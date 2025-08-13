Evolutions chefer erkänner – på hemliga band

Casinospelbolaget Evolution (börskurs Evolution) var en av Stockholmsbörsens stora raketer för några år sedan.

Men kontroverser har omgärdat företaget – och nu har man återigen hamnat i hetluften.

På hemliga inspelningar berättar chefer att bolagets casinospel har varit tillgängliga i länder där online-spel är förbjudet eller som omfattas av amerikanska sanktioner, skriver Bloomberg.

Missa inte: Från börsdarling till riskcase – Evolution pressas från flera håll. Realtid

”Chockade mig”

Inspelningarna, som gjordes mellan 2021 och 2024 av researchfirman Black Cube, publicerades som en del av en tidigare tvist.

En anonym klient har tidigare lämnat in ett klagomål mot Evolution till den amerikanska spelmyndigheten i New Jersey. Det är till den domstolen som de hemliga inspelningarna lämnas in.

Evolution startades 2006, men det var först i slutet av 2010-talet som aktien tog fart på riktigt. (Foto: Janerik Henriksson/TT).

ANNONS

Enligt Black Cube visar videomaterialet att Evolution medvetet levererat spel via oberoende casinon till marknader där bolaget inte har licens, som Iran, Sudan, Syrien och Kina.

”Det chockade mig helt klart”, säger den tidigare USA-chefen Jeff Millar i en inspelning, angående att bolagets spel funnits på oreglerade marknader.

Missa inte: Köp efter fallet eller ett börsbolag med för många risker? Dagens PS