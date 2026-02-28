Börsproffset: Så ska du vikta portföljen mellan Sverige och utlandet

Den dolda risken i globalfonden

En av de största utmaningarna för svenska investerare just nu är valutan. Många som följt rådet att spara i breda globala indexfonder har i praktiken suttit med en massiv dollarexponering – ofta upp till 75 procent av portföljen.

När kronan nu har stärkts med 15–20 procent från sina bottennivåer, äter det upp en betydande del av avkastningen.

”Jag tror att svenska sparare inte riktigt har tänkt på den här valutarisken. Man får en väldigt stor dollarexponering som åt upp mycket av performancen det senaste året”, säger Lagerlöf.

Tyskland är ”förhoppningens land” 2026

Medan Kina beskrivs som en ekonomi som ”tickar på” utan större dramatik, riktar Lagerlöf blicken mot Europa. Tyskland visar nu tecken på en industriell återhämtning med stigande orderingång, drivet av försvarssatsningar och infrastruktur.

Lagerlöf menar att marknaden är för försiktig i sina prognoser och spår att de tyska vinsterna kan börja synas på allvar under 2026. Utvecklingen följer delvis det svenska mönstret, men med en viss tidsförskjutning.

Den svenska ekonomins unika struktur med rörliga bolåneräntor har gjort att räntehöjningarna slog hårt och snabbt mot hushållen. Men medaljens baksida är nu en fördel: när räntorna faller blir genomslaget i plånboken omedelbart.

Kombinerat med starka statsfinanser ger detta Sverige ett bra utgångsläge för stimulanser utan att pressa upp räntorna.

Så bör du vikta din portfölj mellan Sverige och utlandet

För den som bor och har sina utgifter i Sverige är det logiskt att ha en betydande del av sitt kapital i den egna valutan. Genom att investera i stora svenska exportbolag får man dessutom indirekt tillgång till den globala tillväxten utan att ta samma valutarisk som i en ren USA-fond.

Lagerlöfs råd för en balanserad portfölj är tydligt:

Håll fast vid hemmaplan: En fördelning på 50/50 eller 60/40 mellan Sverige och internationella tillgångar är en rimlig bas.

Var vaksam på dollarn: Det finns fortfarande en nedsiderisk för dollarn i takt med att kapital kan lämna USA till förmån för andra marknader.

Framåt blir den stora frågan om de europeiska industrijättarna hinner ikapp den svenska återhämtningen innan nästa globala konjunkturcykel skiftar.