Svårt att andas i Singapore – myndigheter jagar de skyldiga

Singapore trappar upp kampen mot företag som misstänks ligga bakom skogsbränder i Indonesien.

Tio bolag har fått rättsliga varningar och regeringen hotar med ytterligare åtgärder mot företag som kopplas till den omfattande luftföroreningen.

Luftkvaliteten i Singapore har i år varit den sämsta på ett decennium.

Har behövt ställa in evenemang

Röken från bränder i grannlandet Indonesien har periodvis gjort luften mycket ohälsosam och staden har vid vissa tillfällen haft världens sämsta luftkvalitet, enligt mätplattformen IQAir, skriver Financial Times.

Utomhusaktiviteter och idrottsevenemang har ställts in samtidigt som sjukhusinläggningar för andningsbesvär har ökat. Även Singapores Grand Prix har påverkats av smogen.

Bränderna kopplas till svedjebruk hos producenter av bland annat palmolja och pappersmassa.

Ett ovanligt kraftigt El Niño-fenomen har förvärrat situationen genom högre temperaturer och mindre nederbörd i Indonesien.

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Effekterna förstärks av den långsiktiga klimatförändringen.

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