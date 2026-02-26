Börsprofilens bästa affär

”Köp i Industrivärden har fallit väldigt väl ut”

Lundbergs började köpa Industrivärden 2002 och har byggt upp ett innehav värt 45 miljarder kronor.

”Det är många affärer som har blivit bra genom åren, men Industrivärden har fallit väldigt väl ut”, säger han till Dagens industri.

Fredrik Lundberg äger dessutom aktier privat för ytterligare 8 miljarder. Han lyfter portföljen, substansrabatten och den långa relationen som skäl till att fortsätta öka.

Fastigheter: kvalitet framför kvantitet

Lundberg är fortsatt försiktig med fastighetsinvesteringar och menar att marknaden underskattar kvalitetslägen, särskilt i centrala Stockholm. Det syns också i Hufvudstaden, där han är huvudägare.

Enligt Dagens PS, som refererar till en analys från Swedbank, äger bolaget några av Stockholms mest attraktiva adresser och har en stark balansräkning med låg belåning.

Banken bedömer att vakanserna i city har toppat och att hyrorna i premiumlägen står emot väl, samtidigt som aktien handlas med substansrabatt.

Försiktig med återköp

Fredrik Lundberg har länge varit försiktig med återköp, ett verktyg han historiskt sett bara velat använda när värderingen är låg och balansräkningen stark.

Dagens PS uppmärksammar, med hänvisning till Placera, att flera av hans innehavsbolag på senare tid fått mandat att återköpa aktier, däribland Hufvudstaden och Holmen.

Lundberg beskriver två villkor som måste vara uppfyllda: solid finansiell ställning och att aktien handlas till betydande rabatt mot substansvärdet.

”I fallen med Holmen och Hufvudstaden gör vi bedömningen att vi köper aktierna till betydande rabatt”, säger han.

Utdelning och långsiktighet

Lundbergs höjer utdelningen till 4,90 kronor per aktie men fortsätter samtidigt att återinvestera stora delar av kassaflödet.

”Ränta‑på‑ränta‑effekten blir väldigt kraftfull”, säger han.

Substansvärdet har vuxit från 2 miljarder vid noteringen till drygt 150 miljarder i dag.