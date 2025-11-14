AP6 ett steg närmare döden – regeringen har tagit beslut

Planerna på att avveckla Sjätte AP-fonden var redan långt gångna. Efter det senaste beslutet har ytterligare ett steg tagits.

Regeringen har nämligen beslutat att godkänna utredarens förslag om att slå samman Sjätte AP‑fonden (AP6) med Andra AP‑fonden (AP2) vid årsskiftet.

Beslutet innebär att AP6:s drygt 80 miljarder kronor i förvaltade tillgångar ska överföras till AP2 och i huvudsak placeras i en så kallad avvecklingsportfölj – en struktur som AP2 redan föreslagit, skriver Dagens Industri.

Tar inte över personalen

Processen har varit konfliktfylld. AP6 har flera gånger påpekat betydande risker med modellen där majoriteten av dess tillgångar överförs till en avvecklingsportfölj under AP2:s regi.

Det gäller särskilt med hänsyn till att AP2 inte tar över AP6:s personal eller den kompetens som byggts upp där.

AP2 har å sin sida försäkrat att portföljen kommer att förvaltas med hänsyn till pensionssystemets bästa och att nya rekryteringar görs för att stärka organisationen.