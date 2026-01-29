Fed står fast vid räntan – trots hård press från Trump

Med beslutet pausar Fed de tre räntesänkningar som banken genomförde under hösten och låter intervallet ligga kvar på 3,5–3,75 procent.

En majoriteten i Federal Open Market Committee (FOMC) avvisar fler räntesänkningar, trots att Vita huset öppet pressar på för lägre räntor.

Påtryckningar från vita huset

President Donald Trump har under månader riktat hård kritik mot Fed-chefen Jerome Powell och påstått att uteblivna sänkningar kostar USA ”hundratals miljarder dollar”.

Trycket ökade ytterligare när justitiedepartementet inledde en brottsutredning mot Powell. Utredningen är kopplad till renoveringen av centralbankens huvudkontor.

Powell slår tillbaka mot anklagelserna och kallar dem politiskt motiverade. Han beskriver utredningen som ett försök att påverka penningpolitiken.