Äldre vägrar följa klassiskt råd – gasar på börsen

Länge var det unga, riskvilliga investerare som drev utvecklingen på den amerikanska börsen.

Att generation Z är de som har det största aktieintresset är dock inte längre lika självklart.

I stället är det landets äldre som står för en allt större del av aktieägandet – och som i tysthet har förändrat dynamiken på marknaden, skriver The Economist.

Rikare än tidigare generationer

Amerikaner över 70 år äger nu närmare 40 procent av alla aktier och fonder, dubbelt så mycket som under perioden 1989–2009.

En del av ökningen förklaras av att gruppen växer i antal, men det mesta beror på ett aktivt skifte i investeringsbeteende.

Sedan finanskrisen har äldre investerare kraftigt ökat sin exponering mot aktier, särskilt under de senaste fem åren, då nästan hälften av tillväxten i börs- och fondförmögenhet har hamnat hos dem.

Bakgrunden är både ekonomisk och psykologisk. Många pensionärer är rikare än tidigare generationer och upplever att de har råd att ta större risker.