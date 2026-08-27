Flera stora mjukvarubolag har sjunkit som stenar på den amerikanska börsen i år på grund av AI-farhågor. Men nu återhämtar de sig, med Salesforce i täten.
Dömdes ut som dinosaurier – nu rusar mjukvaruaktierna på börsen
Salesforce-aktien rusar över 20 procent på Wall Street efter en stark kvartalsrapport och ett utökat samarbete med AI-bolaget Anthropic.
Uppgången är på väg att bli bolagets näst bästa börsdag någonsin.
Salesforce redovisade en omsättning på 11,35 miljarder dollar för det andra kvartalet, något över analytikernas förväntningar på 11,32 miljarder.
Flera liknande bolag steg
Intäkterna ökade därmed med 11 procent jämfört med samma period året före.
Marknaden reagerade även positivt på Salesforce satsning på artificiell intelligens. Bolaget har utökat sitt partnerskap med Anthropic, som ligger bakom AI-modellen Claude, skriver CNBC.
Salesforce och Anthropic har bland annat lanserat Claudeforce, ett verktyg som ska göra det möjligt för säljare att få tillgång till viktig företagsdata genom Claudes AI-chattbot.
Nyheten bidrog till att lyfta hela mjukvarusektorn. Adobe, Palantir, ServiceNow, Autodesk och Figma steg kraftigt under torsdagens handel.
Ett börshandlat fondindex som följer en bred korg av teknik- och mjukvarubolag steg omkring 5 procent.
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Tror inte på kollaps
Mjukvaruaktier har haft ett tufft år efter en växande oro för att generativ AI ska förändra eller slå sönder den traditionella affärsmodellen för så kallad Software-as-a-Service, SaaS.
Investerare har bland annat befarat att AI-modeller ska kunna ersätta funktioner som tidigare krävde separata mjukvarutjänster.
Salesforce vd Marc Benioff avfärdar dock den utvecklingen och menar att farhågorna om en så kallad SaaS-kollaps inte har besannats.
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Största uppgången sedan 2020
Salesforce uppgav också att bolaget fått en värdeökning på 2,6 miljarder dollar från sin strategiska investering i Anthropic.
AI-bolagets värdering har samtidigt stigit kraftigt och uppgår nu till omkring 965 miljarder dollar inför en potentiell börsnotering.
Salesforce-aktien har därmed fått ett kraftigt lyft efter rapporten och återhämtar en del av årets tidigare nedgång.
Den största uppgången för aktien inträffade i augusti 2020, då kursen steg omkring 26 procent under en handelsdag.
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