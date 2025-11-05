Återhämtning på Wall Street efter AI-dippen

Marknadens oro över de höga bolagsvärderingarna inom AI-sektorn skapar turbulens. Farhågan är att bolagens investeringar i varandra föder en bubbla.

Men på onsdagen tog investerarna igen en del av tisdagens dipp.

Nasdaqs tekniktunga kompositindex klättrade 0,7 procent, Dow Jones industriindex steg 0,5 procent och breda S&P 500 ökade 0,4 procent.

Till det gladare humöret bidrog också USA:s högsta domstols kritiska frågor kring lagligheten i president Donald Trumps tullar.

De för AI-utvecklingen centrala chiptillverkarna ledde uppgången. AMD:s aktie stängde på plus 2,5 procent sedan företaget levererat en kvartalsrapport över förväntan efter stängning i tisdags. Sektorskollegor som Broadcom och Micron Technology följde med, upp 2,0 respektive 8,9 procent.

Mjukvaru- och analysbolaget Palantir, som dök runt 8 procent föregående dag, fortsatte nedåt, minus 1,5 procent. Även jätten Nvidia tappade, ned 1,8 procent.