AP6 ett steg närmare döden – regeringen har tagit beslut

ap6
Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) har stakat ut en riktning som också ser ut att följas vad gäller AP-fonderna. (Foto: Jonas Ekströmer/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Den infekterade konflikten mellan Andra och Sjätte AP-fonden börjar närma sig slutet – och det blir AP2 som ser ut att få som man vill.

Planerna på att avveckla Sjätte AP-fonden var redan långt gångna. Efter det senaste beslutet har ytterligare ett steg tagits.

Regeringen har nämligen beslutat att godkänna utredarens förslag om att slå samman Sjätte AP‑fonden (AP6) med Andra AP‑fonden (AP2) vid årsskiftet.

Beslutet innebär att AP6:s drygt 80 miljarder kronor i förvaltade tillgångar ska överföras till AP2 och i huvudsak placeras i en så kallad avvecklingsportfölj – en struktur som AP2 redan föreslagit, skriver Dagens Industri.

Tar inte över personalen

Processen har varit konfliktfylld. AP6 har flera gånger påpekat betydande risker med modellen där majoriteten av dess tillgångar överförs till en avvecklingsportfölj under AP2:s regi.

Det gäller särskilt med hänsyn till att AP2 inte tar över AP6:s personal eller den kompetens som byggts upp där.

AP2 har å sin sida försäkrat att portföljen kommer att förvaltas med hänsyn till pensionssystemets bästa och att nya rekryteringar görs för att stärka organisationen.

Har fått underkänt på vissa håll

I regeringens beslut redovisas båda fondernas synpunkter, men skillnaderna är tydliga. AP6:s invändningar får liten plats, medan AP2:s argument återges mer omfattande, rapporterar Di.

Hur regeringen har vikt de motstridiga ståndpunkterna framgår inte tydligt i beslutstexten.

Flera remissinstanser har tidigare underkänt förslaget och även den särskilde utredaren som analyserade AP-fondsreformen avrådde från att slå samman just dessa två fonder.

Ändå har regeringen valt att gå vidare med beslutet.

”Bättre för det svenska pensionssystemet”

Analytiker och marknadsaktörer ser flera möjliga risker i sammanslagningen.

Dels handlar det om att AP2 historiskt haft lägre avkastning än övriga statliga buffertfonder, vilket innebär att AP6:s tillgångar överförs till en organisation med sämre resultat än genomsnittet.

Dels finns farhågor att viktiga specialistkompetenser och investeringsstrategier från AP6 kan gå förlorade när personalen inte följer med över till AP2.

Tidigare har dock finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) försvarat sammanslagningen.

”Vår bedömning är att den här effektiviseringen och att införliva AP6 i det ordinarie systemet är bättre för det svenska pensionssystemet”, säger Niklas Wykman sa han till Di nyligen.

AP2AP6Regeringen
