Eli Lilly köper tillverkare av psykedelisk medicin

Läkemedelsjätten Eli Lilly köper bioteknikbolaget AtaiBeckley i en affär värd 2,8 miljarder dollar.

Det är dock en detalj som sticker i köpet. AtaiBeckley är nämligen känd för för flera experimentella läkemedel baserade på psykedeliska substanser.

Förvärvet stärker Lillys satsning på nya behandlingar för psykisk ohälsa, menar experter.

Intresset har ökat

Den främsta tillgången är BPL-003, en nässpray baserad på DMT, som för närvarande utvärderas i fas 3-studier för patienter med behandlingsresistent depression, skriver CNBC.

De första resultaten från de avgörande kliniska studierna väntas 2029.

AtaiBeckley utvecklar även andra läkemedelskandidater mot psykiska sjukdomar, däribland behandlingar med koppling till substansen MDMA.

Intresset för psykedeliska läkemedel har ökat de senaste åren i takt med att forskning pekar på att de kan ge snabbare och mer långvariga effekter än traditionella antidepressiva läkemedel hos vissa patientgrupper.

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Affären innebär att Eli Lilly betalar 6,75 dollar per aktie kontant, vilket motsvarar en premie på omkring 26 procent jämfört med AtaiBeckleys senaste stängningskurs.

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