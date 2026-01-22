Ska EU tvinga företag att använda europeiska komponenter? Vissa tror att det kan stärka Europas konkurrenskraft – men en bransch är mer skeptisk.
Biltillverkare säger nej till "made in Europe"-stämpel
EU-kommissionens försök att samla stöd från industrin bakom en ny ”made in Europe”-strategi möter motstånd från Europas biltillverkare.
Initiativet, som drivs av industrikommissionären Stéphane Séjourné, syftar till att gynna produkter med hög andel europeiskt tillverkade komponenter genom offentliga subventioner.
Men bilindustrin har valt att ställa sig utanför, vilket blottlägger djupa motsättningar kring hur EU ska möta konkurrensen från billiga kinesiska fordon, skriver Financial Times.
Saknas stora biltillverkare
Séjourné har den senaste tiden försökt mobilisera näringslivet bakom förslaget genom en debattartikel där han argumenterar för att offentliga medel i högre grad ska styras till produktion inom EU.
Över 1 000 vd:ar och branschorganisationer har skrivit under initiativet, däribland underleverantörsorganisationen Clepa, Thyssenkrupp och Michelin.
Däremot saknas de stora biltillverkarna bland undertecknarna.
Enligt personer med insyn beror tveksamheten på oklarheter kring hur ”europeiskt innehåll” ska definieras och hur reglerna ska tillämpas i praktiken.
Kan vara svårt att uppfylla kraven
Bilindustrins globala produktionskedjor gör det svårt att uppfylla fasta krav på lokalt innehåll, särskilt om trösklarna sätts högt.
För personbilar har diskussioner förts om ett krav på upp till 70 procents europeiskt innehåll, något som splittrar tillverkarna.
Förslaget ingår i den så kallade Industrial Accelerator Act, som redan har försenats flera gånger, skriver Euronews.
Finns olika åsikter
Inom kommissionen finns farhågor om att förslaget i nuvarande form inte är tillräckligt genomarbetat eller genomförbart.
Samtidigt råder olika uppfattningar inom bilsektorn.
Vissa tillverkare, som Renault, Stellantis och Volkswagen, är i grunden positiva till åtgärder som belönar lokal montering och utveckling, särskilt mot bakgrund av höga energi- och arbetskraftskostnader i Europa.
Frankrike har varit mest drivande
Andra varnar för att detaljerade innehållsregler riskerar att hämma innovation och försämra Europas globala konkurrenskraft.
Det finns även krav på att definitionen av ”made in Europe” ska breddas till att omfatta länder som Storbritannien, Turkiet och andra nära handelspartner.
Kritiker menar dock att detta skulle urholka syftet att stärka produktion inom EU.
Frågan om europeiskt innehåll har länge drivits av Frankrike, medan Tyskland traditionellt har varit mer skeptiskt till protektionistiska lösningar.
