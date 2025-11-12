Nyheter från andra sidan Atlanten och lyft för Novo Nordisk. Det är två av skälen till att europeiska aktier når nya höjder.
Europas aktier slår rekord – Novo Nordisk lyfter
Wall Street darrade till något i veckan efter att techaktierna fallit. Men i Europa är optimismen hög.
Europeiska börser steg till nya rekordnivåer på onsdagen efter tecken på framsteg kring den amerikanska budgetkrisen och fortsatt starka bolagsrapporter.
Det breda europeiska indexet Stoxx 600 ökade med 0,5 procent till den högsta noteringen någonsin, 583,4, med samtliga större handelsplatser på plus, skriver Euronews.
Novo Nordisk lyfte på börsen
Optimismen stärktes sedan den amerikanska senaten godkänt ett tillfälligt finansieringsförslag som väntas avsluta det rekordlånga 43 dagar långa nedstängningsstoppet i USA.
Investerare räknar med att lagförslaget snart får slutligt godkännande, vilket bidrog till ett lyft i sentimentet globalt.
Hälsovårds- och lyxsektorerna ledde uppgången, understödda av positiva analyser av Novo Nordisk och spekulationer om nya expansionsplaner i Kina för Louis Vuitton.
Högre ränta på brittiska obligationer
Den brittiska FTSE 100-indexet avancerade ytterligare och närmade sig 10 000-strecket, en symboliskt viktig nivå.
Samtidigt steg de brittiska obligationsräntorna kraftigt efter ökad politisk osäkerhet i London, där regeringen pressas av budgetreaktioner och potentiella ledarskapsfrågor.
Bland enskilda aktier rusade energibolaget SSE med drygt 12 procent efter att ha presenterat en plan för att nästan fördubbla sina investeringar till motsvarande 37,5 miljarder euro fram till 2027.
Går bra för försvarsjätte
Finansieringen ska ske genom en kombination av nyemission, skulder, tillgångsförsäljningar och kassaflöden. Analytiker tolkar beskedet som ett tydligt besked om bolagets långsiktiga tillväxtstrategi.
Försvarsjätten BAE Systems redovisade en fortsatt stark utveckling med ordervärden över 30 miljarder euro hittills i år och bekräftade sina uppjusterade prognoser för försäljning och rörelseresultat, skriver Reuters.
Bolaget planerar att återföra motsvarande 1,7 miljarder euro till aktieägarna under 2025 genom utdelningar och återköp.
Sålde Nvidia-aktier
Utanför Europa påverkades marknadsstämningen av att japanska Softbank oväntat sålde hela sitt innehav i amerikanska Nvidia för cirka 5 miljarder euro.
Försäljningen fick Softbanks aktie att falla med omkring 10 procent i Asien och väckte viss oro för en bredare teknikreaktion.
Samtidigt redovisade taiwanesiska Foxconn en vinstökning på 17 procent för tredje kvartalet, drivet av stark tillväxt inom AI-servrar och smart elektronik. Bolaget spår fortsatt tillväxt under årets sista månader.
