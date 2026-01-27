Paketdistributionsjätten UPS planerar att säga upp ytterligare 30 000 anställda i år som en del av nedtrappningen av samarbetet med Amazon och företagets omfattande omvandlingsplan.
Bättre än väntat: UPS varslar 30 000 anställda ändå
Nedskärningen tillkännagavs på tisdagen i samband med att UPS presenterade sitt kvartalsresultat, rapporterar CNBC.
De nya uppsägningarna kommer efter att företaget eliminerade 48 000 jobb under 2025, varav 34 000 var operativa och 14 000 inom ledningen.
Paketleverantören UPS karvar bort 20 000 jobb
Förutom nedskärningen på 20 000 jobb stänger paketdistributionsjätten UPS över 70 anläggningar och ska spara flera miljarder dollar. En klen efterfrågan
Naturliga avgångar
Under en konferens med analytikers sa UPS finanschef Brian Dykes att företaget planerar att minska det totala antalet operativa timmar med cirka 25 miljoner i samband med minskningen av Amazon-verksamheten.
”När det gäller rörliga kostnader förväntar vi oss att minska operativa positioner med upp till 30 000”, sa Dykes enligt CNBC.
”Detta kommer att åstadkommas genom naturlig avgång, och vi förväntar oss att erbjuda ett andra frivilligt avgångsprogram för heltidsförare”.
UPS överträffade förväntningarna
Trots de omfattande nedskärningarna överträffade UPS Wall Streets förväntningar för det viktiga julkvartalet.
Företaget redovisade en konsoliderad omsättning på 24,5 miljarder dollar för fjärde kvartalet, vilket överträffade förväntningarna på 24 miljarder dollar, rapporterar Reuters.
Missa inte: Vindkraftsjätten i kris – skär ner 2000 jobb. Realtid
Det justerade resultatet per aktie landade på 2,38 dollar, jämfört med analytikernas estimat på 2,20 dollar.
För helåret 2026 prognostiserar företaget en omsättning på 89,7 miljarder dollar, att jämföra med 88,7 miljarder dollar föregående år.
Ska vitalisera verksamheten
Omstruktureringen är en del av UPS vd Carol Tomés omvandlingsplan för att vitalisera verksamheten.
Trots att Amazon tidigare var UPS största kund är de två företagen nu i färd med att avsluta sitt samarbete.
Läs även: Lyxvarumärkenas djupa kris – tvingas sparka tusentals. Realtid
UPS uppger enligt CNBC att man förväntar sig totala besparingar på 3 miljarder dollar relaterade till att trappa ner Amazon-verksamheten.
Strategin att skifta mot mer lönsamma affärer börjar ge resultat. Intäkten per paket i den amerikanska verksamheten ökade med 8,3 procent trots lägre volymer, medan internationella intäkter per paket steg 7,1 procent.
”Efter slutförandet av nedtrappningen av Amazon kommer 2026 att vara en vändpunkt i genomförandet av vår strategi för att leverera tillväxt och varaktig marginalexpansion”, säger Carol Tomé enligt Reuters.
UPS-aktien steg nästan 2 procent under tisdagsmorgonen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
