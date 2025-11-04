Europa är upp och ned – norr blir omsprunget av syd

Europa upplever just nu ett ekonomiskt skifte som få hade förutspått för tio år sedan. Då var det länder i Sydeuropa som betraktades som krisdrabbade.

Portugal, Spanien, Grekland och Italien har dock vänt helt – och visar starkare tillväxt och sundare statsfinanser.

Istället är det de traditionellt stabila ekonomierna längre norrut som uppvisar tecken på kris, skriver Wall Street Journal.

Tvingades till åtgärder

Spaniens ekonomi växte med 3,5 procent i fjol, en av de högsta tillväxttakter i den utvecklade världen.

Samtidigt noterade Grekland en tillväxt på drygt två procent. Flera sydeuropeiska länder har nu i stort sett en budget i balans – en tydlig kontrast till utvecklingen i norr.

Förklaringen ligger delvis i de smärtsamma reformer som följde på skuldkrisen på 2010-talet.

Åtstramningspaketen tvingade fram strukturreformer som höjd pensionsålder, effektivare förvaltning och liberalisering av arbetsmarknaden.