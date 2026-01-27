Bättre än väntat: UPS varslar 30 000 anställda ändå

Nedskärningen tillkännagavs på tisdagen i samband med att UPS presenterade sitt kvartalsresultat, rapporterar CNBC.

De nya uppsägningarna kommer efter att företaget eliminerade 48 000 jobb under 2025, varav 34 000 var operativa och 14 000 inom ledningen.

Naturliga avgångar

Under en konferens med analytikers sa UPS finanschef Brian Dykes att företaget planerar att minska det totala antalet operativa timmar med cirka 25 miljoner i samband med minskningen av Amazon-verksamheten.

”När det gäller rörliga kostnader förväntar vi oss att minska operativa positioner med upp till 30 000”, sa Dykes enligt CNBC.

”Detta kommer att åstadkommas genom naturlig avgång, och vi förväntar oss att erbjuda ett andra frivilligt avgångsprogram för heltidsförare”.