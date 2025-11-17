Det globala finansiella systemet står inför en rad olika risker – och det är bara en tidsfråga innan det utsätts för någon av dessa chocker. Det menar Nederländernas centralbank.
Centralbanken: En tidsfråga innan chockerna slår till
De Nederlandsche Bank, den nederländska centralbanken, har som en av sina uppgifter att göra en riskbedömning utifrån omvärldsläget.
Nu bedömer banken att risknivån i det globala finansiella systemet nu ligger på en av de högsta nivåerna sedan tiden efter terrorattackerna 2001 och utbrottet av pandemin.
I en färsk rapport framhåller centralbanken att en rad samtidiga geopolitiska, ekonomiska och marknadsmässiga faktorer samverkar och skapar ett ovanligt sårbart läge, skriver nederländska RTL.
Kan påverka investerare
Myndigheten lyfter fram en rad riskkällor som alla bedöms kunna utlösa kraftiga störningar.
Den fortsatta osäkerheten kring handelsrestriktioner från USA, i kombination med fallande förtroende hos både hushåll och företag, pekas ut som en av de centrala riskerna.
DNB anser att detta redan påverkar investeringsviljan negativt och att effekterna kan förstärkas om den geopolitiska osäkerheten fördjupas.
Höga AI-värderingar
Centralbanken följer också utvecklingen på aktiemarknaden med ökande oro.
Värderingarna för teknikbolag, särskilt inom artificiell intelligens, beskrivs som exceptionellt höga.
DNB varnar för att de ekonomiska fördelar som förutsatts för AI-sektorn riskerar att utebli eller dröja, vilket i förlängningen skulle kunna utlösa en bred marknadskorrigering.
Kan underminera förtroendet
Den politiska situationen i USA utgör ytterligare ett orosmoment.
DNB menar att centrala demokratiska institutioner utsätts för hårdare press, vilket i sin tur skapar osäkerhet kring landets centralbanks oberoende.
En sådan utveckling riskerar att underminera förtroendet för det amerikanska finansiella systemet och leda till större volatilitet.
Statsskulderna spelar in
Statsskuldsutvecklingen i flera stora ekonomier bidrar till den samlade riskbilden, som Fortune har skrivit om.
Länder som Frankrike bedöms befinna sig i ett ansträngt läge där höga underskott kombineras med snabbt stigande räntekostnader.
USA pekas ut som särskilt utsatt med sin kombination av hög skuldsättning och fortsatt stort budgetunderskott.
Även stablecoins nämns som riskfaktor
Utöver detta varnar DNB för en snabbt växande sårbarhet kopplad till stablecoins.
Eftersom dessa till stor del är backade av amerikanska statsobligationer bedöms ett bredare förtroendetapp kunna leda till omfattande tvångsförsäljningar, med kraftigt stigande räntor som möjlig följd.
Trots den mörka riskbilden konstaterar centralbanken att nederländska banker, försäkringsbolag och pensionsfonder står relativt stabilt.
