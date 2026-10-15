Ex-Spotify-svensken: AI-bolaget nu värt 148 miljarder

Erik Bernhardsson, grundare och vd för Modal, har genomfört en ny rekordrunda i det New York-baserade AI-molnbolaget. Bolaget har tagit in 750 miljoner dollar i en så kallad Series D-runda till en värdering på 15,75 miljarder dollar efter rundan, motsvarande omkring 148 miljarder kronor. Det meddelade bolaget i ett blogginlägg den 14 oktober.

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Nyheten publicerades först av Axios Pro, som Bernhardsson gav uppgifterna exklusivt.

Rundan leds av Accel, Kleiner Perkins kliver in som ny investerare och samtliga befintliga ägare deltar, däribland Menlo Ventures, General Catalyst, Redpoint, Lux Capital och Bain Capital Ventures.

Från 4,65 till 15,75 miljarder dollar

I maj tog Modal in 355 miljoner dollar till en värdering på 4,65 miljarder dollar, och redan då hade värderingen mer än fyrdubblats sedan hösten 2025. Den rundan genomfördes dessutom i två omgångar – den första till en värdering på 2,5 miljarder dollar, innan ökat intresse ledde till en andra till den högre nivån.

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Det betyder att bolaget har gått från 2,5 till 15,75 miljarder dollar på ungefär ett halvår.

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Med den nya värderingen går Modal förbi Lovable, som i augusti värderades till 13,3 miljarder dollar. Svenskgrundade Databricks ligger dock i en egen division med en värdering på 188 miljarder dollar.