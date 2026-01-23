Ammunitionsjätte rusar i börsdebuten

Aktierna i den europeiska ammunitions- och försvarskoncernen Czechoslovak Group gjorde börsdebut i Amsterdam på fredagen.

Det ledde till en pil klart uppåt.

Aktie steg omkring uppemot 30 procent, något som speglar ett starkt investerarintresse för försvarsbolag i takt med att Europa ökar sina militära satsningar, skriver Financial Times.

Flera stora investerare

Aktien handlades upp till cirka 31 euro, jämfört med introduktionspriset på 25 euro, vilket värderar bolaget till runt 31 miljarder euro.

I noteringen såldes drygt 15 procent av aktierna, vilket gör affären till en av de största börsintroduktionerna i Europa på senare år.

Bland ankarinvesterarna finns flera internationella kapitalförvaltare, däribland BlackRock och Artisan Partners, samt Al-Rayyan Holding, som är kopplat till Qatars statliga investeringsfond.

Heta på börsen

Czechoslovak Group blir därmed det första bolaget i vad som väntas bli en våg av försvarsrelaterade börsnoteringar i Europa under 2026.

Även andra aktörer inom försvars- och industrisektorn uppges förbereda noteringar.