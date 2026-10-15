Var femte ny bolånekrona går till Nordea – trots höga räntor

Nordea har tagit 21 procent av tillväxten på den svenska bolånemarknaden under perioden januari–augusti. Det skriver vd Frank Vang-Jensen i bankens rapport för tredje kvartalet, som presenterades på torsdagsmorgonen.

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Det är klart mer än Nordeas andel av den samlade bolånestocken. Banken fortsätter alltså att knappa in på Swedbank och Handelsbanken.

Takten har dock mattats något. I samband med bokslutet i januari uppgav Nordea att banken tagit 27 procent av marknadstillväxten i Sverige under oktober–november, enligt Affärsvärlden.

Svenska bolån växer snabbast

Bankens egna siffror visar att det är Sverige som drar. Bolånevolymerna i Personal Banking Sverige steg med 5 procent i lokal valuta jämfört med samma kvartal i fjol, till 53,2 miljarder euro. Det motsvarar drygt 600 miljarder kronor.

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Som jämförelse minskade bolånen i Danmark med 2 procent, medan de i Finland stod still. För hela Norden ökade Nordeas bolånevolymer med 2 procent.

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Tillväxten ska ses mot en svensk bolånemarknad som länge stått nästan still. Den samlade bolånestocken växte med drygt 2 procent under 2025, till nära 4 200 miljarder kronor, enligt Finansinspektionen.

I våras fick marknaden dock en skjuts. När de nya bolånereglerna trädde i kraft den 1 april ökade antalet bostadsannonser kraftigt, har Realtid rapporterat. Bolånetaket höjdes då från 85 till 90 procent och det skärpta amorteringskravet togs bort.