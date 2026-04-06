Att tanka bilen börjar nu kännas i plånboken, även i USA. Det har fått fler att snegla på elbilsmarknaden.
Dyr bensin får amerikaner att köpa begagnade elbilar
Försäljningen av begagnade elbilar i USA ökar kraftigt. Samtidigt bromsar marknaden för nya fordon in.
Utvecklingen drivs av stigande bensinpriser och ett växande utbud av billigare elbilar på andrahandsmarknaden, rapporterar bilhandlare.
Dessutom märks ett liknande mönster i Sverige, skriver Dagens PS.
Fler leasingbilar på marknaden
Under första kvartalet steg försäljningen av begagnade elbilar i USA med omkring 12 procent jämfört med samma period i fjol, enligt uppskattningar från Cox Automotive.
Samtidigt föll försäljningen av nya elbilar markant, delvis efter att federala subventioner för nybilsköp avskaffades under 2025.
En central förklaring är det snabbt växande utbudet av leasingbilar som nu återvänder till marknaden, skriver Financial Times.
Under början av 2020-talet ökade leasing av elbilar kraftigt, vilket nu resulterar i att stora volymer fordon säljs vidare till lägre priser.
Betydligt billigare
Enligt Experian väntas elbilar utgöra en växande andel av alla fordon som lämnats tillbaka från leasing under året.
Det ökade utbudet har pressat priserna. Genomsnittspriset på begagnade elbilar har sjunkit tydligt det senaste året, vilket minskat prisskillnaden jämfört med bensindrivna alternativ.
För konsumenter innebär det en lägre tröskel att byta till eldrift, särskilt i ett läge där bränslekostnaderna stiger.
Bensinpriset har gått upp
Samtidigt har bensinpriset passerat fyra dollar per gallon (ca 3,78 liter), vilket ytterligare driver efterfrågan på alternativ.
Kombinationen av höga driftskostnader för traditionella bilar och fallande priser på begagnade elbilar skapar ett skifte i efterfrågan, där fler hushåll söker kostnadseffektiva lösningar.
Trots detta är marknadsbilden splittrad. Den totala bilförsäljningen påverkas negativt av höga priser och pressad köpkraft, vilket dämpar efterfrågan på nya fordon.
Finns strukturella hinder
Osäkerheten kring räntor och hushållens ekonomi bidrar också till en mer avvaktande konsument.
Analytiker pekar på att begagnatmarknaden fungerar som en inkörsport till elbilar för många köpare.
Samtidigt kvarstår strukturella hinder, som oro kring laddinfrastruktur och räckvidd, vilket bromsar en bredare övergång till nya elbilar.
Framöver väntas biltillverkare lansera billigare elbilsmodeller, men på kort sikt är det andrahandsmarknaden som driver tillväxten.
