Börsen kan rusa – om rätt nyhet kommer

Osäkerheten är stor i världen just nu, och det gäller också på börserna.

Men om det blir lite stabiliare gör positioneringen bland hedgefonder på den amerikanska aktiemarknaden att en kraftig uppgång kan finnas i korten.

Det framgår av en analys från handelsavdelningen på Goldman Sachs, skriver Bloomberg.

Många har valt att blanka

Enligt bankens data har spekulativa investerare i stor utsträckning behållit sina positiva positioner i enskilda aktier.

Samtidigt har man byggt upp skydd genom att satsa på nedgång i bredare marknadsinstrument, exempelvis börshandlade fonder och indexterminer.

Den typen av negativa positioner ligger nu på den högsta nivån sedan hösten 2022.