Svenska finanschefen lämnar DNB – får toppjobb

Den svenska bankprofilen Ida Lerner har varit CFO på DNB i fyra år. Nu är det dock slut med det.

Lerner tar nämligen över som finanschef på en annan europeisk bank – den nederländska storbanken ING.

Hon tillträder rollen i april 2026, efter att utnämningen formellt godkänts vid bankens årsstämma samma månad.

Arbetar på flera banker

Utnämningen markerar nästa steg i Lerners internationella karriär. Hon lämnar DNB efter 18 år på banken, där hon har haft en central roll i bankens finansiella strategi och styrning.

Innan tiden på DNB har Lerner, som är både svensk och norsk medborgare, haft olika roller inom både Nordea och HSBC i Stockholm, skriver Dagens Industri.

Ida Lerner har tidigare arbetat nära DNB-vd:n Kjerstin Braathen, men det samarbetet tar nu slut. (Foto: Heiko Junge/NTB/TT).

Hon har därmed omfattande erfarenhet av europeisk bankverksamhet och kapitalmarknader, något som ING framhåller som en viktig tillgång i bankens fortsatta strategi.

ANNONS

”Jag är hedrad över att börja på ING i en tid av tillväxt, och med en tydlig ambition att bli Europas bästa bank”, skriver hon i en uppdatering på Linkedin.