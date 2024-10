Saudiarabiens starka oljeberoende kvarstår

Saudiarabiens ekonomiska tillväxt väntas accelerera under 2025, främst tack vare ökad oljeproduktion efter två år av rätt måttlig utveckling, detta enligt en undersökning av Reuters.

OPEC+, som inkluderar Saudiarabien och Ryssland, har sedan slutet av 2022 begränsat oljeproduktionen. I december väntas oljekartellen, vilket kan höja intäkterna för de sex Gulf Cooperation Council-länderna (GCC) Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman och Kuwait.

Oljepriserna väntas ligga på genomsnittligt 76,75 dollar per fat nästa år, vilket är något högre än nuvarande nivåer på cirka 74,8 dollar. Saudiarabien, världens största oljeexportör, överväger att överge sitt inofficiella mål om ett pris på 100 dollar per fat för att istället öka sin produktion – och därmed sin marknadsandel.

Detta, i kombination med tillväxt inom icke-oljebaserade intäkter, förväntas driva på snabbare ekonomisk tillväxt i landet.

IMF sänker prognos

Undersökningen, genomförd mellan den 9 och 22 oktober bland 21 ekonomer, prognostiserar en tillväxt på 4,4 procent för Saudiarabien 2025. Detta är landets snabbaste tillväxt på tre år, jämfört med en förväntad tillväxt på 1,3 procent för 2024.

Samtidigt sänker Internationella valutafonden (IMF) sin prognos för Saudiarabiens BNP-tillväxt för 2024 till 1,5 procent, en nedjustering från den tidigare prognosen på 1,7 procent. Det skriver Reuters.

Revideringen beror främst på förlängningen av ovan nämnda nedskärningar i landets oljeproduktion – samt konflikten i Sudan, som har påverkat regionen negativt.

Måste balansera budgeten

Trots Saudiarabiens försök att diversifiera ekonomin förblir landets offentliga finanser starkt beroende av intäkter från olja. Även Förenade Arabemiraten och Qatar arbetar aktivt för att diversifiera sina ekonomier bort från oljeberoendet.

IMF förutspår också att oljepriserna kommer att stiga med 0,9 procent under 2024 till cirka 81 dollar per fat. Dock krävs ett oljepris nära 100 dollar per fat för att Saudiarabien ska kunna balansera sin budget – vilket landet som tidigare nämnt överväger att slopa.

