27 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

JUST NU:

Svenskarnas förtroende för USA i fritt fall

Realtid.se
Börs & finans

Bättre än väntat: UPS varslar 30 000 anställda ändå

Det väntar ytterligare uppsägningar på UPS. (Foto: Nam Y. Huh / AP / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

Paketdistributionsjätten UPS planerar att säga upp ytterligare 30 000 anställda i år som en del av nedtrappningen av samarbetet med Amazon och företagets omfattande omvandlingsplan.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Nedskärningen tillkännagavs på tisdagen i samband med att UPS presenterade sitt kvartalsresultat, rapporterar CNBC.

De nya uppsägningarna kommer efter att företaget eliminerade 48 000 jobb under 2025, varav 34 000 var operativa och 14 000 inom ledningen.

Paketleverantören UPS karvar bort 20 000 jobb

Förutom nedskärningen på 20 000 jobb stänger paketdistributionsjätten UPS över 70 anläggningar och ska spara flera miljarder dollar. En klen efterfrågan

Naturliga avgångar

Under en konferens med analytikers sa UPS finanschef Brian Dykes att företaget planerar att minska det totala antalet operativa timmar med cirka 25 miljoner i samband med minskningen av Amazon-verksamheten.

”När det gäller rörliga kostnader förväntar vi oss att minska operativa positioner med upp till 30 000”, sa Dykes enligt CNBC.

”Detta kommer att åstadkommas genom naturlig avgång, och vi förväntar oss att erbjuda ett andra frivilligt avgångsprogram för heltidsförare”.

ANNONS

UPS överträffade förväntningarna

ANNONS

Trots de omfattande nedskärningarna överträffade UPS Wall Streets förväntningar för det viktiga julkvartalet.

Företaget redovisade en konsoliderad omsättning på 24,5 miljarder dollar för fjärde kvartalet, vilket överträffade förväntningarna på 24 miljarder dollar, rapporterar Reuters.

Missa inte: Vindkraftsjätten i kris – skär ner 2000 jobb. Realtid

Det justerade resultatet per aktie landade på 2,38 dollar, jämfört med analytikernas estimat på 2,20 dollar.

För helåret 2026 prognostiserar företaget en omsättning på 89,7 miljarder dollar, att jämföra med 88,7 miljarder dollar föregående år.

Ska vitalisera verksamheten

Omstruktureringen är en del av UPS vd Carol Tomés omvandlingsplan för att vitalisera verksamheten.

Trots att Amazon tidigare var UPS största kund är de två företagen nu i färd med att avsluta sitt samarbete.

ANNONS

Läs även: Lyxvarumärkenas djupa kris – tvingas sparka tusentals. Realtid

UPS uppger enligt CNBC att man förväntar sig totala besparingar på 3 miljarder dollar relaterade till att trappa ner Amazon-verksamheten.

Strategin att skifta mot mer lönsamma affärer börjar ge resultat. Intäkten per paket i den amerikanska verksamheten ökade med 8,3 procent trots lägre volymer, medan internationella intäkter per paket steg 7,1 procent.

”Efter slutförandet av nedtrappningen av Amazon kommer 2026 att vara en vändpunkt i genomförandet av vår strategi för att leverera tillväxt och varaktig marginalexpansion”, säger Carol Tomé enligt Reuters.

UPS-aktien steg nästan 2 procent under tisdagsmorgonen.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DelårsrapportKvartalsrapportLogistikups
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS