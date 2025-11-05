Realtid
Återhämtning på Wall Street efter AI-dippen

Börsen fortsätter upp under resten av året tror experterna.
Börsen återhämtade sig i New York (Foto: TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

De ledande indexen på Wall Street återhämtade sig på onsdagen. Många techbolag med koppling till AI var tillbaka på tydligt gröna siffror.

Marknadens oro över de höga bolagsvärderingarna inom AI-sektorn skapar turbulens. Farhågan är att bolagens investeringar i varandra föder en bubbla.

Men på onsdagen tog investerarna igen en del av tisdagens dipp.

Nasdaqs tekniktunga kompositindex klättrade 0,7 procent, Dow Jones industriindex steg 0,5 procent och breda S&P 500 ökade 0,4 procent.

Till det gladare humöret bidrog också USA:s högsta domstols kritiska frågor kring lagligheten i president Donald Trumps tullar.

De för AI-utvecklingen centrala chiptillverkarna ledde uppgången. AMD:s aktie stängde på plus 2,5 procent sedan företaget levererat en kvartalsrapport över förväntan efter stängning i tisdags. Sektorskollegor som Broadcom och Micron Technology följde med, upp 2,0 respektive 8,9 procent.

Mjukvaru- och analysbolaget Palantir, som dök runt 8 procent föregående dag, fortsatte nedåt, minus 1,5 procent. Även jätten Nvidia tappade, ned 1,8 procent.

New York-börsen
