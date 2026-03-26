Började bygga skidort i öknen – nu stoppas allt

Saudiarabien stoppar nu ett av sina mest spektakulära framtidsprojekt – satsningen på att bygga en skidort mitt i öknen.

Projektet, kallat Trojena, var en central del av landets gigantiska Neom-plan och hade en uppskattad kostnad på omkring 38 miljarder dollar.

Beslutet att avbryta arbetet blev tydligt när två stora byggkontrakt nyligen sades upp.

Hade redan påbörjat arbetet

Det italienska byggbolaget Webuild fick sitt uppdrag att konstruera en enorm damm avslutat, trots att arbetet redan kommit en bra bit på väg.

Samtidigt stoppades ett kontrakt med det malaysiska företaget Eversendai, som ansvarade för stålleveranser till anläggningen.

Trojena var tänkt att bli den första utomhusbaserade skidorten i regionen och ett symboliskt bevis på Saudiarabiens ambition att omforma sin ekonomi bort från oljeberoende.