Storbanken gör nya miljardförvärv efter finansskandalen

Banken varnar för ”överdrivet” ersättningskrav

Bankens brittiska vd, Mike Regnier, har tidigare uppmanat regeringen att agera och varnat för att nuvarande förslag riskerar att skada både konsumenter, jobb och den bredare ekonomin.

Missa inte: Santander överväger brittisk exit – avvisade bud från Barclays. Realtid

Osäkerheten kring regelverket har redan fått konsekvenser. I oktober ställde Santander in en planerad kvartalsrapport med hänvisning till oklarheter kring redress‑programmet.

Vinsten stiger trots ökade kostnader

Trots de ökade reserveringarna redovisade Santander UK en vinstökning på 14 procent för 2025, till 1,5 miljarder pund före skatt.

Även moderbolaget Banco Santander rapporterade rekordnivåer, med en nettovinst på 14,1 miljarder euro, en ökning med 12 procent.

ANNONS

Läs också:

Statens riskkapital granskas på nytt – gamla brister kvarstår

Siffrorna presenterades bara timmar efter att Banco Santander offentliggjort ett oväntat förvärv i USA.

Banken köper amerikanska Webster Bank i en affär värd 12,2 miljarder dollar, en kombination av kontanter och aktier.

Växer i både USA och Storbritannien

Förvärvet gör Santander till den tionde största kommersiella och retailbanken i USA och adderar 200 nya kontor till den amerikanska verksamheten.

Enligt banken ska köpet både sänka kostnader och stärka lönsamheten. Styrelseordföranden Ana Botín beskriver förvärvet som ”ett spännande steg” i koncernens expansion på den amerikanska marknaden.

Webster‑affären är den senaste i en rad anglo‑saxiska förvärv. I juli köpte Santander den brittiska banken TSB från Sabadell för 2,6 miljarder pund.

När affären är helt genomförd blir Santander den tredje största banken i Storbritannien mätt i personkontodepositioner, efter Lloyds och NatWest.

ANNONS

Analytiker följer nu utvecklingen noga, inte minst frågan om Santander kommer att slå samman överlappande verksamheter, lägga ned kontor eller avveckla det 215 år gamla TSB‑varumärket.