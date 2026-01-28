Euron går starkt just nu, kanske lite för starkt. Om den får inflationen att sjunka ännu mer kan det bli tal om räntesänkningar.
Eurons uppsving kan tvinga ECB att agera
Eurons uppgång mot dollarn bara fortsätter. Det kan nu börja trycka inflationen nedåt ytterligare i euroområdet.
Om trenden inte tar slut kan Europeiska centralbanken (ECB) behöva agera med ytterligare räntesänkningar.
Det säger Österrikes centralbankschef Martin Kocher i en intervju med Financial Times.
Dollar har sjunkit stadigt
Euron har den senaste tiden stärkts markant och nådde i veckan sin högsta nivå mot dollarn på över fyra år.
Uppgången sker mot bakgrund av ökad osäkerhet kring amerikansk politik, där handelskonflikter och geopolitiska spänningar lett till att investerare minskat sina innehav i amerikanska tillgångar.
Spekulationer om samordnade åtgärder mellan USA och Japan för att stötta yenen har ytterligare pressat dollarn.
Beror på inflationen
En fortsatt förstärkning av euron riskerar att dämpa inflationen genom lägre importpriser, vilket i sin tur kan påverka ECB:s penningpolitiska bedömningar.
Kocher framhåller att det inte är växelkursen i sig som är avgörande, utan dess effekt på prisutvecklingen.
Om inflationsprognoserna pressas nedåt kan det bli nödvändigt att justera räntan.
Påverkar konkurrenskraften
Samtidigt innebär en starkare euro att europeiska företag får svårare att konkurrera med amerikanska aktörer, särskilt inom exportintensiva sektorer.
”Det bidrar naturligtvis också till en situation där vi är mindre konkurrenskraftiga gentemot amerikanska konkurrenter”, sa han till FT.
Även den kinesiska valutan bedöms vara strukturellt undervärderad gentemot euron, vilket ytterligare påverkar konkurrensförhållandena.
Handlar inte om växelkursen i sig
ECB har tidigare signalerat att kraftiga euroförstärkningar kan bli problematiska, men Kocher avfärdar tanken på någon specifik smärtgräns för växelkursen.
Centralbankens mål är fortsatt inflationsnivån, inte valutakursen.
Osäkerheten kring den globala handeln gör det samtidigt svårt att ge tydliga besked om den framtida penningpolitiken.
Även om USA nyligen backat från hot om tullar mot Europa kopplade till frågan om Grönland, kvarstår risken för nya handelsspänningar.
Tros ligga kvar på två procent
Enligt Kocher kommer handelsrelaterade risker sannolikt att prägla den ekonomiska miljön under överskådlig tid.
Trots detta beskrivs euroområdets ekonomi som mer motståndskraftig än väntat. Tillväxtutsikterna för året bedöms försiktigt positiva, med mer balanserade risker än under våren 2025.
Inför ECB:s möte i februari väntas styrräntan ligga kvar på två procent.
