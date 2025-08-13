EU-kommissionen vill ge Bryssel kraftigt utökade möjligheter att låna hundratals miljarder euro på internationella marknader. Förslaget, som ingår i unionens långtidsbudget för 2028–2034, har redan utlöst en hård dragkamp mellan skuldpositiva sydeuropeiska länder och de mer skuldnegativa länderna i norr, med framför allt Tyskland och Nederländerna i spetsen.
EU:s skuldplan splittrar medlemsländer – alla får vara med och betala
Mest läst i kategorin
Experter varnar: Världen kommer inte att lita på vår statistik
Donald Trumps beslut att sparka chefen för USA:s statistikmyndighet BLS och nominera den kontroversielle ekonomen E.J. Antoni har utlöst stark kritik. Bedömare varnar för att förtroendet för amerikanska jobb- och inflationssiffror kan urholkas, med potentiella följder för både marknader och finansiering av landets ekonomi. Läs mer:Statistikchefen sparkas – dollarn rasar. RealtidSiffrorna passade inte Trump: ”Vill …
Evolutions chefer erkänner – på hemliga band
Evolution försöker knäcka den amerikanska marknaden. Men hemliga inspelningar med företagets chefer kan utgöra ett rejält bakslag. Casinospelbolaget Evolution (börskurs Evolution) var en av Stockholmsbörsens stora raketer för några år sedan. Men kontroverser har omgärdat företaget – och nu har man återigen hamnat i hetluften. På hemliga inspelningar berättar chefer att bolagets casinospel har varit …
Ljuspunkten: Här ökar inte arbetslösheten
Trots den tröga arbetsmarknaden ligger ungdomsarbetslösheten still. ”Det är det som varit positivt det här året”, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Lars Lindvall. Cirka 43 000 ungdomar 18–24 år, eller 8,0 procent av arbetskraften, var i slutet av juli inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. Det är i stort sett oförändrat på ett år, enligt Arbetsförmedlingens återkommande månadsstatistik. …
Nya siffror om inflationen trycker upp världens börser
Inflationen i USA verkar inte öka. Det glädjande beskedet fick börser i hela världen att stiga – även Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen inledde onsdagens handel på plus, om än med en försiktig uppgång, skriver DI. Börsen följer därmed i spåren av uppgångar i resten av världen. Både amerikanska och asiatiska börser steg efter att investerare reagerat positivt …
Stockholmsbörsen öppnar på plus
Stockholmsbörsen inleder onsdagens handel med ännu en dag av uppgång. Ett par minuter efter öppning är breda OMXS-index upp 0,2 procent. På storbolagslistan OMXS30 är uppgången bred och försvarskoncernen Saab tar en tidig tätposition och är upp 1 procent. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca är strax bakom på plus 0,9 procent. Nätkasinoutvecklaren Evolution rasar hela 7 procent …
”Vi kan inte ha program som finansieras med lån”, sade Tysklands Europaminister Gunther Krichbaum tidigare i juli, i direkt kritik mot kommissionens plan .
Stärkt lånerätt – men med begränsningar
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog att unionen ska kunna ta upp gemensamma lån för att finansiera Ukrainas krigsinsats, hantera oförutsedda kriser och göra riktade utbetalningar till medlemsländer, rapporterar bland annat Politico.
Det är inte ett frikort för obegränsad upplåning, men innebär ändå ett betydande steg bort från dagens modell där budgeten huvudsakligen finansieras av medlemsländernas bidrag.
Läs mer:
Kontroversiellt förslag: Alla i EU måste låna för att fixa kriserna. Dagens PS
Enligt Stéphanie Riso, kommissionens högsta budgettjänsteman, finns det ett starkt globalt intresse för EU-obligationer. ”Överallt vi går hör vi att investerare vill köpa Europa” sade hon redan förra året.
Senaste nytt
Historisk kompromiss kan bli permanent
Fram till pandemin var gemensam upplåning en röd linje för de mer sparsamma länderna. Det var först under covid-19-krisen som man gav Bryssel rätt att emittera EU-obligationer, då med uttrycklig garanti att det bara skulle ske en gång.
Nu ser kommissionen lånemodellen som ett sätt att minska beroendet av ”motvilliga” nettobetalare, beskriver Nils Redeker vid tankesmedjan Jacques Delors Centre i Politico. Det också ger Bryssel möjlighet att styra nationella budgetar mot EU-prioriterade områden .
Stora motsättningar mellan länderna
För länder med höga skulder, som Italien och Frankrike, är EU-lån attraktiva eftersom de kan ge lägre räntor än nationell upplåning.
Läs mer:
Stora underskott i fler ledande EU-länder. Realtid
De skuldnegativa länderna varnar dock för att gemensamt ansvar för skulder innebär att skattebetalare i andra länder får stå för notan om någon skulle ställa in betalningarna.
”Det finns ännu mer skepsis i Tyskland mot att använda EU-strukturerad skuld för att finansiera nationella utgifter”, sade Redeker och betonade att det är svårt för tyskar att acceptera .
En anonym EU-diplomat uttryckte det krasst: ”Lån skjuter bara upp problemet till framtiden, de löser det inte.”
Kommissionens linje är att riskerna är överdrivna. En högt uppsatt tjänsteman påpekade att inget medlemsland någonsin har misslyckats med att återbetala ett EU-lån .
Ukraina, den enda givna bidragsmottagare
Av rena bidrag, det vill säga ”gratispengar”, ska endast finansiering till Ukraina tillåtas. Paketet på 100 miljarder euro väntas bestå av både lån och bidrag, men fördelningen är ännu inte beslutad.
Investerare behandlar redan i dag EU:s gemensamma skulder som obligationer från internationella institutioner som Världsbanken eller Europeiska investeringsbanken.
Lockar stora investerare
Enligt kreditvärderingsinstitutet Scope Ratings har EU:s AAA-klassade obligationer lockat stora investerare som pensionsfonder och centralbanker som vill minska sitt dollarberoende.
”Det säger mycket om styrkan i EU:s finansiella ramverk”, sade Alvise Lennkh-Yunus, vd på Scope Ratings .
Den socialdemokratiske EU-parlamentarikern Victor Negrescu varnar samtidigt för att USA kan se EU:s ökade upplåning som en utmaning för dollarns dominans.
En större och mer likvid marknad?
För att EU-obligationer ska kunna mäta sig med statsobligationer krävs en mer regelbunden och omfattande emission, enligt ekonomen Olivier Blanchard.
”Om du är en stor fond lockas du inte av att hålla något som försvinner med tiden”, konstaterade han .
Även om Sverige inte är en av de största nettobetalarna så påverkas vi direkt av vilken budgetmodell EU väljer.
Missa inte:
EUs miljard budget sätter hela unionen på prov. Realtid
En större gemensam upplåning kan pressa ned EU:s totala finansieringskostnader, men innebär också att svenska skattebetalare får bära en del av risken om andra länder missköter sina finanser.
Mer än en budgetfråga
Kommissionens förslag är mer än en budgetfråga et är ett test av EU:s politiska sammanhållning och en indikator på hur långt medlemsländerna är beredda att gå mot en gemensam finanspolitik.
Striden mellan lånepositiva sydländer och försiktiga nordeuropéer är långt ifrån avgjord, och förhandlingarna lär bli en av unionens mest laddade frågor de kommande åren.
Läs mer:
Dyrare mat i Sverige på grund av EUs nya budget. Dagens PS
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.