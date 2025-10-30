Hon har varit en av DNB:s högst uppsatta chefer i åratal. Men nu väljer Ida Lerner att flytta till Nederländerna för ett nytt jobb.
Svenska finanschefen lämnar DNB – får toppjobb
Mest läst i kategorin
Mobbningsskandal på storbanken – följdes inte upp
När en av Citigroups mest seniora chefer anklagades för mobbning tillsattes en utredning. Men den hade flera brister, menar kritiker. Citigroup är en av USA:s stora banker, men just nu är banken i strålkastarljuset av fel anledningar. Det handlar nämligen om ett kritiserat beteende hos bankens toppchef för förmögenhetsförvaltning, Andy Sieg. Enligt flera uppgifter intervjuades …
“Där du ser en kackerlacka finns fler” – oro för kreditkollaps
Tunga röster inom finansvärlden ger vitt skilda bedömningar av riskerna på den privata kreditmarknaden. Vissa oroar sig, andra inte. Medan Internationella Valutafonden och Bank of England varnar för en möjlig skuldkris, avfärdar Goldman Sachs vd David Solomon oron som överdriven. I en färsk stabilitetsrapport med titeln ”Under lugnet skakar marken” pekar IMF på rekordhöga statsskulder …
Nya lagkrav stänger dörren för fintech-startups
Nya lagkrav tvingar konsumentkreditbolag att söka banktillstånd. Men störst effekt får förändringen på aktörer som aldrig hinner starta – startups som saknar kapitalet för att klara de skärpta kraven. Konsumentkreditinstitut fick tidigare lämna och förmedla krediter till konsumenter under enklare villkor än banker. Lagen som reglerade dem upphävs nu helt av regeringen. Kvar finns bara …
Nordnet-anställda kan bli utan julbonus
Tomten kommer med en lättare säck till Nordnets julfest i år. Det är i alla fall vad SEB tror efter att kostnaderna ökat mer än väntat. Det blir en jul utan bonus för Nordnets (börskurs Nordnet) personal i år. Det är SEB:s (börskurs SEB) bedömning, som räknar med att nätbanken stramar åt kostnaderna. Ett kvartal …
Kostnadsjakten räddade Handelsbanken – men tillväxten uteblir
Handelsbanken slog analytikernas prognoser. Kostnadsjakten räddade kvartalet – men bolånen växer hälften så snabbt som marknaden och företagsutlåningen krymper. Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) levererade en kvartalsrapport som på papperet ser imponerande ut. Rörelseresultatet landade på 7 768 miljoner kronor – 5,5 procent bättre än vad analytikerna räknat med. Avkastningen på eget kapital klättrade till 13,3 procent, …
Den svenska bankprofilen Ida Lerner har varit CFO på DNB i fyra år. Nu är det dock slut med det.
Lerner tar nämligen över som finanschef på en annan europeisk bank – den nederländska storbanken ING.
Hon tillträder rollen i april 2026, efter att utnämningen formellt godkänts vid bankens årsstämma samma månad.
Arbetar på flera banker
Utnämningen markerar nästa steg i Lerners internationella karriär. Hon lämnar DNB efter 18 år på banken, där hon har haft en central roll i bankens finansiella strategi och styrning.
Innan tiden på DNB har Lerner, som är både svensk och norsk medborgare, haft olika roller inom både Nordea och HSBC i Stockholm, skriver Dagens Industri.
Hon har därmed omfattande erfarenhet av europeisk bankverksamhet och kapitalmarknader, något som ING framhåller som en viktig tillgång i bankens fortsatta strategi.
”Jag är hedrad över att börja på ING i en tid av tillväxt, och med en tydlig ambition att bli Europas bästa bank”, skriver hon i en uppdatering på Linkedin.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Vill växa ytterligare
ING, som är en av Europas största banker med över 60 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder, har de senaste åren fokuserat på att stärka sin digitala plattform och hållbarhetsprofil.
Lerner får en central roll i att driva denna utveckling vidare, med ansvar för koncernens finansiella strategi, kapitalförvaltning och rapportering.
Hon ersätter thailändske Tanate Phutrakul, som har lett bankens finansfunktion sedan 2017. Phutrakul meddelade redan i somras att han skulle lämna sin post i samband med årsstämman 2026.
En av Europas storbanker
Lerners utnämning har godkänts av Europeiska centralbanken.
Rekryteringen ses som ett led i ING:s arbete med att stärka ledningsgruppen inför nästa fas i bankens tillväxtstrategi, där fokus ligger på digitalisering, effektivisering och ökad kundnöjdhet på de europeiska kärnmarknaderna.
ING är världens 35:e största bank och den tolfte största i Europa sett till totala tillgångar, enligt S&P Global. Aktien är noterad i Amsterdam, Bryssel och New York.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.