föll med 6,5 procent mellan april och juni, en utveckling som bolaget kopplar till att konsumenterna i högre grad väljer sport- och träningsskor inför fotbolls-VM 2026 nästa år.
Det tidigare starka intresset för den så kallade ”ugly shoe”-trenden bedöms också ha mattats av.
”Kunderna handlar inte, de går inte ens till butikerna, och vi ser att trafiken minskar”, säger vd:n Andrew Rees.
Missa inte: USA tappar förtroende bland svenska makthavare. News55
Senaste nytt
Tullarna påverkar
Crocs uppgav att den amerikanska konsumenten präglas av stor försiktighet till följd av ett högre kostnadsläge och en sämre arbetsmarknad.
Dessutom tynger osäkerheten kring president Donald Trumps handelspolitik. Effekten bedöms bli särskilt kännbar för bolagets varumärke Heydude, som köptes 2021.
Trump-tullar fäller 5,6 miljoner svenskars pension: Är du drabbad?
Ny analys av svensk premiepension.
Crocs ökade ändå intäkterna globalt med 3,4 procent till 1,1 miljarder dollar, bland annat tack vare fortsatt tillväxt i Kina.
Omsättningen lär falla
Där har bolaget drivit framgångsrika kampanjer med kända profiler och samarbetat med designers för att stärka varumärket, trots att den generella detaljhandeln i landet är svag.
Resultatet utvecklades dock dramatiskt åt fel håll. Från en vinst på 296 miljoner dollar under samma period i fjol redovisades nu en förlust före skatt på 448,6 miljoner dollar.
Missa inte: USA driver Afrika i händerna på Kina. Realtid
Ledningen varnar för ett ”oroande” andra halvår och räknar med att omsättningen kan falla med mellan nio och elva procent under det tredje kvartalet – betydligt sämre än analytikernas förväntningar på en mindre ökning, skriver The Guardian.
Sämre kurs än på tre år
Crocs har sedan maj minskat sina kampanjer och rabatter för att skydda varumärkespositionen, även om detta på kort sikt kan påverka försäljningen negativt.
Bolaget arbetar också med att minska lager och sänka kostnader i leverantörskedjan för att mildra effekterna av tullarna.
Torsdagens kursfall var det största för Crocs på en enskild dag sedan 2011 och tog aktien till den lägsta nivån på nästan tre år.
Svensk film drabbas av 100-procentiga Trump-tullar
Ett krav som väckt både förvirring och debatt.