Fredrik Lundberg har lett investmentbolaget Lundbergs i över fyra decennier och slagit börsen med en totalavkastning på 15 680 procent sedan noteringen 1983. Han betraktas idag som en av Sveriges mäktigaste finansmän.
Börsprofilens bästa affär
Det senaste året har Lundbergs gjort betydande köp i Sandvik. Aktien har stigit nästan 60 procent på ett år.
”Marknaden har väl kommit på nu att Sandvik har en väldigt positiv utveckling”, säger Fredrik Lundberg och lyfter bolagets tekniska kunnande och starka marknadspositioner.
Handelsbanken överraskar med hög utdelning
Som vice ordförande i Handelsbanken kommenterar han den höga utdelningen på 17,50 kronor per aktie. Han hänvisar till starka resultat och en riskbuffert på rätt nivå. Han ser också en konjunkturuppgång som kan öka kreditefterfrågan.
”Köp i Industrivärden har fallit väldigt väl ut”
Lundbergs började köpa Industrivärden 2002 och har byggt upp ett innehav värt 45 miljarder kronor.
”Det är många affärer som har blivit bra genom åren, men Industrivärden har fallit väldigt väl ut”, säger han till Dagens industri.
Fredrik Lundberg äger dessutom aktier privat för ytterligare 8 miljarder. Han lyfter portföljen, substansrabatten och den långa relationen som skäl till att fortsätta öka.
Fastigheter: kvalitet framför kvantitet
Lundberg är fortsatt försiktig med fastighetsinvesteringar och menar att marknaden underskattar kvalitetslägen, särskilt i centrala Stockholm. Det syns också i Hufvudstaden, där han är huvudägare.
Enligt Dagens PS, som refererar till en analys från Swedbank, äger bolaget några av Stockholms mest attraktiva adresser och har en stark balansräkning med låg belåning.
Banken bedömer att vakanserna i city har toppat och att hyrorna i premiumlägen står emot väl, samtidigt som aktien handlas med substansrabatt.
Försiktig med återköp
Fredrik Lundberg har länge varit försiktig med återköp, ett verktyg han historiskt sett bara velat använda när värderingen är låg och balansräkningen stark.
Dagens PS uppmärksammar, med hänvisning till Placera, att flera av hans innehavsbolag på senare tid fått mandat att återköpa aktier, däribland Hufvudstaden och Holmen.
Lundberg beskriver två villkor som måste vara uppfyllda: solid finansiell ställning och att aktien handlas till betydande rabatt mot substansvärdet.
”I fallen med Holmen och Hufvudstaden gör vi bedömningen att vi köper aktierna till betydande rabatt”, säger han.
Utdelning och långsiktighet
Lundbergs höjer utdelningen till 4,90 kronor per aktie men fortsätter samtidigt att återinvestera stora delar av kassaflödet.
”Ränta‑på‑ränta‑effekten blir väldigt kraftfull”, säger han.
Substansvärdet har vuxit från 2 miljarder vid noteringen till drygt 150 miljarder i dag.