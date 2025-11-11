Glöm schablonen att äldre helst låter pengarna ligga under madrassen. Numera är det de som står för en stor del av pengarna på aktiemarknaden.
Äldre vägrar följa klassiskt råd – gasar på börsen
Länge var det unga, riskvilliga investerare som drev utvecklingen på den amerikanska börsen.
Att generation Z är de som har det största aktieintresset är dock inte längre lika självklart.
I stället är det landets äldre som står för en allt större del av aktieägandet – och som i tysthet har förändrat dynamiken på marknaden, skriver The Economist.
Rikare än tidigare generationer
Amerikaner över 70 år äger nu närmare 40 procent av alla aktier och fonder, dubbelt så mycket som under perioden 1989–2009.
En del av ökningen förklaras av att gruppen växer i antal, men det mesta beror på ett aktivt skifte i investeringsbeteende.
Sedan finanskrisen har äldre investerare kraftigt ökat sin exponering mot aktier, särskilt under de senaste fem åren, då nästan hälften av tillväxten i börs- och fondförmögenhet har hamnat hos dem.
Bakgrunden är både ekonomisk och psykologisk. Många pensionärer är rikare än tidigare generationer och upplever att de har råd att ta större risker.
God avkastning på börsen
Det traditionella rådet att skydda kapitalet genom att successivt flytta till obligationer följs i allt mindre utsträckning.
Den långvarigt låga räntan har dessutom gjort ränteplaceringar mindre attraktiva, samtidigt som börsen givit god avkastning.
Förmögenhetsförvaltare vittnar om att många äldre investerare i dag har minst 60 procent av portföljen placerad i aktier.
En rapport från Trowe Price förstärker intrycket av att börsen är mer lockande för äldre.
Dagens äldre mer riskbenägna
Fenomenet förstärks av rädsla att missa nästa uppgång – en känsla som inte längre är begränsad till yngre generationer.
Utvecklingen utmanar gamla tumregler för hur risk ska fördelas över livet. Enligt den klassiska modellen bör aktieandelen motsvara 100 minus investerarens ålder, men dagens äldre följer sällan den principen.
Nyare forskning pekar också på att en gradvis ökad aktieandel under pensionen kan vara fördelaktig, eftersom det minskar risken att sälja i nedgångar och missa återhämtningar.
Ändrar inte i onödan
Samtidigt väcker trenden oro. En mer aktietung äldre generation gör marknaden känsligare för kraftiga svängningar.
Om börsen faller och många pensionärer tvingas sälja för att frigöra kapital kan effekten bli självförstärkande.
Än så länge tycks dock de äldre investerarna vara ovanligt lugna. Under pandemins börsras 2020 ändrade en fjärdedel av dem risken i sina portföljer – lägst andel av alla åldersgrupper.
