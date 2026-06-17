Flygbolag kan sänka priserna efter oljedippen

Flygbolaget Norwegian kan sänka sina priser efter att oljepriset rasat den senaste veckan.

Det kan mycket väl ske, vi följer utvecklingen varje dag, säger flygbolagets vd Geir Karlsen.

Ett fat Nordsjöolja kostade 78 dollar på onsdagsmorgonen, jämfört med drygt 90 dollar en vecka tidigare. I början av maj var priset per fat runt 110 dollar.

Nu har bränslepriset och oljepriset kommit ner ganska betydligt faktiskt den senaste veckan och det är vi glada för, säger Karlsen.

Förutom energipriserna påverkar även efterfrågan på marknaden och konkurrenters agerande flygpriserna, säger han.

Frågan är om semesterresorna kan bli billigare.