Den infekterade konflikten mellan Andra och Sjätte AP-fonden börjar närma sig slutet – och det blir AP2 som ser ut att få som man vill.
AP6 ett steg närmare döden – regeringen har tagit beslut
Mest läst i kategorin
Oron: Trump vill betala skulden – med inflation
USA:s statsskuld skenar iväg allt fortare. Samtidigt vill Donald Trump sänka räntan. Farhågan är att han kan tänka sig att acceptera en högre inflation, enligt analytiker. Efter ett decennium av extremt billiga lån går nu många avancerade ekonomier in i en betydligt tuffare fas. De minusräntor som länge höll nere lånekostnaderna är borta, och i …
Svensken hoppar av i sista stund från Novo Nordisk
Timmar före Novo Nordisks extrastämma meddelade svensken Mikael Dolsten att han drar tillbaka sin kandidatur till läkemedelsjättens styrelse. Beslutet beror på personliga omständigheter kopplade till hans tidigare arbetsgivare Pfizer. Mikael Dolsten, tidigare chef för forskning och utveckling på den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer, var en av fyra kandidater som skulle väljas in i Novo Nordisks nya …
Sparkades på Lager 157 – ingen vågar ta över
Lina arbetade fem månader som skyddsombud hos Lager 157. I september avbröts hennes provanställning – veckor efter att Handels krävt bättre arbetsmiljö i butiken. Sedan dess finns inget skyddsombud kvar på arbetsplatsen. ”Vem skulle våga ta på sig den rollen? Som skyddsombud inom Lager 157 är man så oerhört ensam”, säger Lina till Arbetet. Rädsla …
Kritiska USA-siffror kan vara förlorade – för gott
Den rekordlånga regeringsstängningen i USA kan ha orsakat permanent skada på landets statistikproduktion. Kritiska ekonomiska nyckeltal för oktober kommer troligen aldrig att offentliggöras, enligt Vita huset. ”Demokraterna kan ha skadat det federala statistiksystemet permanent, med oktober månads CPI- och jobbrapporter som troligen aldrig kommer att släppas”, sa pressekreterare Karoline Leavitt till reportrar på onsdagen, enligt …
Hetaste valfrågan – men hur många är utan jobb?
Arbetslösheten blir en av valets hetaste frågor. Och nya siffror visar på att den fortsätter att öka och att Sverige har den tredje högsta arbetslösheten i Europa. Men är det en rättvisande bild? Troligen inte, enligt Danske Banks chefekonom Susanne Spector. Andelen arbetslösa ökade till 9,0 procent av arbetskraften jämfört med 8,9 procent i september …
Planerna på att avveckla Sjätte AP-fonden var redan långt gångna. Efter det senaste beslutet har ytterligare ett steg tagits.
Regeringen har nämligen beslutat att godkänna utredarens förslag om att slå samman Sjätte AP‑fonden (AP6) med Andra AP‑fonden (AP2) vid årsskiftet.
Beslutet innebär att AP6:s drygt 80 miljarder kronor i förvaltade tillgångar ska överföras till AP2 och i huvudsak placeras i en så kallad avvecklingsportfölj – en struktur som AP2 redan föreslagit, skriver Dagens Industri.
Tar inte över personalen
Processen har varit konfliktfylld. AP6 har flera gånger påpekat betydande risker med modellen där majoriteten av dess tillgångar överförs till en avvecklingsportfölj under AP2:s regi.
Det gäller särskilt med hänsyn till att AP2 inte tar över AP6:s personal eller den kompetens som byggts upp där.
AP2 har å sin sida försäkrat att portföljen kommer att förvaltas med hänsyn till pensionssystemets bästa och att nya rekryteringar görs för att stärka organisationen.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Har fått underkänt på vissa håll
I regeringens beslut redovisas båda fondernas synpunkter, men skillnaderna är tydliga. AP6:s invändningar får liten plats, medan AP2:s argument återges mer omfattande, rapporterar Di.
Hur regeringen har vikt de motstridiga ståndpunkterna framgår inte tydligt i beslutstexten.
Flera remissinstanser har tidigare underkänt förslaget och även den särskilde utredaren som analyserade AP-fondsreformen avrådde från att slå samman just dessa två fonder.
Ändå har regeringen valt att gå vidare med beslutet.
”Bättre för det svenska pensionssystemet”
Analytiker och marknadsaktörer ser flera möjliga risker i sammanslagningen.
Dels handlar det om att AP2 historiskt haft lägre avkastning än övriga statliga buffertfonder, vilket innebär att AP6:s tillgångar överförs till en organisation med sämre resultat än genomsnittet.
Dels finns farhågor att viktiga specialistkompetenser och investeringsstrategier från AP6 kan gå förlorade när personalen inte följer med över till AP2.
Tidigare har dock finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) försvarat sammanslagningen.
”Vår bedömning är att den här effektiviseringen och att införliva AP6 i det ordinarie systemet är bättre för det svenska pensionssystemet”, säger Niklas Wykman sa han till Di nyligen.
Läs mer: Guldpriset rasar – ränterykten får marknaden att skaka. Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet