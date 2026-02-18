Sitter Christine Lagarde kvar som ECB-ordförande i ytterligare två år som tänkt? Frågan är höljd i tvivel efter de senaste uppgifterna.
Lagarde kan lämna ECB-posten i förtid – efter taktikspel
Ordföranden för Europeiska centralbanken (ECB), Christine Lagarde, kan lämna före slutet av sin mandatperiod 2027, enligt nya uppgifter.
Men ECB uppger att inget beslut har fattats om ett eventuellt avhopp i förtid.
Enligt centralbanken är Lagarde fortsatt fokuserad på sitt uppdrag, skriver Euronews.
Tyskland och Frankrike skulle få mer makt
Spekulationerna tog fart efter medieuppgifter om att Lagarde kan komma att avgå redan före det franska presidentvalet i april 2027.
Ett sådant steg skulle innebära att Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz får möjlighet att påverka valet av hennes efterträdare.
Det skulle ge de två största ekonomierna i euroområdet ett betydande inflytande över inriktningen på framtidens penningpolitik.
Bakgrunden är ett alltmer osäkert politiskt läge i Europa.
Franske centralbankschefen har avgått
I Frankrike stärks det högernationalistiska partiet Rassemblement National i opinionsmätningarna, och dess ledande företrädare Marine Le Pen nämns som en stark kandidat inför valet 2027.
I Tyskland har även Alternative für Deutschland ökat sitt stöd. En mer EU-skeptisk politisk utveckling i någon av unionens kärnländer skulle kunna försvåra framtida tillsättningar av topposter inom EU:s institutioner.
Spekulationerna om ledarskapet i Frankfurt kommer dessutom kort efter att Frankrikes centralbankschef, François Villeroy de Galhau, oväntat meddelat sin egen avgång i förtid, skriver Politico.
Finns flera kandidater
Även detta besked har kopplats till politiska överväganden inför kommande val.
Frågan om vem som i så fall skulle ta över efter Lagarde har redan börjat diskuteras i ekonomkretsar.
Bland de namn som lyfts fram finns Nederländernas tidigare centralbankschef Klaas Knot och Spaniens tidigare centralbankschef Pablo Hernández de Cos.
Båda anses ha stark teknisk kompetens och erfarenhet av internationellt samarbete.
ECB:s besked dämpar för tillfället spekulationerna, men osäkerheten kring ledarskapet i eurozonens mäktigaste institution lär bestå så länge den politiska situationen i Europa förblir volatil.
