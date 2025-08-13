Realtid
Evolutions chefer erkänner – på hemliga band

evolution
Martin Carlesund är vd på Evolution, som nu behöver försvara sig mot nya anklagelser. (Foto: Christine Olsson/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Evolution försöker knäcka den amerikanska marknaden. Men hemliga inspelningar med företagets chefer kan utgöra ett rejält bakslag.

Casinospelbolaget Evolution (börskurs Evolution) var en av Stockholmsbörsens stora raketer för några år sedan.

Men kontroverser har omgärdat företaget – och nu har man återigen hamnat i hetluften.

På hemliga inspelningar berättar chefer att bolagets casinospel har varit tillgängliga i länder där online-spel är förbjudet eller som omfattas av amerikanska sanktioner, skriver Bloomberg.

”Chockade mig”

Inspelningarna, som gjordes mellan 2021 och 2024 av researchfirman Black Cube, publicerades som en del av en tidigare tvist.

En anonym klient har tidigare lämnat in ett klagomål mot Evolution till den amerikanska spelmyndigheten i New Jersey. Det är till den domstolen som de hemliga inspelningarna lämnas in.

Evolution startades 2006, men det var först i slutet av 2010-talet som aktien tog fart på riktigt. (Foto: Janerik Henriksson/TT).
Enligt Black Cube visar videomaterialet att Evolution medvetet levererat spel via oberoende casinon till marknader där bolaget inte har licens, som Iran, Sudan, Syrien och Kina.

”Det chockade mig helt klart”, säger den tidigare USA-chefen Jeff Millar i en inspelning, angående att bolagets spel funnits på oreglerade marknader.

Kunde spela i Iran

Materialet visar bland annat hur Black Cube kunde spela och ta ut vinster från Evolution-spel i Iran utan VPN, med bevis som inkluderar lokala gatunamn och registreringsskyltar.

Inspelningar som berör andra sanktionerade länder, inklusive Syrien, dokumenterar också att spelen varit åtkomliga.

Evolution har avfärdat uppgifterna som felaktiga och hävdar att bolaget inte aktivt söker tillgång i sanktionerade eller olagliga marknader.

Tillbakavisar anklagelser

Bolaget framhåller att det använder tekniska lösningar för att förhindra otillåten åtkomst, men erkänner att kopiering och manipulation av spel kan ske genom cyberbrottslighet.

Tidigare i år granskade UK Gambling Commission Evolution efter att bolagets spel upptäckts på olicensierade onlinecasinon riktade mot brittiska kunder.

Evolution svarade genom att begränsa tillgången för vissa operatörer, vilket påverkade bolagets resultat tidigt på året.

Vill ge sig in i USA

I USA väntar Evolution på regulatoriskt godkännande för förvärvet av Galaxy Gaming, där vissa delstaters regler begränsar verksamhet i länder där spel är förbjudet.

Enligt inlagan till domstolen i New Jersey ska Evolution ha genererat en betydande del av sina intäkter från oreglerade marknader.

Det ska handla om 55–61 procent under de senaste fyra kvartalen, vilket är betydligt högre än vissa konkurrenter som Playtech.

Kontroversen kring Evolution fick aktien att falla tungt på Stockholmsbörsen, över sex procent vid öppning, skriver EFN.

