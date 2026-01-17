Svensk import från euroområdet och resor till Europa har blivit ännu lite billigare när kronan fortsätter att överraska med styrkebesked.

Trots att Sveriges styrränta ligger lägre än ECB:s fortsätter en euro att bli billigare och billigare. På ett år har euron blivit en hel krona billigare.

En fortsatt hög riskaptit på valutamarknaden gynnar den svenska kronan och tecken på snabbare återhämtning i den svenska ekonomin kan också bidra till att förklara läget.

En euro kostar 10 kronor och 70 öre. För ett år sen kostade den 11 kronor och 75 öre. (Bildkälla: Google)

Bryter med prognos för euro 2026

När Handelsbankens mediekanal EFN pratade med Danske Bank i slutet av 2025 uppgav valutastrategen Jesper Fjärstedt att han tror att en euro hör hemma på en växelkurs omkring 11 kronor.

”Jag tror att euron hör hemma kring 11 kronor för en euro. Jag delar inte argumenten om att kronan är undervärderad utan tror att vi är på ganska rimliga värderingar. Så euro mot kronan runt 11 kronor plus minus 20 öre”, säger han till EFN.

Redan två veckor in på året har kronan fortsatt att överraska, och slår strategens förväntningar. Resten av året får utvisa om analysen står sig.

