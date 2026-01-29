29 jan. 2026

Fed står fast vid räntan – trots hård press från Trump

Powell och Trump
Jerome Powell på en presskonferens efter Fed‑mötet, där han markerar att centralbanken står fast vid sitt oberoende trots politiskt tryck från Vita huset (Foto: Jacquelyn Martin/Evan Vucci/AP/TT).
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 29 jan. 2026Publicerad: 29 jan. 2026

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve håller styrräntan oförändrad efter årets första räntemöte.

Med beslutet pausar Fed de tre räntesänkningar som banken genomförde under hösten och låter intervallet ligga kvar på 3,5–3,75 procent.

En majoriteten i Federal Open Market Committee (FOMC) avvisar fler räntesänkningar, trots att Vita huset öppet pressar på för lägre räntor.

Påtryckningar från vita huset

President Donald Trump har under månader riktat hård kritik mot Fed-chefen Jerome Powell och påstått att uteblivna sänkningar kostar USA ”hundratals miljarder dollar”.

Trycket ökade ytterligare när justitiedepartementet inledde en brottsutredning mot Powell. Utredningen är kopplad till renoveringen av centralbankens huvudkontor.

Powell slår tillbaka mot anklagelserna och kallar dem politiskt motiverade. Han beskriver utredningen som ett försök att påverka penningpolitiken.

Powell försvarar centralbankens oberoende

I ett uttalande varnar Powell för att hot om åtal kan underminera centralbankens oberoende.

Han lyfter också risken för att penningpolitiken börjar styras av politiska hänsyn istället för ekonomisk data.

”Det handlar om huruvida Fed även framöver kan fatta beslut baserade på vad som är bäst för allmänheten”, sade han.

Trots det politiska trycket signalerar Fed att ytterligare sänkningar inte är aktuella på kort sikt.

Powell understryker att räntan nu bedöms ligga nära en neutral nivå och att inkommande data inte tyder på att penningpolitiken är för stram.

Fed-chefen vill inte kommentera detaljer kring utredningen eller sin framtid i centralbanken efter att hans mandat som ordförande löper ut i maj.

Däremot betonar han att Fed står fritt från politisk påverkan och uppmanar sin framtida efterträdare att hålla avstånd till partipolitiken.

