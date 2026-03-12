Den svenska auktionssajten Barnebys har försatts i konkurs. Trots ett etablerat varumärke, nära 300 miljoner kronor i externt kapital och en nyemission så sent som för ett år sedan har bolaget aldrig redovisat svarta siffror sedan starten 2011.
Auktionssajt i konkurs – ett år efter lyckad nyemission
Stockholms tingsrätt beviljade den 11 mars en konkursansökan från bolagets egen styrelse.
Ansökan gäller moderbolaget Barnebys Group i Sverige, men koncernen driver även dotterbolag i Storbritannien och USA, enligt Dagens industri.
”Det är naturligtvis sorgligt att ett så fint bolag med verksamhet i flera länder har hamnat i den här situationen”, skriver vd Therese Agerberth i en kommentar till Di.
Hon uppger att bolaget arbetat intensivt för att hitta en finansiell lösning. Men att man efter pandemin och uppskjutna coronaanstånd inte lyckades säkra tillräcklig likviditet.
Styrelsen konstaterar i ansökan att bolaget är på obestånd och att det inte bedöms vara tillfälligt.
Nyemission gav hopp – men räckte inte
Så sent som i mars 2025 genomförde Barnebys en nyemission om 20 miljoner kronor, där befintliga ägare som Industrifonden, CNI Nordic och Jens von Bahr deltog.
Även vd Therese Agerberth investerade själv i bolaget.
I pressmeddelandet från emissionen uppgav Agerberth att bolaget inom ett år planerade att visa lönsamhet, och Industrifonden beskrev sig som övertygade om bolagets affärsmodell.
Det skulle visa sig bli bolagets sista kapitaltillskott.
Aldrig lönsamt
Barnebys grundades 2011 av Christopher Barnekow och Pontus Silfverstolpe.
Tjänsten fungerade som en söktjänst som dagligen visar mellan en halv miljon och en miljon föremål genom att matcha budgivare med auktionshus och gallerier.
Bolaget erbjuder även en databas med historiska priser, en värderingstjänst samt en digital auktionsplattform för auktionshus kallad Skeleton.
Trots ett etablerat varumärke har finanserna konsekvent pekat nedåt.
Under 2024 minskade intäkterna till 41,5 miljoner kronor från drygt 49 miljoner kronor året före, och förlusten uppgick till 24,5 miljoner kronor, enligt Di.
Koncernen har inte redovisat vinst under något enskilt år sedan starten och har finansierats med nära 300 miljoner kronor i externt kapital, enligt Bolagsverket.
Therese Agerberth uppger att förhoppningen är att verksamheten ska kunna fortsätta i någon ny form, men hänvisar vidare frågor till konkursförvaltaren.