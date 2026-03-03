Efter flera minusår – nu går kommunsektorn kraftigt plus

Kommunsektorn i Sverige förbättrade sitt resultat kraftigt under 2025, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

Totalt hade kommuner och regioner tillsammans ett resultat på 40 miljarder kronor, upp från 6 miljarder året innan.

Kommunerna stod för huvuddelen av ökningen medan regionerna vände från minus till plus.

Ökade skatteintäkter

Den stora förbättringen beror främst på ökade skatteintäkter. Samtidigt har statsbidrag och utjämning minskat något. Kostnaderna har hållits relativt stabila, vilket stärker det positiva resultatet ytterligare.

För kommunerna minskade antalet med negativt verksamhetsresultat kraftigt, från över hundra kommuner året innan till drygt trettio.

Bland regionerna var det bara fem som gick med minus i verksamhetsresultatet, jämfört med sexton året innan.

Bättre ekonomi i kommunerna

Finansnettot förbättrades något, men var fortfarande negativt för både kommuner och regioner.

Sammantaget visar siffrorna att kommunsektorn stärkt sin ekonomi, och att både skatteintäkter och kostnadskontroll varit avgörande för utvecklingen.

Resultatet ger kommuner och regioner större handlingsutrymme inför kommande år och indikerar att sektorn återhämtat sig efter tidigare år med ekonomiska utmaningar.