Börsrekord på skakig grund när kriget tar ny vändning

Efter fredagens kraftiga kursuppgång med kursrekord ser nu Stockholmsbörsen ut att inleda handelsveckan med att backa svagt. Förhandeln på IG Markets indikerar en nedgång på omkring 0,7 procent.

Helgens händelseutveckling i Mellanöstern där USA bland annat uppges ha beslagtagit ett iranskt lastfartyg har fått oljepriset att stiga något. Även de europeiska gaspriserna lyfter igen, detta efter en kraftig nedgång i fredags på nyheten att Hormuzsundet skulle öppnas igen.

Indexen i Asien inleder handelsveckan svagt uppåt

Trots en helg med en ny stängning av Hormuzsundet och ett attackerat iranskt lastfartyg i Omanbukten ser flera index i Asien försiktiga ökningar.

Tokyo-börsen stiger under de första timmarnas handel, och Nikkei 225 har kring lunch ökat med 0,9 procent. Bredare Topix klättrar samtidigt med 0,7 procent.

Utvecklingen ser likartad ut i Kina. Tekniktunga Shenzhen-börsen är upp 0,8 procent och Shanghai ökar med 0,6 procent. Hongkong-baserade Hang Seng ligger också på plus 0,6 procent.

Sydkoreanska Kospi ser en mer tydlig uppgång och står på plus 1,2 procent kring klockan 12.00, lokal tid.