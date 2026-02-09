Norden ligger i topp när det gäller elbilsförsäljning. Samtidigt väljer allt fler hybridbilar framför helelektriska modeller, visar ny statistik.
Elbilarna blir fler i Europa – men skillnaderna är stora
Efterfrågan på elbilar fortsatte att öka i Europa under 2025, men utvecklingen visar tydliga skillnader mellan länder och regioner.
Totalt stod eldrivna fordon för mer än en fjärdedel av alla nya bilregistreringar, vilket bekräftar att elektrifieringen av transportsektorn är väl i gång.
Samtidigt har tillväxttakten bromsat in för rena elbilar, medan laddhybrider och traditionella hybrider vinner mark, skriver Dagens PS med hänvisning till Tradingpedia.
Många gillar hybrider
Enligt sammanställningar baserade på data från den europeiska biltillverkarorganisationen ACEA ökade den totala försäljningen av elbilar i Europa med drygt 30 procent jämfört med 2024, till nästan 3,9 miljoner fordon.
Helelektriska bilar stod för knappt 2,6 miljoner av dessa, medan laddhybrider passerade 1,2 miljoner.
Samtidigt fortsätter hybridbilar utan laddmöjlighet att dominera marknaden och svarar nu för över en tredjedel av alla nyregistreringar.
Norge ligger i täten
De nordiska länderna behåller sin ledande roll i omställningen. Norge närmar sig ett fullständigt utfasande av bensin- och dieselbilar, med nästan samtliga nya bilar helt elektriska.
Även Danmark, Sverige och Island uppvisar mycket höga andelar elbilar i nyförsäljningen, vilket speglar starka styrmedel, hög köpkraft och väl utbyggd laddinfrastruktur.
I Europas största bilmarknad, Tyskland, ökade elbilsförsäljningen kraftigt i absoluta tal, men elbilarnas andel av nyregistreringarna låg stilla kring 30 procent.
Östeuropa ökar från låga nivåer
Minskade subventioner och ökat intresse för laddhybrider har bidragit till att många konsumenter väljer en mer försiktig övergång.
Liknande mönster syns i Frankrike och Belgien, där förändrade stödregler lett till minskad efterfrågan på laddhybrider.
Samtidigt visar flera central- och östeuropeiska länder snabb tillväxt från låga nivåer.
Polen, Litauen och Lettland mer än fördubblade sina elbilsandelar under året, även om bensin- och dieselbilar fortfarande dominerar.
Hybridbilar en mellanväg
I södra Europa syns också ett uppsving, med stark försäljningsökning i Spanien och Italien, drivet av förbättrad infrastruktur och ökat utbud.
Skillnaderna mellan rena elbilar och laddhybrider säger mycket om ländernas mognad i omställningen, menar experter.
I rikare länder med stabil politik och tätt laddnät dominerar elbilar, medan hybrider fungerar som en brygga i marknader där pris, räckvidd och laddmöjligheter fortfarande bromsar utvecklingen.
