Auktionssajt i konkurs – ett år efter lyckad nyemission

Stockholms tingsrätt beviljade den 11 mars en konkursansökan från bolagets egen styrelse.

Ansökan gäller moderbolaget Barnebys Group i Sverige, men koncernen driver även dotterbolag i Storbritannien och USA, enligt Dagens industri.

”Det är naturligtvis sorgligt att ett så fint bolag med verksamhet i flera länder har hamnat i den här situationen”, skriver vd Therese Agerberth i en kommentar till Di.

Hon uppger att bolaget arbetat intensivt för att hitta en finansiell lösning. Men att man efter pandemin och uppskjutna coronaanstånd inte lyckades säkra tillräcklig likviditet.

Styrelsen konstaterar i ansökan att bolaget är på obestånd och att det inte bedöms vara tillfälligt.

Nyemission gav hopp – men räckte inte

Så sent som i mars 2025 genomförde Barnebys en nyemission om 20 miljoner kronor, där befintliga ägare som Industrifonden, CNI Nordic och Jens von Bahr deltog.

Även vd Therese Agerberth investerade själv i bolaget.

I pressmeddelandet från emissionen uppgav Agerberth att bolaget inom ett år planerade att visa lönsamhet, och Industrifonden beskrev sig som övertygade om bolagets affärsmodell.

Det skulle visa sig bli bolagets sista kapitaltillskott.