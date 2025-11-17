Centralbanken: En tidsfråga innan chockerna slår till

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

De Nederlandsche Bank, den nederländska centralbanken, har som en av sina uppgifter att göra en riskbedömning utifrån omvärldsläget.

Nu bedömer banken att risknivån i det globala finansiella systemet nu ligger på en av de högsta nivåerna sedan tiden efter terrorattackerna 2001 och utbrottet av pandemin.

I en färsk rapport framhåller centralbanken att en rad samtidiga geopolitiska, ekonomiska och marknadsmässiga faktorer samverkar och skapar ett ovanligt sårbart läge, skriver nederländska RTL.

Kan påverka investerare

Myndigheten lyfter fram en rad riskkällor som alla bedöms kunna utlösa kraftiga störningar.

Den fortsatta osäkerheten kring handelsrestriktioner från USA, i kombination med fallande förtroende hos både hushåll och företag, pekas ut som en av de centrala riskerna.

Olaf Sleijpen är centralbankschef i Nederländerna och ser många risker framöver. (Foto: DNB/Pressbild).

DNB anser att detta redan påverkar investeringsviljan negativt och att effekterna kan förstärkas om den geopolitiska osäkerheten fördjupas.