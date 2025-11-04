Realtid
Europa är upp och ned – norr blir omsprunget av syd

europa
Till Madrid kommer allt fler yngre inom tech och andra branscher när utvecklingen går framåt. (Foto: Manu Fernandez/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
04 nov. 2025

För tio år sedan fick flera sydeuropeiska länder stå i skamvrån och stöttas ekonomiskt av EU-medlemmar längre norrut. Nu är situationen den helt omvända.

Europa upplever just nu ett ekonomiskt skifte som få hade förutspått för tio år sedan. Då var det länder i Sydeuropa som betraktades som krisdrabbade.

Portugal, Spanien, Grekland och Italien har dock vänt helt – och visar starkare tillväxt och sundare statsfinanser.

Istället är det de traditionellt stabila ekonomierna längre norrut som uppvisar tecken på kris, skriver Wall Street Journal.

Tvingades till åtgärder

Spaniens ekonomi växte med 3,5 procent i fjol, en av de högsta tillväxttakter i den utvecklade världen.

Samtidigt noterade Grekland en tillväxt på drygt två procent. Flera sydeuropeiska länder har nu i stort sett en budget i balans – en tydlig kontrast till utvecklingen i norr.

Förklaringen ligger delvis i de smärtsamma reformer som följde på skuldkrisen på 2010-talet.

Åtstramningspaketen tvingade fram strukturreformer som höjd pensionsålder, effektivare förvaltning och liberalisering av arbetsmarknaden.

Har blivit europeiska hubbar

Dessa förändringar har på sikt stärkt konkurrenskraften och ökat produktiviteten.

Turismen har gett en kraftig skjuts till ekonomierna i södra Europa, men nya sektorer växer också fram.

Städer som Milano, Lissabon och Sevilla har etablerat sig som regionala nav för teknik, finans och startups.

Längre norrut, hos Frankrike, Storbritannien och Tyskland, har den traditionella tillväxtmodellen – byggd på export, industri och billig energi – tappat fart.

Fungerar inte längre

Frankrike har fastnat i en politisk och finansiell kris som har lett till flera premiärministerkriser. Även budgetunderskottet väcker stor oro på sina håll.

Storbritannien förbereder skattehöjningar för att undvika marknadsoro och Tyskland bryter mot sina egna finanspolitiska regler i takt med massiva satsningar på försvar och infrastruktur.

Ökad konkurrens från Kina, amerikanska handelshinder och bortfallet av rysk gas har pressat industrin i alla dessa länder.

Politiska svårigheter står i vägen

Samtidigt har stora offentliga utgifter under pandemin och energikrisen lämnat efter sig svällande statsskulder.

Många regeringar försöker nu återställa budgetbalansen, men politisk splittring och socialt motstånd bromsar reformviljan.

Analytiker varnar för att långvarig stagnation i Europas största ekonomier kan undergräva unionens stabilitet och minska handlingsutrymmet vid framtida kriser.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

