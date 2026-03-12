Just nu väljer många investerare att ligga kort på börsen. Men det kan förändras snabbt om osäkerheten avtar.
Börsen kan rusa – om rätt nyhet kommer
Osäkerheten är stor i världen just nu, och det gäller också på börserna.
Men om det blir lite stabiliare gör positioneringen bland hedgefonder på den amerikanska aktiemarknaden att en kraftig uppgång kan finnas i korten.
Det framgår av en analys från handelsavdelningen på Goldman Sachs, skriver Bloomberg.
Många har valt att blanka
Enligt bankens data har spekulativa investerare i stor utsträckning behållit sina positiva positioner i enskilda aktier.
Samtidigt har man byggt upp skydd genom att satsa på nedgång i bredare marknadsinstrument, exempelvis börshandlade fonder och indexterminer.
Den typen av negativa positioner ligger nu på den högsta nivån sedan hösten 2022.
Kan behöva täcka sina positioner
Strategin speglar den osäkerhet som präglat marknaden den senaste tiden.
Investerare försöker skydda sig mot risker kopplade till kriget mellan Iran, USA och Israel, men även mot oro kring kreditmarknaden och effekterna av den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens.
Samtidigt kan just denna positionering bidra till en kraftig uppgång om marknaden får positiva nyheter.
Om investerare snabbt börjar stänga sina skyddspositioner kan det skapa ett så kallat “short covering”-scenario, där stora mängder positioner köps tillbaka och driver upp kurserna.
Nära rekord
Den amerikanska aktiemarknaden har redan visat tecken på sådana rörelser.
Tidigare i veckan steg det breda indexet S&P 500 efter att USA:s president Donald Trump signalerat att konflikten med Iran kan närma sig en lösning. Uppgången kom efter en tidigare nedgång under samma handelsdag.
Trots detta ligger indexet fortfarande några procent under årets högsta nivåer och många enskilda aktier har fallit betydligt mer.
Samtidigt visar bankens siffror att hedgefondernas totala exponering mot marknaden, alltså värdet av både långa och korta positioner, ligger nära rekordnivåer.
Investerare avvaktar
Den turbulenta marknadsmiljön har redan påverkat flera investerare.
Vissa hedgefonder som arbetar med traditionella lång- och kortstrategier har tappat omkring fyra procent av årets avkastning efter snabba sektorrotationer på börsen.
Andra investerare har däremot avvaktat. Traditionella kapitalförvaltare och statliga investeringsfonder har i stor utsträckning valt att stå vid sidlinjen och invänta tydligare signaler om hur den geopolitiska situationen utvecklas.
