Foppatoffelns tid kan vara förbi

Under pandemin fick Crocs, vars produkt introducerades av hockeyspelaren Peter Forsberg i Sverige och därmed började kallas för Foppatoffeln, ett rejält lyft.

Gummisandalen, som är känd för att vara mer bekväm än estetiskt tilltalande, blev en favorit när många arbetade hemma.

Men den tiden kan nu vara förbi. Crocs börsvärde rasade med närmare 30 procent på torsdagen efter att ha varnat för fallande försäljning och minskad lönsamhet, skriver BBC.

Trenden på väg bort

Intäkterna i Nordamerika föll med 6,5 procent mellan april och juni, en utveckling som bolaget kopplar till att konsumenterna i högre grad väljer sport- och träningsskor inför fotbolls-VM 2026 nästa år.

I Kina har försäljningen gått bättre efter samarbeten med lokala influerare. (Foto: Andy Wong/AP/TT)

Det tidigare starka intresset för den så kallade ”ugly shoe”-trenden bedöms också ha mattats av.

”Kunderna handlar inte, de går inte ens till butikerna, och vi ser att trafiken minskar”, säger vd:n Andrew Rees.

