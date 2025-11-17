Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Centralbanken: En tidsfråga innan chockerna slår till

risker
Det finns gott om saker att hålla ögonen på för den som följer världsekonomin idag. (Foto: Richard Drew/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Det globala finansiella systemet står inför en rad olika risker – och det är bara en tidsfråga innan det utsätts för någon av dessa chocker. Det menar Nederländernas centralbank.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

De Nederlandsche Bank, den nederländska centralbanken, har som en av sina uppgifter att göra en riskbedömning utifrån omvärldsläget.

Nu bedömer banken att risknivån i det globala finansiella systemet nu ligger på en av de högsta nivåerna sedan tiden efter terrorattackerna 2001 och utbrottet av pandemin.

I en färsk rapport framhåller centralbanken att en rad samtidiga geopolitiska, ekonomiska och marknadsmässiga faktorer samverkar och skapar ett ovanligt sårbart läge, skriver nederländska RTL.

Kan påverka investerare

Myndigheten lyfter fram en rad riskkällor som alla bedöms kunna utlösa kraftiga störningar.

Den fortsatta osäkerheten kring handelsrestriktioner från USA, i kombination med fallande förtroende hos både hushåll och företag, pekas ut som en av de centrala riskerna.

Olaf Sleijpen är centralbankschef i Nederländerna och ser många risker framöver. (Foto: DNB/Pressbild).

DNB anser att detta redan påverkar investeringsviljan negativt och att effekterna kan förstärkas om den geopolitiska osäkerheten fördjupas.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Realtid Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025

Höga AI-värderingar

Centralbanken följer också utvecklingen på aktiemarknaden med ökande oro.

Värderingarna för teknikbolag, särskilt inom artificiell intelligens, beskrivs som exceptionellt höga.

DNB varnar för att de ekonomiska fördelar som förutsatts för AI-sektorn riskerar att utebli eller dröja, vilket i förlängningen skulle kunna utlösa en bred marknadskorrigering.

Kan underminera förtroendet

Den politiska situationen i USA utgör ytterligare ett orosmoment.

DNB menar att centrala demokratiska institutioner utsätts för hårdare press, vilket i sin tur skapar osäkerhet kring landets centralbanks oberoende.

En sådan utveckling riskerar att underminera förtroendet för det amerikanska finansiella systemet och leda till större volatilitet.

ANNONS

Statsskulderna spelar in

Statsskuldsutvecklingen i flera stora ekonomier bidrar till den samlade riskbilden, som Fortune har skrivit om.

Länder som Frankrike bedöms befinna sig i ett ansträngt läge där höga underskott kombineras med snabbt stigande räntekostnader.

USA pekas ut som särskilt utsatt med sin kombination av hög skuldsättning och fortsatt stort budgetunderskott.

Även stablecoins nämns som riskfaktor

Utöver detta varnar DNB för en snabbt växande sårbarhet kopplad till stablecoins.

Eftersom dessa till stor del är backade av amerikanska statsobligationer bedöms ett bredare förtroendetapp kunna leda till omfattande tvångsförsäljningar, med kraftigt stigande räntor som möjlig följd.

Trots den mörka riskbilden konstaterar centralbanken att nederländska banker, försäkringsbolag och pensionsfonder står relativt stabilt.

ANNONS

Läs mer: Skrämmande siffror: Nästan halva USA är i recession. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
CentralbankNederländernaRisk
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!

Senaste lediga jobben

Compliancejurist till värdepappersbolag – interim
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 14/12/2025
Kommersiell jurist med erfarenhet av entreprenadjuridik – interim
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 14/12/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS