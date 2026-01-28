Eurons uppsving kan tvinga ECB att agera

Eurons uppgång mot dollarn bara fortsätter. Det kan nu börja trycka inflationen nedåt ytterligare i euroområdet.

Om trenden inte tar slut kan Europeiska centralbanken (ECB) behöva agera med ytterligare räntesänkningar.

Det säger Österrikes centralbankschef Martin Kocher i en intervju med Financial Times.

Dollar har sjunkit stadigt

Euron har den senaste tiden stärkts markant och nådde i veckan sin högsta nivå mot dollarn på över fyra år.

Uppgången sker mot bakgrund av ökad osäkerhet kring amerikansk politik, där handelskonflikter och geopolitiska spänningar lett till att investerare minskat sina innehav i amerikanska tillgångar.

Spekulationer om samordnade åtgärder mellan USA och Japan för att stötta yenen har ytterligare pressat dollarn.