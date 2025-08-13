Evolution försöker knäcka den amerikanska marknaden. Men hemliga inspelningar med företagets chefer kan utgöra ett rejält bakslag.
Evolutions chefer erkänner – på hemliga band
Mest läst i kategorin
Experter varnar: Världen kommer inte att lita på vår statistik
Donald Trumps beslut att sparka chefen för USA:s statistikmyndighet BLS och nominera den kontroversielle ekonomen E.J. Antoni har utlöst stark kritik. Bedömare varnar för att förtroendet för amerikanska jobb- och inflationssiffror kan urholkas, med potentiella följder för både marknader och finansiering av landets ekonomi. Läs mer:Statistikchefen sparkas – dollarn rasar. RealtidSiffrorna passade inte Trump: ”Vill …
EU:s skuldplan splittrar medlemsländer – alla får vara med och betala
EU-kommissionen vill ge Bryssel kraftigt utökade möjligheter att låna hundratals miljarder euro på internationella marknader. Förslaget, som ingår i unionens långtidsbudget för 2028–2034, har redan utlöst en hård dragkamp mellan skuldpositiva sydeuropeiska länder och de mer skuldnegativa länderna i norr, med framför allt Tyskland och Nederländerna i spetsen. ”Vi kan inte ha program som finansieras …
Ljuspunkten: Här ökar inte arbetslösheten
Trots den tröga arbetsmarknaden ligger ungdomsarbetslösheten still. ”Det är det som varit positivt det här året”, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Lars Lindvall. Cirka 43 000 ungdomar 18–24 år, eller 8,0 procent av arbetskraften, var i slutet av juli inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. Det är i stort sett oförändrat på ett år, enligt Arbetsförmedlingens återkommande månadsstatistik. …
Nya siffror om inflationen trycker upp världens börser
Inflationen i USA verkar inte öka. Det glädjande beskedet fick börser i hela världen att stiga – även Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen inledde onsdagens handel på plus, om än med en försiktig uppgång, skriver DI. Börsen följer därmed i spåren av uppgångar i resten av världen. Både amerikanska och asiatiska börser steg efter att investerare reagerat positivt …
Stockholmsbörsen öppnar på plus
Stockholmsbörsen inleder onsdagens handel med ännu en dag av uppgång. Ett par minuter efter öppning är breda OMXS-index upp 0,2 procent. På storbolagslistan OMXS30 är uppgången bred och försvarskoncernen Saab tar en tidig tätposition och är upp 1 procent. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca är strax bakom på plus 0,9 procent. Nätkasinoutvecklaren Evolution rasar hela 7 procent …
Casinospelbolaget Evolution (börskurs Evolution) var en av Stockholmsbörsens stora raketer för några år sedan.
Men kontroverser har omgärdat företaget – och nu har man återigen hamnat i hetluften.
På hemliga inspelningar berättar chefer att bolagets casinospel har varit tillgängliga i länder där online-spel är förbjudet eller som omfattas av amerikanska sanktioner, skriver Bloomberg.
Missa inte: Från börsdarling till riskcase – Evolution pressas från flera håll. Realtid
”Chockade mig”
Inspelningarna, som gjordes mellan 2021 och 2024 av researchfirman Black Cube, publicerades som en del av en tidigare tvist.
En anonym klient har tidigare lämnat in ett klagomål mot Evolution till den amerikanska spelmyndigheten i New Jersey. Det är till den domstolen som de hemliga inspelningarna lämnas in.
Enligt Black Cube visar videomaterialet att Evolution medvetet levererat spel via oberoende casinon till marknader där bolaget inte har licens, som Iran, Sudan, Syrien och Kina.
”Det chockade mig helt klart”, säger den tidigare USA-chefen Jeff Millar i en inspelning, angående att bolagets spel funnits på oreglerade marknader.
Missa inte: Köp efter fallet eller ett börsbolag med för många risker? Dagens PS
Senaste nytt
Kunde spela i Iran
Materialet visar bland annat hur Black Cube kunde spela och ta ut vinster från Evolution-spel i Iran utan VPN, med bevis som inkluderar lokala gatunamn och registreringsskyltar.
Inspelningar som berör andra sanktionerade länder, inklusive Syrien, dokumenterar också att spelen varit åtkomliga.
Evolution har avfärdat uppgifterna som felaktiga och hävdar att bolaget inte aktivt söker tillgång i sanktionerade eller olagliga marknader.
Missa inte: Sju smarta tips: Så får du kontroll över dina pensionsplaceringar. News55
Tillbakavisar anklagelser
Bolaget framhåller att det använder tekniska lösningar för att förhindra otillåten åtkomst, men erkänner att kopiering och manipulation av spel kan ske genom cyberbrottslighet.
Tidigare i år granskade UK Gambling Commission Evolution efter att bolagets spel upptäckts på olicensierade onlinecasinon riktade mot brittiska kunder.
Evolution svarade genom att begränsa tillgången för vissa operatörer, vilket påverkade bolagets resultat tidigt på året.
Missa inte: Så investerar Sveriges yngsta börshajar. Dagens PS
Vill ge sig in i USA
I USA väntar Evolution på regulatoriskt godkännande för förvärvet av Galaxy Gaming, där vissa delstaters regler begränsar verksamhet i länder där spel är förbjudet.
Enligt inlagan till domstolen i New Jersey ska Evolution ha genererat en betydande del av sina intäkter från oreglerade marknader.
Det ska handla om 55–61 procent under de senaste fyra kvartalen, vilket är betydligt högre än vissa konkurrenter som Playtech.
Kontroversen kring Evolution fick aktien att falla tungt på Stockholmsbörsen, över sex procent vid öppning, skriver EFN.
Missa inte: Evolution skakas av skandalläcka – strejk hotar. Realtid