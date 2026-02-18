Lagarde kan lämna ECB-posten i förtid – efter taktikspel

Håll dig uppdaterad med dagliga ekonominyheter i Realtids nyhetsbrev

Ordföranden för Europeiska centralbanken (ECB), Christine Lagarde, kan lämna före slutet av sin mandatperiod 2027, enligt nya uppgifter.

Men ECB uppger att inget beslut har fattats om ett eventuellt avhopp i förtid.

Enligt centralbanken är Lagarde fortsatt fokuserad på sitt uppdrag, skriver Euronews.

Tyskland och Frankrike skulle få mer makt

Spekulationerna tog fart efter medieuppgifter om att Lagarde kan komma att avgå redan före det franska presidentvalet i april 2027.

Ett sådant steg skulle innebära att Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz får möjlighet att påverka valet av hennes efterträdare.

Det skulle ge de två största ekonomierna i euroområdet ett betydande inflytande över inriktningen på framtidens penningpolitik.

Bakgrunden är ett alltmer osäkert politiskt läge i Europa.