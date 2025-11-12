Europas aktier slår rekord – Novo Nordisk lyfter

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Wall Street darrade till något i veckan efter att techaktierna fallit. Men i Europa är optimismen hög.

Europeiska börser steg till nya rekordnivåer på onsdagen efter tecken på framsteg kring den amerikanska budgetkrisen och fortsatt starka bolagsrapporter.

Det breda europeiska indexet Stoxx 600 ökade med 0,5 procent till den högsta noteringen någonsin, 583,4, med samtliga större handelsplatser på plus, skriver Euronews.

Novo Nordisk lyfte på börsen

Optimismen stärktes sedan den amerikanska senaten godkänt ett tillfälligt finansieringsförslag som väntas avsluta det rekordlånga 43 dagar långa nedstängningsstoppet i USA.

Investerare räknar med att lagförslaget snart får slutligt godkännande, vilket bidrog till ett lyft i sentimentet globalt.

Hälsovårds- och lyxsektorerna ledde uppgången, understödda av positiva analyser av Novo Nordisk och spekulationer om nya expansionsplaner i Kina för Louis Vuitton.