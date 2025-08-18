Analys: Kampen om den autonoma miljardmarknaden

Tesla: Pressat flaggskepp med högt spel

Tesla är pionjären som satte autonom körning på kartan. Bolaget har lanserat test av sin robotaxi i Austin och ser stor potential i att skala upp.

Enligt Investing.com skulle en lyckad lansering kunna öka värdet med upp till 1000 dollar per aktie. Men verkligheten är tuffare.

Försäljningen i Europa föll med 42 procent i Q2 och i Kina har marknadsandelen krympt från 7 till 4 procent.

Tesla håller fast vid sin vision-only strategi utan Lidar, något som ifrågasätts av experter. Ändå menar Morgan Stanley att AI och självkörning kan frigöra över 1 miljard dollar i värde.

Fördel: Starkt varumärke, teknisk ledning, integrerad tillverkning.

Nackdel: Fallande efterfrågan, högt värderad aktie, kontroversiell teknikstrategi.

Rekommendation: Neutral.

Uber: Nätverket som redan finns

Uber sitter på världens största ride-hailing-plattform och kan därför bli tjänstevinnaren snarare än teknikvinnaren.

Enligt The Motley Fool är det just denna infrastruktur som gör att flera utvecklare väljer att rulla ut sin teknik via Uber.

Fördel: Global användarbas, etablerad betalningsinfrastruktur, låg värdering jämfört med Tesla.

Nackdel: Beroende av andras teknik, regulatoriska risker, tunna marginaler.

Rekommendation: Positiv/köp enligt flera analyser.

Waymo: Marknads- och teknologiledaren

Enligt många experter anses Waymo som marknadsledaren. Bolaget kör helt förarlöst i flera amerikanska städer, tar betalt per resa och använder en sensorfusion med kamera, radar och lidar.

Fördelar: Längst operativ erfarenhet i förarlös drift, stark säkerhetsprofil, ägs av kapitalstarka Alphabet.

Risker: Hög kostnadsbas, lång väg till storskalig lönsamhet utanför USA, regulatorisk tröghet mellan delstater.

Rekommendation: Köprekommendation av flera banker och investerare.

Pony.ai: Kinesisk snabbväxare

Kinesiska Pony.ai är ensamma om att erbjuda fullt förarlösa robotaxitjänster i alla Kinas fyra största städer.

Under sommaren 2025 producerade bolaget över 200 Gen-7-fordon och siktar på en flotta över tusen bilar innan årets slut. Intäkterna steg 76 procent i Q2, med robotaxiintäkter upp 300 procent.

Fördel: Tekniskt försprång, stark position i Kina, global expansion till Dubai och Sydkorea.

Nackdel: Stora förluster, höga FoU-kostnader, beroende av regulatorer.

Rekommendation: Spekulativt, hög risk.

Foresight Autonomous: Nischaktören inom säkerhet

Israels Foresight fokuserar på 3D-sensorsystem och olycksprevention via V2X. Bolaget är litet i omsättning men har nyligen slutit viktiga avtal med en kinesisk tågleverantör och en global Tier-One-biltillverkare.

Vd Haim Siboni menar att bolaget har nått “stark produkt–marknadsfit” och nu står inför global expansion.

Fördel: Avancerad säkerhetsteknik, partnerskap inom transport och industri.

Nackdel: Låg omsättning, fortsatt förlust, kapitalbehov.

Rekommendation: Bevaka och följ upp.

Infineon: Underleverantör med stor uppsida

Den tyska halvledarjätten Infineon producerar många av de komponenter som gör autonoma fordon möjliga: sensorer, radar, Lidar och mikrocontrollers. Focus Money framhåller att Infineon redan nu vinner på trenden, med starka resultat i Q2 2025 och en position som oumbärlig partner för tillverkarna.

Fördel: Bred kundbas, ledande inom säkerhetskritiska halvledare, stabil lönsamhet.

Nackdel: Beroende av cyklisk halvledarmarknad, utsatt för geopolitiska risker kring leveranskedjor.

Rekommendation: Köp.

Lyft: Genvägen via Baido

Som Uber, fast mindre. Lyft är partner till Baidu (Apollo), Enligt Focus Money är det Kinas troligen mest operativa robotaxiprogram tillsammans med Pony.ai.

Lyft kan få snabb access till mogen Apollo-teknik i stället för att driva FoU själv (bolaget sålde sitt Level-5-team).



Fördelar: Möjlighet att piggybacka på en bevisad stack, begränsat kapitalbehov jämfört med egenutveckling.

Risker: Beroende av kinesisk teknik och geopolitiskt klimat, Lyft är mindre än Uber och saknar samma skala i fler länder.

Rekommendation: Sätt på bevakningslistan.

Renk: Underleverantör i autonomi via försvarsprodukter

På försvarssidan är ett alternativ Renk (växellådor/drivlinor) tillsammans med robotikpartners som tar fram obemannade markfordon (UGV).

Här är logiken tydlig: krav på robust, fjärrstyrd/semiautonom mobilitet driver på investeringar och Renk kan bli en av vinnarna i leverantörskedjan.



Fördelar: Hög inträdesbarriär, långsiktiga program, offentliga kunder.

Risker: Projektberoende, politisk risk och låg överlappning med civil robotaxi.

Rekommendation: Sätt på bevakningslista.

Tajming är allt

Marknaden för självkörande fordon är fortfarande i sin linda men accelererar snabbt. Som investerare handlar det nu om tajming och om att våga positionera sig i det som med största sannolikhet blir nästa mångmiljardmarknad.

I dagsläget framstår Waymo och Uber som de mest intressanta tjänstevinnarna. Tesla är för närvarande en joker som marknaden har satt ett högt pris på. Den potentiell uppsidan kan vara stor men frågan är om det redan är inprisat i aktien?

Lyft/Baidu och Pony.ai lockar med hög risk på en kinesisk miljardmarknad. Kan passa investerare med kyliga nerver.

Infineon erbjuder en stabilare väg in via underleverantörsledet. Foresight och Renk är mer spekulativa alternativ.

