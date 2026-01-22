Biltillverkare säger nej till "made in Europe"-stämpel

EU-kommissionens försök att samla stöd från industrin bakom en ny ”made in Europe”-strategi möter motstånd från Europas biltillverkare.

Initiativet, som drivs av industrikommissionären Stéphane Séjourné, syftar till att gynna produkter med hög andel europeiskt tillverkade komponenter genom offentliga subventioner.

Men bilindustrin har valt att ställa sig utanför, vilket blottlägger djupa motsättningar kring hur EU ska möta konkurrensen från billiga kinesiska fordon, skriver Financial Times.

Saknas stora biltillverkare

Séjourné har den senaste tiden försökt mobilisera näringslivet bakom förslaget genom en debattartikel där han argumenterar för att offentliga medel i högre grad ska styras till produktion inom EU.

Över 1 000 vd:ar och branschorganisationer har skrivit under initiativet, däribland underleverantörsorganisationen Clepa, Thyssenkrupp och Michelin.

Däremot saknas de stora biltillverkarna bland undertecknarna.

Enligt personer med insyn beror tveksamheten på oklarheter kring hur ”europeiskt innehåll” ska definieras och hur reglerna ska tillämpas i praktiken.