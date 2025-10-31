Den norsk-svenske miljardären Christian Sinding, tidigare vd för investmentbolaget EQT, har kopplats till en polisutredning gällande olagligt byggande på hans fastighet i Norge.
EQT-miljardärens lyxbygge utreds av polis
Enligt Dagens Næringsliv har hans anlitade arkitekt häktats för brott mot plan- och bygglagen.
Christian Sinding, som äger cirka 2 procent av aktierna i EQT värderade till omkring 9,1 miljarder kronor, lämnade sin vd-post i februari men blev kvar som ordförande för nybildade EQT Council.
Nu står hans fastighet på Skjæløy i Fredrikstad kommun i centrum för en brottsutredning.
Arkitekt häktad
I veckan häktades den ansvarige arkitekten för en vecka, med brev- och besökskontroll, enligt uppgifter från Mathias Emil Hager vid Östra polisdistriktet till DN.
Arkitekten anklagas för olagligt arbete och tre brott mot plan- och bygglagen i samband med byggandet av tre fritidshus på Sindings fastighet.
Enligt Finansavisen, som följt ärendet, menar kommunen att det finns ”ett antal” olagligheter i hanteringen av byggprojektet. Maxstraffet för de aktuella brotten är två års fängelse.
Arkitektens advokat Helge Skaaraas uppger att hans klient är ”helt oförstående” inför anklagelserna.
Samordnad polisinsats
Polisen i Östra polisdistrikt uppgav att man genomfört ”en samordnad insats” i ärendet, där flera adresser genomsöktes och beslag gjordes. Enligt polisen byggdes flera stugor i strid med kommunala tillstånd.
Att det är arkitekten och inte fastighetsägaren Sinding som häktats beror på att arkitekten står som ansvarig sökande i projektet gentemot kommunen.
Inga kommentarer från Sinding
Christian Sinding har inte kommenterat det pågående fallet. Hans partner Geir Bjørlo på Corporate Communications bekräftade för DN att ”uppdraget till arkitektbyrån har avslutats” och att det inte är ”naturligt att kommentera fallet utöver det”.
Sinding började på EQT 1998 när bolaget fortfarande var litet. Men han var med och byggde upp det till att ha nästan 2000 medarbetare på över tjugo marknader.
Han flyttade till Schweiz för nio år sedan. I en intervju med Dagens industri förra året sa han att flytten inte var på grund av skatt.
”Att vara rik har blivit ett skällsord i Norge”, sade han då.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
