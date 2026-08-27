Dömdes ut som dinosaurier – nu rusar mjukvaruaktierna på börsen

Salesforce-aktien rusar över 20 procent på Wall Street efter en stark kvartalsrapport och ett utökat samarbete med AI-bolaget Anthropic.

Uppgången är på väg att bli bolagets näst bästa börsdag någonsin.

Salesforce redovisade en omsättning på 11,35 miljarder dollar för det andra kvartalet, något över analytikernas förväntningar på 11,32 miljarder.

Flera liknande bolag steg

Intäkterna ökade därmed med 11 procent jämfört med samma period året före.

Marknaden reagerade även positivt på Salesforce satsning på artificiell intelligens. Bolaget har utökat sitt partnerskap med Anthropic, som ligger bakom AI-modellen Claude, skriver CNBC.

Salesforce och Anthropic har bland annat lanserat Claudeforce, ett verktyg som ska göra det möjligt för säljare att få tillgång till viktig företagsdata genom Claudes AI-chattbot.

Nyheten bidrog till att lyfta hela mjukvarusektorn. Adobe, Palantir, ServiceNow, Autodesk och Figma steg kraftigt under torsdagens handel.

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Ett börshandlat fondindex som följer en bred korg av teknik- och mjukvarubolag steg omkring 5 procent.

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