EQT-miljardärens lyxbygge utreds av polis

Enligt Dagens Næringsliv har hans anlitade arkitekt häktats för brott mot plan- och bygglagen.

Christian Sinding, som äger cirka 2 procent av aktierna i EQT värderade till omkring 9,1 miljarder kronor, lämnade sin vd-post i februari men blev kvar som ordförande för nybildade EQT Council.

Nu står hans fastighet på Skjæløy i Fredrikstad kommun i centrum för en brottsutredning.

Arkitekt häktad

I veckan häktades den ansvarige arkitekten för en vecka, med brev- och besökskontroll, enligt uppgifter från Mathias Emil Hager vid Östra polisdistriktet till DN.

Arkitekten anklagas för olagligt arbete och tre brott mot plan- och bygglagen i samband med byggandet av tre fritidshus på Sindings fastighet.

Enligt Finansavisen, som följt ärendet, menar kommunen att det finns ”ett antal” olagligheter i hanteringen av byggprojektet. Maxstraffet för de aktuella brotten är två års fängelse.

Arkitektens advokat Helge Skaaraas uppger att hans klient är ”helt oförstående” inför anklagelserna.