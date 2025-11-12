Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Europas aktier slår rekord – Novo Nordisk lyfter

novo nordisk
Mike Doustdar är vd på Novo Nordisk som steg på börsen. (Foto: Evan Vucci/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Nyheter från andra sidan Atlanten och lyft för Novo Nordisk. Det är två av skälen till att europeiska aktier når nya höjder.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Wall Street darrade till något i veckan efter att techaktierna fallit. Men i Europa är optimismen hög.

Europeiska börser steg till nya rekordnivåer på onsdagen efter tecken på framsteg kring den amerikanska budgetkrisen och fortsatt starka bolagsrapporter.

Det breda europeiska indexet Stoxx 600 ökade med 0,5 procent till den högsta noteringen någonsin, 583,4, med samtliga större handelsplatser på plus, skriver Euronews.

Novo Nordisk lyfte på börsen

Optimismen stärktes sedan den amerikanska senaten godkänt ett tillfälligt finansieringsförslag som väntas avsluta det rekordlånga 43 dagar långa nedstängningsstoppet i USA.

Investerare räknar med att lagförslaget snart får slutligt godkännande, vilket bidrog till ett lyft i sentimentet globalt.

Hälsovårds- och lyxsektorerna ledde uppgången, understödda av positiva analyser av Novo Nordisk och spekulationer om nya expansionsplaner i Kina för Louis Vuitton.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Högre ränta på brittiska obligationer

ANNONS

Den brittiska FTSE 100-indexet avancerade ytterligare och närmade sig 10 000-strecket, en symboliskt viktig nivå.

Samtidigt steg de brittiska obligationsräntorna kraftigt efter ökad politisk osäkerhet i London, där regeringen pressas av budgetreaktioner och potentiella ledarskapsfrågor.

Bland enskilda aktier rusade energibolaget SSE med drygt 12 procent efter att ha presenterat en plan för att nästan fördubbla sina investeringar till motsvarande 37,5 miljarder euro fram till 2027.

Går bra för försvarsjätte

Finansieringen ska ske genom en kombination av nyemission, skulder, tillgångsförsäljningar och kassaflöden. Analytiker tolkar beskedet som ett tydligt besked om bolagets långsiktiga tillväxtstrategi.

Försvarsjätten BAE Systems redovisade en fortsatt stark utveckling med ordervärden över 30 miljarder euro hittills i år och bekräftade sina uppjusterade prognoser för försäljning och rörelseresultat, skriver Reuters.

Bolaget planerar att återföra motsvarande 1,7 miljarder euro till aktieägarna under 2025 genom utdelningar och återköp.

Sålde Nvidia-aktier

ANNONS

Utanför Europa påverkades marknadsstämningen av att japanska Softbank oväntat sålde hela sitt innehav i amerikanska Nvidia för cirka 5 miljarder euro.

Försäljningen fick Softbanks aktie att falla med omkring 10 procent i Asien och väckte viss oro för en bredare teknikreaktion.

Samtidigt redovisade taiwanesiska Foxconn en vinstökning på 17 procent för tredje kvartalet, drivet av stark tillväxt inom AI-servrar och smart elektronik. Bolaget spår fortsatt tillväxt under årets sista månader.

Läs mer: Altmans galna plan: Gå med hundratals miljarder i förlust. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsenEuropaNovo Nordisk
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS