Dålig luft är bara förnamnet för att beskriva situationen i Singapore just nu. Det får landets myndigheter att trappa upp jakten på bovarna.
Svårt att andas i Singapore – myndigheter jagar de skyldiga
Singapore trappar upp kampen mot företag som misstänks ligga bakom skogsbränder i Indonesien.
Tio bolag har fått rättsliga varningar och regeringen hotar med ytterligare åtgärder mot företag som kopplas till den omfattande luftföroreningen.
Luftkvaliteten i Singapore har i år varit den sämsta på ett decennium.
Har behövt ställa in evenemang
Röken från bränder i grannlandet Indonesien har periodvis gjort luften mycket ohälsosam och staden har vid vissa tillfällen haft världens sämsta luftkvalitet, enligt mätplattformen IQAir, skriver Financial Times.
Utomhusaktiviteter och idrottsevenemang har ställts in samtidigt som sjukhusinläggningar för andningsbesvär har ökat. Även Singapores Grand Prix har påverkats av smogen.
Bränderna kopplas till svedjebruk hos producenter av bland annat palmolja och pappersmassa.
Ett ovanligt kraftigt El Niño-fenomen har förvärrat situationen genom högre temperaturer och mindre nederbörd i Indonesien.
Effekterna förstärks av den långsiktiga klimatförändringen.
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Försöker skärpa tillsynen
Singapore införde redan 2014 en lag som gör det möjligt att åtala företag som bidrar till gränsöverskridande luftföroreningar.
Straffet kan uppgå till 100 000 singaporeanska dollar per dag, med ett tak på två miljoner dollar per fällande dom.
Trots lagstiftningen har inget företag hittills bötfällts. Tidigare försök att driva rättsprocesser har försvårats av bristande informationsutbyte med Indonesien.
Nu försöker regeringen skärpa tillsynen. De tio företagen har identifierats med hjälp av kartor, meteorologiska uppgifter och satellitbilder.
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Ska granska börsbolag
Myndigheterna kräver att de upphör med eldandet och varnar för att även företag utan fysisk närvaro i Singapore kan bli föremål för åtgärder.
Minst fyra av bolagen är leverantörer till Asia Pulp and Paper, en stor papperskoncern med huvudkontor i Singapore och koppling till indonesiska Sinar Mas.
Regeringen ska också granska flera börsnoterade företag med verksamhet i Indonesien, däribland First Resources, Bumitama Agri och First Borneo Plantations.
First Resources uppger att bolaget välkomnar granskningen och förnekar att det direkt eller indirekt använder eld för att röja mark. De övriga utpekade bolagen har inte kommenterat uppgifterna.
Kan försämra relationen
Singapores finansinspektion ska samtidigt följa bankernas exponering mot berörda företag. Åtgärderna kan därmed påverka bolagens tillgång till finansiering och relationer med investerare.
Konflikten riskerar också att försämra relationerna mellan Singapore och Indonesien.
Indonesiens president Prabowo Subianto har kritiserat utländska länder för att företag med verksamhet på indonesisk mark bidrar till bränderna.
Indonesiska myndigheter har uppgett att elva företag misstänks för inblandning.
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