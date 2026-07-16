Experimentella läkemedel med psykedelika har fått ett uppsving på sistone. Det märks nu i Eli Lillys förvärv.
Eli Lilly köper tillverkare av psykedelisk medicin
Läkemedelsjätten Eli Lilly köper bioteknikbolaget AtaiBeckley i en affär värd 2,8 miljarder dollar.
Det är dock en detalj som sticker i köpet. AtaiBeckley är nämligen känd för för flera experimentella läkemedel baserade på psykedeliska substanser.
Förvärvet stärker Lillys satsning på nya behandlingar för psykisk ohälsa, menar experter.
Intresset har ökat
Den främsta tillgången är BPL-003, en nässpray baserad på DMT, som för närvarande utvärderas i fas 3-studier för patienter med behandlingsresistent depression, skriver CNBC.
De första resultaten från de avgörande kliniska studierna väntas 2029.
AtaiBeckley utvecklar även andra läkemedelskandidater mot psykiska sjukdomar, däribland behandlingar med koppling till substansen MDMA.
Intresset för psykedeliska läkemedel har ökat de senaste åren i takt med att forskning pekar på att de kan ge snabbare och mer långvariga effekter än traditionella antidepressiva läkemedel hos vissa patientgrupper.
Affären innebär att Eli Lilly betalar 6,75 dollar per aktie kontant, vilket motsvarar en premie på omkring 26 procent jämfört med AtaiBeckleys senaste stängningskurs.
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En del av expansionen
Därutöver kan ytterligare upp till 1 miljard dollar betalas ut om bolagets läkemedelsprojekt når vissa utvecklings- och myndighetsgodkännanden.
Förvärvet är en del av Eli Lillys omfattande expansionsstrategi.
Bolaget har redan offentliggjort flera företagsköp under året och aviserat investeringar på över 10 miljarder dollar i nya förvärv, med möjlighet att betala betydligt mer om olika utvecklingsmål uppnås.
Eli Lilly har en lång historia inom behandling av psykiska sjukdomar. Bolaget stod bakom det antidepressiva läkemedlet Prozac, som blev en av läkemedelsindustrins största framgångar.
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