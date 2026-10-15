Den svenske tidigare Spotify-ingenjören Erik Bernhardssons AI-bolag Modal har tagit in 750 miljoner dollar, omkring sju miljarder kronor. Värderingen har stigit 3,4 gånger sedan i maj och bolaget går nu förbi svenska Lovable.
Ex-Spotify-svensken: AI-bolaget nu värt 148 miljarder
Erik Bernhardsson, grundare och vd för Modal, har genomfört en ny rekordrunda i det New York-baserade AI-molnbolaget. Bolaget har tagit in 750 miljoner dollar i en så kallad Series D-runda till en värdering på 15,75 miljarder dollar efter rundan, motsvarande omkring 148 miljarder kronor. Det meddelade bolaget i ett blogginlägg den 14 oktober.
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Nyheten publicerades först av Axios Pro, som Bernhardsson gav uppgifterna exklusivt.
Rundan leds av Accel, Kleiner Perkins kliver in som ny investerare och samtliga befintliga ägare deltar, däribland Menlo Ventures, General Catalyst, Redpoint, Lux Capital och Bain Capital Ventures.
Från 4,65 till 15,75 miljarder dollar
I maj tog Modal in 355 miljoner dollar till en värdering på 4,65 miljarder dollar, och redan då hade värderingen mer än fyrdubblats sedan hösten 2025. Den rundan genomfördes dessutom i två omgångar – den första till en värdering på 2,5 miljarder dollar, innan ökat intresse ledde till en andra till den högre nivån.
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Det betyder att bolaget har gått från 2,5 till 15,75 miljarder dollar på ungefär ett halvår.
Med den nya värderingen går Modal förbi Lovable, som i augusti värderades till 13,3 miljarder dollar. Svenskgrundade Databricks ligger dock i en egen division med en värdering på 188 miljarder dollar.
Intäktstakten över en miljard dollar
Enligt Bernhardsson har användningen tredubblats sedan majrundan, bolaget har växt mer än 15 gånger på ett år och den annualiserade intäktstakten har nyligen passerat en miljard dollar. I maj låg den på omkring 300 miljoner dollar, enligt Reuters.
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Det rör sig om bolagets egna siffror och en framräknad takt, inte reviderad årsomsättning.
Investerarna betalar alltså omkring 16 gånger den annualiserade intäktstakten. Som jämförelse handlas noterade jämförelsebolag ofta till fem till åtta gånger omsättningen, enligt riskkapitalprofilen Pär-Jörgen Pärson, som nyligen varnade för en rejäl korrigering i svenska AI-värderingar.
Hyr ut datorkraft till AI-bolagen
Modal säljer datorkraft till bolag som bygger AI-tjänster. Bolaget har byggt eget filsystem, egen container-mjukvara, schemaläggare och nätverk, och hämtar kapacitet från över 20 molnleverantörer.
En snabbt växande del är så kallade sandlådor, isolerade miljöer där AI-agenter kan köra kod. Den tjänsten lanserades 2023 och har enligt bolaget i dag en egen intäktstakt på 300 miljoner dollar. Det motsvarar nästan en tredjedel av Modals intäkter, skriver SiliconANGLE.
Bland kunderna finns DoorDash, Cognition, Ramp, Linear och Runway, samt robot- och läkemedelsbolag som Physical Intelligence och Chai Discovery.
Utvecklingskontor i Stockholm
Bernhardsson byggde tidigare Spotifys första system för musikrekommendationer och var därefter teknikchef på Better.com innan han grundade Modal 2021. Bolaget har i dag fler än 200 anställda i New York, San Francisco och Stockholm.
Svenska Creandum har funnits bland ägarna sedan tidigare.
Modal är inte ensamt om rusningen. Värderingarna för AI-specialiserade molnplattformar som Modal och konkurrenten Baseten skjuter i höjden när bolag försöker säkra datorkraft, skriver Axios. I september rapporterade sajten att Baseten fått förfrågningar om en runda till en värdering på omkring 26 miljarder dollar.