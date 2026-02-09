Elbilarna blir fler i Europa – men skillnaderna är stora

Efterfrågan på elbilar fortsatte att öka i Europa under 2025, men utvecklingen visar tydliga skillnader mellan länder och regioner.

Totalt stod eldrivna fordon för mer än en fjärdedel av alla nya bilregistreringar, vilket bekräftar att elektrifieringen av transportsektorn är väl i gång.

Samtidigt har tillväxttakten bromsat in för rena elbilar, medan laddhybrider och traditionella hybrider vinner mark, skriver Dagens PS med hänvisning till Tradingpedia.

Många gillar hybrider

Enligt sammanställningar baserade på data från den europeiska biltillverkarorganisationen ACEA ökade den totala försäljningen av elbilar i Europa med drygt 30 procent jämfört med 2024, till nästan 3,9 miljoner fordon.

Helelektriska bilar stod för knappt 2,6 miljoner av dessa, medan laddhybrider passerade 1,2 miljoner.

Samtidigt fortsätter hybridbilar utan laddmöjlighet att dominera marknaden och svarar nu för över en tredjedel av alla nyregistreringar.