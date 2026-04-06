Dyr bensin får amerikaner att köpa begagnade elbilar

Försäljningen av begagnade elbilar i USA ökar kraftigt. Samtidigt bromsar marknaden för nya fordon in.

Utvecklingen drivs av stigande bensinpriser och ett växande utbud av billigare elbilar på andrahandsmarknaden, rapporterar bilhandlare.

Dessutom märks ett liknande mönster i Sverige, skriver Dagens PS.

Fler leasingbilar på marknaden

Under första kvartalet steg försäljningen av begagnade elbilar i USA med omkring 12 procent jämfört med samma period i fjol, enligt uppskattningar från Cox Automotive.

Samtidigt föll försäljningen av nya elbilar markant, delvis efter att federala subventioner för nybilsköp avskaffades under 2025.

En central förklaring är det snabbt växande utbudet av leasingbilar som nu återvänder till marknaden, skriver Financial Times.

Under början av 2020-talet ökade leasing av elbilar kraftigt, vilket nu resulterar i att stora volymer fordon säljs vidare till lägre priser.