Nordea knep drygt var femte ny bolånekrona i Sverige under årets första åtta månader, trots att banken haft bland de högsta räntorna. Men kvartalsrapporten innehöll också ett mindre välkommet besked för aktieägarna: återköpen av egna aktier pausas.
Var femte ny bolånekrona går till Nordea – trots höga räntor
Nordea har tagit 21 procent av tillväxten på den svenska bolånemarknaden under perioden januari–augusti. Det skriver vd Frank Vang-Jensen i bankens rapport för tredje kvartalet, som presenterades på torsdagsmorgonen.
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Det är klart mer än Nordeas andel av den samlade bolånestocken. Banken fortsätter alltså att knappa in på Swedbank och Handelsbanken.
Takten har dock mattats något. I samband med bokslutet i januari uppgav Nordea att banken tagit 27 procent av marknadstillväxten i Sverige under oktober–november, enligt Affärsvärlden.
Svenska bolån växer snabbast
Bankens egna siffror visar att det är Sverige som drar. Bolånevolymerna i Personal Banking Sverige steg med 5 procent i lokal valuta jämfört med samma kvartal i fjol, till 53,2 miljarder euro. Det motsvarar drygt 600 miljarder kronor.
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Som jämförelse minskade bolånen i Danmark med 2 procent, medan de i Finland stod still. För hela Norden ökade Nordeas bolånevolymer med 2 procent.
Tillväxten ska ses mot en svensk bolånemarknad som länge stått nästan still. Den samlade bolånestocken växte med drygt 2 procent under 2025, till nära 4 200 miljarder kronor, enligt Finansinspektionen.
I våras fick marknaden dock en skjuts. När de nya bolånereglerna trädde i kraft den 1 april ökade antalet bostadsannonser kraftigt, har Realtid rapporterat. Bolånetaket höjdes då från 85 till 90 procent och det skärpta amorteringskravet togs bort.
Dyrast – men växer ändå
Att Nordea vinner andelar är anmärkningsvärt med tanke på prissättningen. I juni hade Nordea både den högsta listräntan och den högsta snitträntan på rörliga bolån bland storbankerna, enligt SvD:s genomgång.
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Den svenska privatkundsrörelsen ökade sitt provisionsnetto med 15 procent, främst tack vare högre sparintäkter och kortavgifter. Räntenettot backade däremot med 1 procent i lokal valuta, eftersom både in- och utlåningsmarginalerna pressades.
Vinsten minskade
Rörelseresultatet sjönk med 4 procent till 1 541 miljoner euro. Det var något sämre än väntat. Analytikerna hade i snitt räknat med 1 572 miljoner euro enligt Bloombergs konsensus, skriver Placera.
Intäkterna ökade med 2 procent till 2 968 miljoner euro. Provisionsnettot steg med 9 procent, drivet av en ökning på 14 procent i sparintäkterna. Det förvaltade kapitalet nådde rekordnivån 509 miljarder euro.
Handelsintäkterna föll däremot med 19 procent. Nordea förklarar det med en extraordinär räntevolatilitet sent i kvartalet. Enligt rapporten var uppgången i de europeiska tvååriga räntorna en av de största kvartalsrörelserna på 20 år.
Kostnaderna låg still justerat för valutaeffekter. Antalet anställda minskade med 3 procent till 28 376 heltidstjänster. Nordea varslade i mars omkring 1 500 medarbetare som en del av ett besparingsprogram på 600 miljoner euro per år.
Kreditförlusterna uppgick till 74 miljoner euro, jämfört med en nettoåterföring på 19 miljoner euro för ett år sedan. Avkastningen på eget kapital blev 15,1 procent, mot 15,8 procent för ett år sedan.
Återköpen pausas
Det Nordea däremot beslutat om är att pausa sina återköp. Banken har sedan i fjol fört en dialog med ECB om nya interna kapitalmodeller för företagsutlåningen. De senaste diskussionerna tyder på att tillsynen kommer att kräva mer konservativa modeller, vilket höjer det riskvägda kapitalet.
Inget beslut väntas före 2027. Fram till dess håller banken inne med återköpen.
Aktieägarna har ändå haft lite att klaga på. Nordeaaktien stängde september på 198,20 kronor, cirka 28 procent högre än ett år tidigare.
Ny chef för privatkunderna
Ledningen förändras också för Nordea. Per Långsved, i dag chef för Life & Pension och tidigare Nordeas Sverigechef, tar över som chef för Personal Banking den 1 november. Han efterträder Sara Mella, som lämnar sin operativa roll.
Helårsprognosen ligger fast: en avkastning på eget kapital över 15 procent och ett K/I-tal på 44–45 procent.