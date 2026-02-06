06 feb. 2026

Storbanken gör nya miljardförvärv efter finansskandalen

Bild på Santander logga
Santander pressas av ökade kompensationskrav i Storbritannien, men fortsätter samtidigt sin expansion på den amerikanska marknaden (Foto: TT).
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 06 feb. 2026Publicerad: 06 feb. 2026

Santander står inför växande kompensationskrav kopplade till den brittiska bilfinansskandalen. Trots det fortsätter banken sin expansionsstrategi i USA, där den nu gör ett av sina största förvärv hittills.

Notan för Santanders inblandning i den brittiska bilfinansskandalen fortsätter att växa.

Den brittiska delen av banken har nu avsatt totalt 461 miljoner pund.

Pengarna ska ersätta kunder som överdebiterats genom oschyssta provisionsupplägg mellan långivare och bilhandlare. Det rapporterar The Guardian.

FCA:s ersättningsprogram pressar Santander

I veckan meddelade Santander UK också att ytterligare 183 miljoner pund reserverats för kompensationer.

Det är en summa som baseras på FCA:s förslag till ett omfattande ersättningsprogram på totalt 11 miljarder pund.

Men banken anser att myndigheten går för långt. I ett ovanligt skarpt formulerat uttalande hävdar storbanken att FCA:s modell ”sträcker sig längre än att bara återställa de ekonomiska konsekvenserna av orättvisa avtal”.

Banken varnar för ”överdrivet” ersättningskrav

Bankens brittiska vd, Mike Regnier, har tidigare uppmanat regeringen att agera och varnat för att nuvarande förslag riskerar att skada både konsumenter, jobb och den bredare ekonomin.

Osäkerheten kring regelverket har redan fått konsekvenser. I oktober ställde Santander in en planerad kvartalsrapport med hänvisning till oklarheter kring redress‑programmet.

Vinsten stiger trots ökade kostnader

Trots de ökade reserveringarna redovisade Santander UK en vinstökning på 14 procent för 2025, till 1,5 miljarder pund före skatt.

Även moderbolaget Banco Santander rapporterade rekordnivåer, med en nettovinst på 14,1 miljarder euro, en ökning med 12 procent.

Siffrorna presenterades bara timmar efter att Banco Santander offentliggjort ett oväntat förvärv i USA.

Banken köper amerikanska Webster Bank i en affär värd 12,2 miljarder dollar, en kombination av kontanter och aktier.

Växer i både USA och Storbritannien

Förvärvet gör Santander till den tionde största kommersiella och retailbanken i USA och adderar 200 nya kontor till den amerikanska verksamheten.

Enligt banken ska köpet både sänka kostnader och stärka lönsamheten. Styrelseordföranden Ana Botín beskriver förvärvet som ”ett spännande steg” i koncernens expansion på den amerikanska marknaden.

Webster‑affären är den senaste i en rad anglo‑saxiska förvärv. I juli köpte Santander den brittiska banken TSB från Sabadell för 2,6 miljarder pund.

När affären är helt genomförd blir Santander den tredje största banken i Storbritannien mätt i personkontodepositioner, efter Lloyds och NatWest.

Analytiker följer nu utvecklingen noga, inte minst frågan om Santander kommer att slå samman överlappande verksamheter, lägga ned kontor eller avveckla det 215 år gamla TSB‑varumärket.

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

