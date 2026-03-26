Ännu ett av Saudiarabiens omtalade byggprojekt får stryka på foten. Det handlar om satsningen på att kunna åka skidor i ett ökenklimat.
Började bygga skidort i öknen – nu stoppas allt
Saudiarabien stoppar nu ett av sina mest spektakulära framtidsprojekt – satsningen på att bygga en skidort mitt i öknen.
Projektet, kallat Trojena, var en central del av landets gigantiska Neom-plan och hade en uppskattad kostnad på omkring 38 miljarder dollar.
Beslutet att avbryta arbetet blev tydligt när två stora byggkontrakt nyligen sades upp.
Hade redan påbörjat arbetet
Det italienska byggbolaget Webuild fick sitt uppdrag att konstruera en enorm damm avslutat, trots att arbetet redan kommit en bra bit på väg.
Samtidigt stoppades ett kontrakt med det malaysiska företaget Eversendai, som ansvarade för stålleveranser till anläggningen.
Trojena var tänkt att bli den första utomhusbaserade skidorten i regionen och ett symboliskt bevis på Saudiarabiens ambition att omforma sin ekonomi bort från oljeberoende.
Kraftigt ökade kostnader
Planerna inkluderade konstgjord snö, en stor bergssjö och avancerade skidanläggningar i ett område som annars kännetecknas av torrt klimat och höga temperaturer.
Projektet hade redan stött på flera utmaningar. Kostnaderna ökade kraftigt och hade enligt tidigare uppskattningar fördubblats jämfört med de första budgetarna.
Dessutom har andra delar av Neom-projektet nyligen skalats ned, vilket tyder på ett bredare skifte i landets prioriteringar.
Stålskeletten står kvar
Även om Trojena länge sågs som ett av de mer framgångsrika delprojekten, blev det tidigare i år tydligt att tidsplanen var hotad.
Saudiarabien meddelade då att man inte längre skulle kunna stå värd för de asiatiska vinterspelen 2029 som planerat i området.
Bakom beslutet kan också ligga yttre faktorer, såsom regionala konflikter och påverkan på landets oljeindustri, vilket i sin tur kan ha pressat statens finanser. Officiella kommentarer från Neom har dock uteblivit.
Kvar i bergen nära den jordanska gränsen står nu halvfärdiga konstruktioner – stålskelett, fundament till en planerad sjö och påbörjade byggnader.
