22 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Biltillverkare säger nej till "made in Europe"-stämpel

biltillverkare
I Tyskland har det traditionellt funnits en större öppenhet mot globala produktionskedjor. (Foto: Hendrik Schmidt/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Ska EU tvinga företag att använda europeiska komponenter? Vissa tror att det kan stärka Europas konkurrenskraft – men en bransch är mer skeptisk.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

EU-kommissionens försök att samla stöd från industrin bakom en ny ”made in Europe”-strategi möter motstånd från Europas biltillverkare.

Initiativet, som drivs av industrikommissionären Stéphane Séjourné, syftar till att gynna produkter med hög andel europeiskt tillverkade komponenter genom offentliga subventioner.

Men bilindustrin har valt att ställa sig utanför, vilket blottlägger djupa motsättningar kring hur EU ska möta konkurrensen från billiga kinesiska fordon, skriver Financial Times.

Saknas stora biltillverkare

Séjourné har den senaste tiden försökt mobilisera näringslivet bakom förslaget genom en debattartikel där han argumenterar för att offentliga medel i högre grad ska styras till produktion inom EU.

Över 1 000 vd:ar och branschorganisationer har skrivit under initiativet, däribland underleverantörsorganisationen Clepa, Thyssenkrupp och Michelin.

Däremot saknas de stora biltillverkarna bland undertecknarna.

Enligt personer med insyn beror tveksamheten på oklarheter kring hur ”europeiskt innehåll” ska definieras och hur reglerna ska tillämpas i praktiken.

ANNONS
ANNONS

Kan vara svårt att uppfylla kraven

Bilindustrins globala produktionskedjor gör det svårt att uppfylla fasta krav på lokalt innehåll, särskilt om trösklarna sätts högt.

För personbilar har diskussioner förts om ett krav på upp till 70 procents europeiskt innehåll, något som splittrar tillverkarna.

Förslaget ingår i den så kallade Industrial Accelerator Act, som redan har försenats flera gånger, skriver Euronews.

Finns olika åsikter

Inom kommissionen finns farhågor om att förslaget i nuvarande form inte är tillräckligt genomarbetat eller genomförbart.

Samtidigt råder olika uppfattningar inom bilsektorn.

Vissa tillverkare, som Renault, Stellantis och Volkswagen, är i grunden positiva till åtgärder som belönar lokal montering och utveckling, särskilt mot bakgrund av höga energi- och arbetskraftskostnader i Europa.

ANNONS

Frankrike har varit mest drivande

Andra varnar för att detaljerade innehållsregler riskerar att hämma innovation och försämra Europas globala konkurrenskraft.

Det finns även krav på att definitionen av ”made in Europe” ska breddas till att omfatta länder som Storbritannien, Turkiet och andra nära handelspartner.

Kritiker menar dock att detta skulle urholka syftet att stärka produktion inom EU.

Frågan om europeiskt innehåll har länge drivits av Frankrike, medan Tyskland traditionellt har varit mer skeptiskt till protektionistiska lösningar.

Läs mer: Venezuelas ekonomi i ruiner – kallar in ex-president. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BiltillverkningEuropaIndustri
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS