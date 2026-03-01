Börsen rasar fem procent – en sektor mot strömmen

Helgens dramatiska utveckling i Mellanöstern med USA:s och Israels attacker mot Iran skakar om marknaden.

Oljepriset antas lyfta markant och de första orosvågorna syns nu på arabiska börser, när de öppnat upp för handel på söndagen.

Kairobörsen föll inledningsvis 5,6 procent när den öppnade. Detta sedan den saudiska börsens Tadawul-index hade fallit nästan 5 procent vid öppningen, för att sedan återhämta sig något.

Alla sektorer utom energi tyngde på den saudiska börsen, där bland annat oljegiganten Saudi Aramco lyfter över 3 procent.

Oljepriset antas skena uppåt

Den geopolitiska oron slår mot riskaptiten, vilket var tydligt i handeln med kryptovalutan bitcoin, som föll ned till 63 000 dollar per bitoin i lördags – snudd på årslägsta. Under söndagen skedde dock en viss återhämtning, till 67 200 dollar per bitcoin.

Oljepriset antas skena iväg uppåt, då kriget utspelar sig i några av världens största oljeproducenter runt Persiska viken och leveransstörningar redan har stoppat många frakter av både gas och olja.

Brentoljan hade redan före attacken stigit till nästan 73 dollar per fat i fredags, en uppgång med nästan 20 procent sedan årsskiftet och det högsta oljepriset på världsmarknaden sedan juli 2025.

”En betydande del av världens oljetransporter passerar genom Hormuzsundet, en strategiskt avgörande passage för global oljehandel. Om flöden där skulle störas riskerar det att skapa obalans i utbudet. Även utan faktiska avbrott kan ökad risk i regionen leda till högre transport- och försäkringskostnader”, skriver strategen Shoka Åhrman på SPP Pension & Försäkring i en kommentar mejlad till TT.

Schweiziska franc och guld

Även andra leveransstörningar inom sjöfrakt befaras, då farleder i Röda havet och genom Suezkanalen är förenade med stora risker. Dessutom har Israel stängt ned stora naturgasanläggningar, vilket kan få priseffekter på fossil gas.

Traditionellt säkra tillflyktsorter i orostider som schweiziska franc och guld antas också få ett lyft, medan marknadsräntor pressas då investerare väljer statspapper för att minska risken för stora förluster.

”Vi följer utvecklingen, men en initial och potentiellt kortsiktig reaktion bör vara negativ med flykt till säkrare tillgångar”, skriver Jon Arnell, investeringschef på von Euler & Partners, i en kommentar mejlad till TT.