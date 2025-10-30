Realtid
Realtid.se
Bank & Fintech

Svenska finanschefen lämnar DNB – får toppjobb

ing
Ida Lerner blir nu en av de högst uppsatta svenskarna bland de europeiska bankerna med sin nya post. (Foto: Heiko Junge/NTB/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Hon har varit en av DNB:s högst uppsatta chefer i åratal. Men nu väljer Ida Lerner att flytta till Nederländerna för ett nytt jobb.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

nya
Spela klippet
Bank & Fintech

Nya lagkrav stänger dörren för fintech-startups

29 okt. 2025

Den svenska bankprofilen Ida Lerner har varit CFO på DNB i fyra år. Nu är det dock slut med det.

Lerner tar nämligen över som finanschef på en annan europeisk bank – den nederländska storbanken ING.

Hon tillträder rollen i april 2026, efter att utnämningen formellt godkänts vid bankens årsstämma samma månad.

Arbetar på flera banker

Utnämningen markerar nästa steg i Lerners internationella karriär. Hon lämnar DNB efter 18 år på banken, där hon har haft en central roll i bankens finansiella strategi och styrning.

Innan tiden på DNB har Lerner, som är både svensk och norsk medborgare, haft olika roller inom både Nordea och HSBC i Stockholm, skriver Dagens Industri.

Ida Lerner har tidigare arbetat nära DNB-vd:n Kjerstin Braathen, men det samarbetet tar nu slut. (Foto: Heiko Junge/NTB/TT).

Hon har därmed omfattande erfarenhet av europeisk bankverksamhet och kapitalmarknader, något som ING framhåller som en viktig tillgång i bankens fortsatta strategi.

ANNONS

”Jag är hedrad över att börja på ING i en tid av tillväxt, och med en tydlig ambition att bli Europas bästa bank”, skriver hon i en uppdatering på Linkedin.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Vill växa ytterligare

ING, som är en av Europas största banker med över 60 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder, har de senaste åren fokuserat på att stärka sin digitala plattform och hållbarhetsprofil.

Lerner får en central roll i att driva denna utveckling vidare, med ansvar för koncernens finansiella strategi, kapitalförvaltning och rapportering.

Hon ersätter thailändske Tanate Phutrakul, som har lett bankens finansfunktion sedan 2017. Phutrakul meddelade redan i somras att han skulle lämna sin post i samband med årsstämman 2026.

En av Europas storbanker

Lerners utnämning har godkänts av Europeiska centralbanken.

Rekryteringen ses som ett led i ING:s arbete med att stärka ledningsgruppen inför nästa fas i bankens tillväxtstrategi, där fokus ligger på digitalisering, effektivisering och ökad kundnöjdhet på de europeiska kärnmarknaderna.

ANNONS

ING är världens 35:e största bank och den tolfte största i Europa sett till totala tillgångar, enligt S&P Global. Aktien är noterad i Amsterdam, Bryssel och New York.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BankDNBNederländerna
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS