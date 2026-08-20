Storstädning i Nordeas koncernledning: Så hänger chefsbytena ihop

Starkare norsk position i ledningen

Randi Marjamaa, i dag chef för Personal Banking i Norge och landschef där, blir vice chef för Business Banking och tar plats i koncernledningen senast från januari 2027.

Det är ett tydligt sätt att flytta in norsk marknadskompetens och tillväxterfarenhet i den centrala ledningen. Detta ligger i linje med en ny strategi, som bland annat har ett större fokus på just Norge.

Nordeas väg mot 2030

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Förändringar i strategin är just orsaken till personalskiftena. Nordea har en uppdaterad 2030-strategi, som presenterades i november 2025 med målet om högre vinsttillväxt per aktie genom snabbare intäktsökning och betydande förbättringar i kostnadseffektivitet.

Den pekar särskilt ut Sverige och Norge som prioriterade marknader, samt satsningar på wealth management, digitala tjänster för småföretag och AI-driven dataanvändning.

Dra nytta av skalfördelar och teknik

Koncernchefen Frank Vang-Jensen konstaterade specifikt att personalförändringarna handlar om att ”fördjupa kundrelationer, bli ledande inom digitala och personanpassade upplevelser samt dra nytta av nordiska skalfördelar och teknik för att höja effektiviteten”.

Slutsatsen blir då att de här målen kräver ett delvis annorlunda lag i toppen.

Större sammanslagning

Den kanske mest strukturellt betydelsefulla förändringen är sammanslagningen av Group Risk och Group Compliance till en gemensam funktion från den 1 januari 2027.

Nordea motiverar det med att sammanslagningen ska stärka samordningen mellan enheterna och driva effektivitet genom delad teknik och dataanalys för bättre riskövervakning. Samtidigt som compliance behåller sin oberoende kontrollroll.

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Ny Sverigechef

Mark Kandborg, nuvarande riskchef, blir chef för den sammanslagna funktionen, medan Nahale Ståhl Hallengren efterträder Jamie Graham som compliancechef. Graham lämnar Norden av familjeskäl men fortsätter som senior rådgivare till slutet av mars.

Samtidigt utses Peter Dalmalm till ny Sverigechef efter Per Långsved, som en direkt följd av kedjan av chefsbyten. Han är i dag chef för Business Banking i Sverige, ett uppdrag som han kommer att fortsätta med parallellt med att han blir ny landschef.